Der Globe-Traveller Falcon ist der neue Campingbus der polnischen Marke, zum ersten Mal gibt es damit einen Campervan auf VW Crafter von Globe-Traveller, außerdem mit einem außergewöhnlichen Grundriss.

Der Falcon ist ein Ergebnis einer langen Marktforschung und vielen Stunden Arbeit, die Design- und Konstruktions-Profis investiert haben. Eine Fragestellung ging der Entwicklung voraus: Was kommt dabei heraus, wenn man Reisende fragt, die mehr als drei Monate pro Jahr im Campingbus verreisen? Eine lange Liste von Ausstattung, die man unbedingt im Camper dabei haben muss. Erstaunlich: All das kommt auf einem VW Crafter mit nur 5,99 Metern Länge unter.

Der Falcon ist in hohem Maße autark

Zu den Must-Haves, die der neue Globe-Traveller Falcon erfüllt, zählen eine Solaranlage mit 320-Watt, zwei Bordbatterien mit 400 Ah, ein WLAN-Router mit Dual-Sim und eine Trockentoilette, die ohne Wasser und Chemikalien auskommt. All das macht den VW-Crafter-Ausbau zu einem Fahrzeug, das nicht unbedingt auf Stell- oder Campingplätze angewiesen ist. Mit diesem Bus kann die Besatzung dort übernachten, wo es ihr gefällt – gesetzt den Fall, es ist legal.

Außerdem sollte das Campingabenteuer im Falcon im Winter wie im Sommer möglich sein. Denn der Bus bringt sowohl eine Klimaanlage als auch eine Dieselheizung mit, einen Doppelboden und soll überall gut isoliert sein. Darüber hinaus sollte auch Heimweh kein Problem sein, denn neben der Autarkie-Ausstattung war der Faktor Gemütlichkeit der zweite wichtige Design-Anspruch.

Gemütlicher Grundriss mit Finessen

Das Sofa zum Beine hochlegen und lümmeln, das ist bei vielen der Inbegriff von Wohnlichkeit. Genau ein solches bringt der Falcon hinter dem Fahrersitz seitlich eingebaut mit. Und das, obwohl der VW Crafter bekanntermaßen etwas schmalere Raummaße mitbringt als die üblichen Kastenwagen wie Fiat Ducato oder Peugeot Boxer. Nachts wird das Sofa zum Doppelbett ausgeklappt.

Gegenüber der Couch befindet sich eine Küchenzeile mit schwarzen Armaturen, einem Gas- oder Induktionsherd und einem Kühlschrank. Nachts kann man das Sofa zum Doppelbett ausklappen.

Die Nutzung des Fahrzeugs ist auf zwei Personen begrenzt. Zwar lassen sich die Fahrersitze drehen, sodass mit einem kleinen Klapptisch der Fahrersitz zum Laptop-Arbeitsplatz wird. Doch eine Dinette oder herkömmliche Sitzgruppe bietet der Falcon nicht.

Dafür ist auf gesamter Fahrzeugbreite im Heck ein komplett abtrennbares Badezimmer mit WC und Dusche vorhanden. Die Wände hier erstrahlen in weißer Marmor-Optik, ein beleuchteter, runder Spiegel und ein Klappwaschbecken sind ebenfalls an Bord.

Ausgefallene Optik, cleverer Stauraum

Die Marmorplatten und die mattschwarzen Armaturen sind nicht das einzige Design-Merkmal. Die Dachstaufächer und Decke ziert ein cooles, graues Dekor, das an Beton erinnert. Die hellen Holzfarben vom Boden finden sich an der Rückwand vom Bettsofa in Form von Zierleisten wieder, was einen reizvollen Kontrast zur wiederum grauen Bad-Schiebetüre schafft. Die Wände ziert ein gesteppter hellgrauer Stoff, der sich auf Sofa und Sitzen wiederfindet.

Von außen kommt man im Heck an einen Stauraum, der clever gestaltet ist. So kommt dann das benötigte Gepäck, etwa die Skiausrüstung oder Campingmöbel für draußen, passgenau unter.

Die Stehhöhe beträgt 1,91 Meter im Innenraum. Sehr große Menschen könnte das zu wenig sein. Der Falcon ist ebenfalls als gasfreie Version bestellbar. Beste Voraussetzung dafür ist die 6.000 Watt starke Dieselheizung, die ohnehin mit an Bord ist. Das Induktionskochfeld findet dort Platz, wo serienmäßig ein gläserner Gaskocher mit Infrarotheizfeld und ohne offene Flamme eingebaut ist.

Globe-Traveller Falcon