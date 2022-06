Die Teilintegrierten-Serie Tourer löste zum Modelljahr 2021/22 die bisherige Einsteiger-Baureihe LMC Element ab. Da er sowohl konzeptionell als auch beim Ausbaustil neue Akzente setzt, wollte die Marke aus dem Münsterland dem jüngsten Baby einen neuen Namen geben.

Neue Preise für 2023

Bereits ein Jahr später muss sich dieses günstige Reisemobil den allgemeinen Preissteigerungen anpassen. Die Baureihe startet anders als ins Modelljahr 2022/23 mit einem Grundpreis von 55.800 Euro – das sind 4.900 Euro mehr.

Weiterhin ist der LMC Tourer im gehobenen Einsteigersegment angesiedelt und soll preisbewusste Kunden ansprechen, die bei guter Ausstattung ein modernes, klar gezeichnetes Interieur schätzen.

Einsteiger mit Leichtbau-Technik

Vor allem das Thema Leichtbau, das bei LMC bereits Tradition hat, soll in der neuen Baureihe nicht zu kurz kommen. Im Vergleich zu entsprechenden Grundrissen der bisherigen Element-Baureihe verspricht man sich einen Gewichtsvorteil von 80 Kilogramm und mehr. Diese Kilos stehen beim neuen Tourer zusätzlich als Zuladung zur Verfügung.

Eine Maßnahme dabei: Die Fahrzeuge sind mit 2,69 Meter Höhe relativ flach gebaut. Das lässt sie nicht nur schnittig aussehen, sondern spart auch Kilos. Diese Höhenangabe bezieht sich allerdings nur auf den Element-Teilintegrierten ohne Hubbett.

Die Hubbett-Varianten des Elements, Tourer Lift genannt, ragen dagegen auf 2,87 Meter hinauf. Diese Höhe erreicht der Teilintegrierte allerdings nur im Bereich des "Buckels" über der Sitzgruppe, in dem sich das elektrisch absenkbare Hubbett versteckt. Diese Ausbuchtung in der T-Haube ist so gut versteckt, dass man sie innen leicht übersieht, weil sie sich sehr elegant in die Linie der Hängeschränke einfügt. Das Hubbett bietet 1,40 x 2,00 Meter Liegefläche.

Der Aufbau der neuen Tourer-Modelle hüllt sich ringsum in GFK – auch an den Seitenwänden. Der Boden ist mit hochwertigem XPS-Schaum gedämmt, Dach und Wände sind dagegen konventionell ausgeführt. Dennoch gibt es beruhigende zwölf Jahre Dichtigkeitsgarantie.

LMC Tourer: Je 4 Grundrisse

Ob Tourer oder Lift-Variante – die vier Grundrisse sind jeweils identisch. T 630 und T 660 G messen beide 6,99 Meter Länge. Der T 630 weist ein französisches Doppelbett mit Bad samt separater Dusche daneben auf. Dagegen setzt der T 660 G auf Einzelbetten im Heck, kombiniert mit einer großen Garage.

Je 7,37 Meter erreichen die beiden längeren Modelle. Der T 720 vertraut auf ein mittiges Queensbett, der T 730 G auf Einzelbetten. Beide haben ein Raumbad mit separat stehender Duschkabine an Bord. Versorgt wird die Dusche aus einem 100 Liter fassenden Frischwassertank, der platzsparend unterflur angebracht und wie der Abwassertank (90 Liter) gegen Frost geschützt ist.

Das Interieur bedient sich eines modernen, klar gezeichneten Ausbaustils. Weiße und graue Flächen ergänzen das helle Holzdekor. Die Hängeschrankklappen kommen ohne sichtbare Griffe und Schlösser aus. Die Möbel sollen sich zudem durch besonders pflegeleichte Anti-Fingerprint-Oberflächen auszeichnen. In den Küchen lassen sich Speisen und Getränke im 140-Liter-Kompressor-Kühlschrank kühlen.

Lediglich das Queensbett-Modell T 720 kommt mit zwei Längsbänken, die übrigen drei setzen auf Halbdinetten oder L-Bankvarianten als Sitzgruppe.

Baureihe LCM Tourer und Tourer Lift (2023)