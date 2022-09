Stellen Sie sich einen regnerischen und windigen Tag in Ihrem Camping-Urlaub vor und der Hund möchte raus, oder Sie müssen noch Ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen. Wie toll ist es dann, nach getaner Arbeit, die nassen und kalten Klamotten auszuziehen, in das warme Freizeitmobil zu steigen und unter eine heiße Dusche zu springen. Die nächste Generation der Combi D schafft Ihre perfekte Wohlfühltemperatur und heizt das Wasser für die Dusche bereits vor. Und das ressourcenschonend, flexibel in der Energiewahl und zentral steuerbar.

Die Truma Combi Heizungen sind eines der beliebtesten Produkte der Reisemobilisten und Kastenwagen-Fans. Schließlich bieten die kombinierten Modelle mit Heizung und Warmwasser in nur einem Gerät gleich doppelten Komfort und haben sich seit der Markteinführung 2007 im Reisealltag als besonders flexibel, sparsam und effizient bewährt. Nun führt Truma Gerätetechnik die nächste Generation der Combi D Modelle ein, die mit einer Vielzahl von Optimierungen neue Maßstäbe setzt. Folgende Modelle sind in der nächsten Generation verfügbar: Truma Combi D 6 Dieselheizung für größere Fahrzeuge), Truma Combi D E (Hybridheizung für größere Fahrzeuge) und Truma Combi 4 (Dieselheizung für kleinere und mittelgroße Fahrzeuge).

Das Update der Produkt-Reihe im Überblick

Ganz wesentlich ist die Gewichtsersparnis der nächsten Generation der Truma Combi D. Denn die Combi D bringt 3 kg und die Combi D (E) sogar 3,4 kg weniger auf die Waage als die Vorgängermodelle. Sparsamer und langlebiger : Darüber hinaus laufen die neuen Modelle mit einem sehr geringen Batteriestrom-Verbrauch und einem reduzierten Dieselverbrauch sparsamer. Der Schlüssel zu diesem Ergebnis liegt in der effizienteren Verbrennungsregelung, was auf lange Sicht auch zu einer höheren Lebensdauer führt.

Damit es auch bei widrigen Wetterbedingungen im Camper schnell warm wird, ermöglichen die Combi D der nächsten Generation durch kraftvolle 6.900 W (Modell Combi D 6 E) ein bis zu 25 Prozent schnelleres Aufheizen im Mischbetrieb (Diesel + Elektro). Unabhängiger: Für den längeren Heizbetrieb in Höhenlagen bis 3.000 m wurde bisher eine zweite Pumpe (Höhenset) benötigt. Nun sorgt ein integrierter Drucksensor je nach Höhenlage durch automatische Regelung der Verbrennungsluft-Drehzahl für ein ideales Diesel-/Luft-Gemisch.

Intuitiv via Bedienpanel steuerbar

Die Steuerung funktioniert über das Truma iNet X System, das eine intuitive Bedienung ermöglicht und viele weitere Funktionen parat hält. Besonders praktisch ist die Störungsanzeige mit gleichzeitiger Anleitung zur Fehlerbehebung. Die Combi D – nächste Generation kann auch mit dem digitalen Bedienteil "CP plus" (iNet ready) und der iNet Box betrieben und ebenfalls bequem per Smartphone über die Truma App aus der Ferne reguliert werden. Mehr Informationen zur Truma Combi D 6 erhalten Sie hier.