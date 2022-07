Nachdem sich Niesmann und Bischoff in den letzten Jahren eher darauf konzentriert haben, Wohnmobile für die breitere Menge mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen zu entwickeln, wie den iSmove, wird es 2023 wieder richtig luxuriös. Der neue Flair bekommt ein komplett überarbeitetes Interieur. Äußerlich hat er sich indes kaum verändert, ein behutsames Facelift modernisiert aber seine Optik.

Offener Wohnraum

Im Inneren erwartet KundInnen ein spürbar luftigerer Wohnraum. Dafür sorgt unter anderem die freie Sichtachse vom Fahrerhaus bis ins Heckbett. Dank breitem Durchgang zum Bett, verschieb- und drehbarem Tischbein mit klappbarer Tischplatte, hat man einen komfortablen Zugang zum gesamten Wohnraum. Die Face-to-Face-Sitzgruppe kann mit einem einfachen Handgriff umgebaut werden, so entstehen schnell zwei weitere Gurtplätze. Die geometrischen Deckenschränke im Cockpit sorgen ebenfalls für mehr Platz. Sie können aber auch gegen das optionale Hubbett eingetauscht werden, sollte man zu viert verreisen.

Das Design wirkt modern und edel. Bei den Schrankoberflächen setzen Niesmann und Bischoff auf hochwertiges Echtholzfurnier. Die Wanderverkleidung wurde aus dem iSmove übernommen und besteht aus Filz, was nicht nur für ein wohnliches Ambiente, sondern auch für eine dezente Akustik im Wohnraum sorgen soll. Schiebetüren aus Rauchglas zwischen Küche und Bad sowie zwischen Bad und Schlafzimmer setzen visuelle Akzente.

Luxuriöses Badezimmer mit Regendusche

Das Bad besteht aus einer ebenerdigen Regendusche, die großzügig wirkt. Die Duschtasse besteht aus Mineralwerkstoff und die Wand ist in Betonoptik gehalten. Neben der Dusche steht die Toilette, die man ebenfalls mit einer Tür aus Rauchglas verschließen kann. Das Waschbecken gegenüber kann man individuell designen, beispielsweise gibt es das auf Wunsch im patentierten Werkstoff Cristalmood des italienischen Unternehmens Antoniolupi.

Individualisierbare Küche

Auch in der Küche lässt sich viel individualisieren. Das Design des neuen Flair ist sehr geradlinig, damit die freie Blickachse nicht unterbrochen wird, deshalb ist die neue Küche rechteckig gestaltet und fügt sich nahtlos an die Fahrerseite an. Der Oberschrank über der Küche lässt sich ebenso wie die Schubladenfronten separat von den Wohnmöbeln in den Echtholzfurnieren "Walnut planket", "Breeze Oak" oder matt weiß wählen. Die Küchenarbeitsfläche ist aus Mineralwerkstoff in robuster Steinoptik mit eingelassenem Spülbecken erhältlich. Der Kühlschrank ist serienmäßig in die Schrankwand integriert. Man kann sich aber auch für eine Kompressor-Kühlschublade entscheiden, ebenso für einen Backofen oder einen Geschirrspüler. Wahlweise gibt es zudem noch eine elektrisch ausfahrbare Dunstabzugshaube hinter dem Herd. Der besteht aus zwei Gaskochfeldern und einer Induktionskochplatte.

Zwischen Küche und Wohnraum verschwindet übrigens platzsparend ein 32-Zoll-Fernseher im Möbelbau. Der schon erwähnte Wandschrank inklusive Kühlschrank bietet viel Platz in Form einer Kleiderstange und mehrerer Schubladen. Noch mehr Stauraum soll es im neu geordneten Doppelboden des Flair geben. Ein neues System mit ausfahrbaren Kisten sorgt für dessen einfache Beladung.

Üppige Ausstattung und Sicherheitsfeatures

Serienmäßig ist der Luxusliner mit einer 100-Ah-Lithiumbatterie ausgestattet. Die autarke Stromversorgung lässt sich auf bis zu 600 Ah aufstocken – kombiniert mit einem leistungsstarken Wechselrichter und Ladegerät sowie einem Batteriemanagementsystem. Optional steht außerdem eine Solaranlage zur Auswahl. Mit dem serienmäßigen Frischwassertank von 340 Liter sollte man eine Weile ohne direkten Frischwasseranschluss auskommen.

Den Flair gibt es in zwei Längen: 8,87 m und 9,27 Meter. Als Basisfahrzeug dient der Iveco Daily 70 C18. Dieser ist mit zahlreichen Sicherheitsfeatures wie Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat und aktivem Spurhalteassistent ausgestattet. Der Flair verfügt auch weiterhin über das Niesmann-und-Bischoff-Sicherheitspaket aus Airbag, ESP, Gurtstraffer und einem Crash-Mechanismus für das Bremspedal. Das so genannte Pedal Release System garantiert, dass das Bremspedal bei einem Auffahrunfall nach vorne wegklappt, was die Verletzungsgefahr für Füße und Beine deutlich verringern soll.