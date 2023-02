Bisher gab es vom Ausbau-Spezialisten Essential Vans ein Ausbausystem für vorhandene Transporter und Kastenwagen. Ein ausgebautes Modell haben die Österreicher auf der diesjährigen CMT 2023 gezeigt, außerdem gab es zum ersten Mal den Essenture zu sehen. Die Besonderheit daran: Als Basisfahrzeug setzt der Hersteller auf Gebrauchte. Innen bekommt der Kastenwagen dann die bekannte Essenture Vans Ausstattung.

Typisch für die fertigen Essential Vans ist es, dass sie eine Alltagsnutzung der Kastenwagen als Transporter durchaus noch zulassen. Die meisten Möbel lassen sich einfach ausbauen oder wegklappen, so bleibt die Ladefläche zugänglich. Pakete und Ausbau-Optionen gibt es viele, individuelle Wünsche werden sicher auch bei den gezeigten Modellen realisierbar sein.

Gebraucht-Sprinter als Campingbus-Basis

Aktuell kauft Essential Vans junge Gebrauchtwagen des Mercedes Sprinter an. Diese werden komplett zum Campingbus ausgebaut und dann reisefertig verkauft. Neben einem niedrigeren Preis ist ein Vorteil, dass die Herstellung auf diese Weise elegant die seit geraumer Zeit sehr langen Lieferzeiten der Automobilindustrie umschifft.

Das neue Camper-Konzept lässt sich dabei auf front- sowie heckgetriebene Sprinter-Versionen aufsetzen. Fahrzeuge der Längen 2 oder 3 sind dafür geeignet. Sprich: Der neue Essenture ist wahlweise 5,92 oder 6,96 Meter lang.

Das bietet der Essenture

Essential Vans verspricht einen leichten und flexiblen Mercedes-Sprinter-Campingbus, der dank bereits bekanntem Seitenwand-System viele verschiedene Features besitzt. Außerdem soll damit der Transport von Sportequipment einfach möglich sein. Das Bett ist, wie typisch für Essential Vans in das Ausbausystem eingehängt und bietet eine Liegefläche von 2 m x 1.75 m – ist also ausgesprochen großzügig, die Matratze lässt sich klappen.

Außerdem ist ein Küchenmodul sowie eine Dusche verbaut, Stauraum gibt es im Regal mit Gepäcktaschen. Solarpanels, eine Standheizung und eine Schnierle-Bank beinhaltet der Standardausbau des Essentures. Der neue Essenture soll sich auf das Wesentliche konzentrieren. Laut Geschäftsführer Chris Bickford muss ein Van "griffbereit vor der Türe stehen, um das kostbare Gut 'Zeit' bestmöglich ausnutzen zu können".

Daten Essential Vans Essenture

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter, 170 PS, 2021 (L3H2)

Mercedes Sprinter, 170 PS, 2021 (L3H2) Leergewicht inkl. Ausstattung: 2,93 t

2,93 t Ausbau: Grundausbau, Bett, Regal mit Taschen, Campventure Paket mit Dusche und Radkastenbox sowie Küchenmodul, Staufach über der Fahrerkabine, Schnierle Zweisitzsystem, Standheizungsset Eberspächer, Solarpenel, etc.

Grundausbau, Bett, Regal mit Taschen, Campventure Paket mit Dusche und Radkastenbox sowie Küchenmodul, Staufach über der Fahrerkabine, Schnierle Zweisitzsystem, Standheizungsset Eberspächer, Solarpenel, etc. Beispielpreis Messefahrzeug (35.000 km): 128.296 Euro

Essential Vans Helium

Die Ausbaukits von Essential Vans, die der österreichische Hersteller bislang verkaufte, basieren auf Schienensystemen und ermöglichen so einen leichten Umbau vom Alltags-Transporter oder Personenfahrzeug zum Campingfahrzeug.

Zu sehen gab es auf der CMT 2023 ein weiteres Fahrzeug, das Project Helium. Er basiert ebenfalls auf Mercedes Sprinter, aber auf der kürzeren Version. Aufsehen erregte er allein durch seine Aufmachung als Offroad-Campingbus. Höhergelegt, mit Designdetails in markantem Orange und einem robusten Heckträger wird er Fans von 4x4-Fahrzeugen gefallen.

Der Ausbau kommt im typischen technischen Look von Essential Vans, zwei Einzelbetten stehen zur Verfügung, beide sind nach oben klappbar. Wer also im Alltag auch mal die ganze Ladefläche benötigt, klappt die Betten flugs nach oben. Neben dem Grundausbau erhält der Sprinter einen Schwerlastauszug und die Gepäcktaschen des Herstellers, die in Airline-Schienen an der Decke und Seitenwand hängen.

Daten Essential Vans Helium