Camping ist Urlaub für Sparfüchse? Wenn man sich die Preise so mancher Wohnmobile oder Campervans vor Augen führt, wohl kaum. Und: Je luxuriöser und je besser ausgestattet Stellplätze und Campingplätze sind, desto teurer die Übernachtungsgebühren. Schön, dass es noch Stellplätze gibt für spontane Gratisübernachtungen.

Umsonst übernachten im Wohnmobil

Ganz umsonst? Nein, nicht überall. Auf einigen Plätzen darf man für den Erhalt spenden, auf anderen ist eine Einkehr in der anliegenden Gastwirtschaft obligatorisch. So manche Gemeinde lockt allerdings durch subventionierte Plätze tatsächlich gezielt Reisende im Wohnmobil. So wollen sie den Tourismus in der Region stärken.

Auffällig: Die ersten drei Plätze liegen in der bayrischen Region "Frankenwald, Fichtelgebirge & Oberpfalz" – hier scheinen sich die Betreiberinnen und Betreiber der Gratis-Stellplätze besonders viel Mühe zu geben.

1. Stellplatz am Auenpark in Marktredwitz

Mit 41 Bewertungen führt der Platz der Stadt Marktredwitz die Liste an. Die große Kreisstadt des Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge punktet mit Grünflächen und einer Altstadt, die zum Flanieren und Shoppen einlädt. Darüber hinaus gibt es den Gratis-Stellplatz, dessen jüngste Bewertungen durchweg positiv sind: "Wir haben hier auf dem wunderbaren kleinen Platz für eine Nacht gestanden. Alles perfekt und vorbildlich."

Entsorgung und WLAN auf dem Platz sind umsonst, für Strom muss man bezahlen. Sowohl ein Naturbad als auch die Innenstadt sind zu Fuß gut erreichbar. Beliebte Ausflugsziele sind die Falknerei in Wunsiedel, die Waldenfelswarte oder die tschechische Stadt Eger, die 30 Kilometer entfernt ist.

2. Stellplatz am Anger in Leupoldsgrün

Nur zwei Stellflächen für Wohnmobile, dafür 30 sehr euphorische Bewertungen heimst der Stellplatz in Oberfranken ein. Kein Wunder, dass er auch in unserer Top-Liste für kleine Stellplätze auftaucht. Zwischen Fichtelgebirge und Frankenwald steht man hier nahe an beliebten Wandergebieten. Eine Viertelstunde Fahrt entfernt liegt die Stadt Hof mit ihren Sehenswürdigkeiten, noch näher das Alte Schloss Konradsreuth (7 Minuten).

Der Platz liegt am Ortsrand der Gemeinde Leupoldsgrün. 90 Meter entfernt befindet sich der nächste Bäcker. Für die Durchreise eignet er sich ebenfalls, er ist nur wenige Kilometer von der Autobahn entfernt. Tipp von den Stellplatz-Radar-Usern: "Ein toller Platz für eine autobahnnahe Übernachtung. Allerdings hat die einzige Gaststätte die Küche eingestellt. Man sollte sich also auf Selbstversorgung einstellen."

3. Stellplatz am Angerparkplatz in Marktleuthen

Zehn Plätze für Reisemobile stehen im idyllischen 3.000-Seelen-Ort Marktleuthen zur Verfügung. Viele der 23 Bewertungen loben immer wieder die menschliche Komponente: "Der Objektmanager ist dermaßen freundlich und hilfsbereit, dass man unweigerlich gute Laune bekommt." Nicht zuletzt der Brötchenservice am Platz überzeugt die Gäste. Ein WC ist am Platz, die Dusche ist gegen Gebühr nutzbar.

Eine Sehenswürdigkeit der Stadt ist der Teufelsstein. Die beiden Granitfelsen liegen spektakulär und bizarr aufeinander. Höhepunkte des Fichtelgebirges ganz in der Nähe sind der Große Kornberg und der Epprechtstein.

4. Stellplatz Weingut Edel-Brauch in Edenkoben

Stolze 21 positive Bewertungen konnte der Stellplatz im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz für sich gewinnen. Durch den Ort verlaufen verschiedene Wanderwege, wie der Pfälzer Weinsteig und der Radweg Deutsche Weinstraße. Mehr Top-Plätze an Weingütern in Europa finden Sie übrigens hier.

Der Stellplatz liegt inmitten der Edenkobener Weinberge an einem Weingut. Die Einkehr dort ist für Reisemobil-Gäste obligatorisch, wenn sie hier übernachten wollen. Geöffnet hat die Gastronomie von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen, die Speisekarte bietet Klassiker wie Schnitzel und Rumpsteak und typisch pfälzerische Gerichte wie Leberknödel, Saumagen und Fleischknepp. Platz-Reservierungen gibt es nicht, An- und Abreise sind flexibel. Das Urteil der Stellplatz-Radar-App-User lautet: "Toplage mit netten Gastgebern und gutem Wein."

5. Stellplatz Höhbuck in Cadolzburg

Im Landkreis Fürth in Mittelfranken liegt Markt Cadolzburg mit der gleichnamigen Burg. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Gebäude 1157, bis heute prägt es den Ortskern. Vom zentral gelegenen Stellplatz Höhbuck dauert es zu Fuß 15 Minuten bis zu diesem Wahrzeichen der Stadt. Restaurants und Cafés befinden sich ebenfalls in der Nähe. Wer mehr Action braucht: In 10 Kilometern Entfernung liegt der Playmobil-Funpark.

Die UserInnen der Stellplatz-App bezeichnen den Platz mit 8 Parzellen als ruhig, sauber und gepflegt. Betrieben wird der Stellplatz von der Gemeinde, so lautet eine der 20 Bewertungen: "Herzlichen Dank an die Gemeindeverwaltung. Ist wahrlich nicht selbstverständlich!" Für Wasser und Strom muss man zahlen - die Übernachtung und der Blick auf die Burg sind gratis.

6. Wohnmobilstellplatz Alpenblick in Horgenzell

Ein weiteres Beispiel für einen gelungenen Stellplatz unter der Führung einer Gemeinde ist der Alpenblick in Horgenzell bei Ravensburg. Das Urteil der Gäste: "Super Platz, alles sehr sauber und zum Wohlfühlen angelegt. Supermarkt fußläufig oder mit dem Fahrrad leicht erreichbar." Hunde sind hier willkommen, schreiben viele in den 17 Bewertungen.

Rund um Horgenzell kann man den Wasserfall im Rinkenburger Tobel entdecken, zur Lourdesgrotte pilgern oder sich im Dirtpark Hasenweiler austoben. Zwischen Bodensee und Oberschwäbischem Hügelland kann man wandern und radeln. In einer Viertelstunde Fahrt erreicht man Ravensburg. Hier locken Shopping und Museen.

7. Concorde-Stellplatz in Schlüsselfeld

Im Landkreis Bamberg baut Luxusmobil-Hersteller Concorde seine Liner. Am Werksgelände bietet er allen im Reisemobil eine Nacht umsonst an. Für die zweite Nacht werden fünf Euro fällig. Die Parkplätze sind - selbstverständlich - für große Fahrzeuge ausgelegt, doch auch mit einem kleineren oder Nicht-Concorde-Fahrzeug lohnt sich der Besuch: "Sehr schöner Platz, haben dort eine Nacht auf der Durchreise verbracht. Abends sehr ruhig, die Autobahn ist bei gutem Wetter weit hinten zu sehen, aber nicht zu hören."

Eine Werksbesichtigung beim Hersteller bietet sich da natürlich an. Natur-Fans kosten die Lage mitten im Naturpark Steigerwald aus, beispielsweise bei einem Ausflug zum Drei-Franken-Stein oder auf den Walderlebnispfad Grabengrund.

8. Stellplatz am Einersheimer Tor in Iphofen

Eine halbe Stunde Fahrt von Schlüsselfeld entfernt ist dieser Gratis-Stellplatz in der unterfränkischen Weinstadt Iphofen. Der Platz am Einersheimer Tor wird als "sauber und gepflegt" beschrieben. Geht man durch selbiges Tor, landet man in der historischen Innenstadt, deren mittelalterliche und barocke Gebäude das Bild prägen. Eine Bewertung aus dem Stellplatz-Radar lautet: "Die Stadt bietet Lokale, die allen Ansprüchen genügen dürften und das Knauf-Museum für Regentage."

Rund um Iphofen kann man auf Wander- und Radtouren die Weinberge erkunden oder eine der 20 Winzer-Familien besuchen. Neben drei Naturerlebniswegen führen auch mehrere Fernwanderwege und der Kelten-Erlebnisweg an der Stadt vorbei.

9. Stellplatz am Aquahaus in Ahaus

Am Schwimmbad in Ahaus liegt ein kleines Wohnmobil-Paradies für acht Fahrzeuge. Hier im westlichen Münsterland an der Grenze zu den Niederlanden empfängt die Gemeinde die Gäste hier: "Wirklich ein super SP in einem schönen Freizeitgelände; sowohl für Kinder als auch für Hunde spitze."

Ein Must-Do für Besucherinnen und Besucher ist der Besuch des barocken Wasserschlosses. Es grenzt an eine Fußgängerzone an. Auch sonst bietet die Stadt mit mehreren Museen, vielen Events, Golfplatz und Radwegen einiges – sodass man fast, aber nur fast, das schöne Umland mit den Hochmooren und Wacholderheide vergessen könnte.

10. Stellplatz am Hallenbad in Herzebrock-Clarholz

Der komfortable Stellplatz lockt Reisemobil-Gäste in die Gemeinde Herzebrock-Clarholz im Kreis Gütersloh. Die Stellplatz-Rezensionen fallen von Anfang bis Ende positiv aus: "Die Grauwasserentsorgung ist super einfach und die Preise für Strom und Wasser mehr als fair." und "Prima Platz, durchdacht angelegt."

In der Stadt werden Fans historischer Architektur fündig: Mehrere Baudenkmäler wie das Benediktinerinnen-Kloster, das Prämonstratenkloster Clarholz oder das Schloss Möhler stehen hier. Zwei Rundwege verbinden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Über die Gemeindegrenzen bekannt ist die Landbäckerei Rohmann für Pumpernickel aus dem Steinbackofen. Ein weiterer Ausflug zum Schloss Rheda führt ins benachbarte Rheda-Wiedenbrück.

11. Wohnmobilstellplatz Geroda

Im unterfränkischen Geroda in der Rhön liegt eine kleine Stellplatz-Perle mit vier Stellflächen. Die Kommentare im Stellplatz-Radar sind voller Lobes: "Toll, was die Gemeinde Geroda für uns Wohnmobilisten geschaffen hat! Für uns ab sofort als Favorit gespeichert!"

Markt Geroda liegt am Fuße der Schwarzen Berge. Vom Wanderparkplatz am Ortsrand geht es in 30 Minuten auf die Platzer Kuppe. Hier bietet sich ein Weitblick über die Rhön-Landschaft. Zurück im Ort kann man sich in zwei verschiedene Restaurants stärken.

12. Stellplatz Familie Rohde in Münster

Dieser Stellplatz für zwei Fahrzeuge ist privat betrieben. Deshalb wird hier vorab um eine Anmeldung per E-Mail gebeten. Dieser Aufwand lohnt sich: "Super nett und hilfsbereit. Müsste es viel öfter geben." und "Wirklich guter Platz, direkt in der Stadt und doch ruhig".

Mit dem Bus oder dem Fahrrad erreichbar ist das Stadtzentrum von Münster. Was die Fahrrad- und Universitätsstadt alles bietet, hat promobil hier festgehalten.

13. Stellplatz am Ennepebogen in Gevelsberg

Zwischen Hagen und Wuppertal liegt der Stellplatz in Gevelsberg. Von hier aus erreicht man zu Fuß die Innenstadt, doch nicht nur das zeichnet den Platz aus: "Anlage ist super und ganz schön was los im angrenzenden Park."

Der Ennepebogen ist das Grundstück eines ehemaligen Umspannwerks, auf dem sich heute eine beliebte Grünfläche und ein Wohngebiet befinden. In den alten Katakomben hat sich Gastronomie angesiedelt. Die Stadt hat viele Baudenkmäler wie die ehemalige Kornbrennerei und die Ennepe-Brücke. Für einen Ausflug eignen sich das Ehrenmal Gevelsberg, das Brandt Zwieback-Museum in Hagen oder die Kluterthöhle in Ennepetal.

14. Stellplatz am Freizeitservice Heintz in Nimritz

Unser letzter Gratis-Stellplatz-Tipp in Deutschland liegt im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Das Schloss Nimritz gibt es seit fast 1000 Jahren. Anstatt der ehemaligen Wasserburg, steht noch heute ein Renaissansceschloss an dieser Stelle. Ebenfalls einen Besuch wert: Das Rittergut Positz, die umliegende Döbritzer Schweiz oder eine Tour entlang der Thüringer Porzellanstraße.

Der Stellplatz selbst überzeugt dank schöne Aussicht und ruhiger Lage: "Es ist alles vorhanden was man braucht, obendrein noch ein Grillplatz"

Woher wir wissen, dass die Plätze so beliebt sind? Sie bekamen besonders viele 5-Sterne-Bewertungen von den Usern unserer App "Stellplatz Radar" – hier geht's zum Gratis-Download. Wer darüber hinaus Stellplätze sucht, wird hier auf der promobil-Website fündig.