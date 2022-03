Seinem rein elektrisch angetriebenen Pickup R1T (siehe Video), der im September 2021 in die Serienproduktion startete, will Rivian ein SUV-Pendant zur Seite stellen. Doch der R1S befindet sich weiter in der Warteschleife. Aus in Markenforen veröffentlichten Mitteilungen an Kundinnen und Kunden geht hervor, dass die Modellversion Adventure von Juni 2022 an ausgeliefert werden und das Basismodell Explore in der ersten Jahreshälfte 2023 folgen soll. Zuvor soll es aber noch eine Launch Edition geben, die ursprünglich für April oder Mai in Aussicht gestellt wurde. Ob Rivian den Termin halten kann? Die Kundschaft wird darüber vom Hersteller derzeit offensichtlich im Unklaren gelassen.

Den letzten Planungen zufolge sollte die R1S-Produktion bereits im Dezember 2021 starten. Das ging zumindest aus dem Antrag auf Börsenzulassung ("Initial Product Offering", kurz IPO) hervor, den das E-Auto-Start-up Anfang Oktober veröffentlicht hatte. Ursprünglich sollte das Modell im Herbst auf den Markt kommen. Der Elektro-SUV wird in einem ehemaligen Mitsubishi-Werk in der Stadt Normal, US-Bundesstaat Illinois, auf derselben Produktionslinie hergestellt wie der Pick-up. Der R1S nutzt für Chassis und Karosserie dieselben Materialien (Aluminium, hochfesten Stahl, Karbon) und die gleiche Elektroantriebs-Plattform wie der Pritschenwagen. Sprich: Im "Skateboard" werden die Batterien und alle Antriebskomponenten gebündelt.

EPA bestätigt 509 km Reichweite

Damit verfügt auch er über eine von 105 über 135 bis 180 kWh skalierbare Batterie, die Reichweiten zwischen 402 und 640 Kilometern möglich machen soll. Die kleine Batterie soll jedoch erst 2024 verfügbar sein. Die mittlere Stufe erhielt bereits im Herbst 2021 den offiziellen Segen der US-Umweltbehörde EPA: Demnach erreicht der SUV damit 509 Kilometer mit einer Akkuladung. Geladen wird mit bis zu 160 kW Leistung, Strom für 320 Kilometer soll sich damit in 30 Minuten zapfen lassen. Perspektivisch soll laut IPO-Antrag aber bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung mit Gleichstrom machbar sein.

Den Antrieb übernehmen vier Elektromotoren, an jedem Rad einer. Deren Leistung liegt bei jeweils 147 kW (200 PS), die Systemleistung variiert je nach Konfiguration zwischen 300 (408 PS) und 522 kW (710 PS). Damit soll der SUV in etwa drei Sekunden von Null auf 60 mph (96,6 km/h) spurten. Ebenfalls 2024 soll es ein neues Basismodell geben, das zwei Elektromotoren zu einem Allradantrieb kombiniert. Details dazu verrät Rivian bislang jedoch nicht.

Beeindruckende Offroad-Werte

Die Bodenfreiheit lässt sich per Luftfederfahrwerk variieren; maximal beträgt sie knapp 37 Zentimeter. Die Böschungs- (vorne 34,3 und hinten 33,7) und Rampenwinkel (28,9 Grad) sind sogar besser als beim R1T; bei der Wattiefe (knapp ein Meter) herrscht Gleichstand. Im Vergleich zum Pick-up ist der SUV etwas kürzer (5,13 Meter) und weist einen geringeren Radstand (3,07 Meter) auf. Bei der Breite (2,01 Meter mit angeklappten Außenspiegeln) und Höhe (1,83 Meter) sind sich die beiden Rivian-Modelle jedoch einig.

Im Innenraum bietet der Rivian R1S drei Sitzreihen mit einer 2+3+2-Konfiguration. Die mittlere Bank lässt sich im Verhältnis 60:40 umlegen, die dritte Sitzreihe setzt auf zwei Einzelsitze. Als mögliche Zuladung werden 800 Kilogramm genannt, an die Hängerkupplung darf der SUV fast 3,5 Tonnen nehmen. Der Kofferraum unter der Fronthaube schluckt 312 Liter, der Laderaum hinter Reihe drei 142 Liter. Im Stand lässt sich die Bodenfreiheit auf 20,6 Zentimeter absenken, um besser einsteigen und Gepäck einladen zu können. Ein großflächiges Panorama-Sonnendach bietet Rivian perspektivisch ebenfalls an.

Autonome Driver+-Funktionen

Das Cockpit des R1S setzt auf mehrere Touchscreens sowie eine komplette Vernetzung, die auch Over-the-Air-Updates ermöglicht. Entsprechend dient der E-SUV bei Bedarf als WLAN-Hotspot, bietet eine Ladeschale für Smartphones, bis zu sechs USB-Anschlüsse und eine Sprachbedienung über Alexa. Wie schon der Pick-up soll auch der SUV optional eine Camping-Küche erhalten, die hier im Heck untergebracht wird.

In puncto Assistenzsysteme ist Rivian von Beginn an vorne dabei. Nutzt der Fahrer alle Driver+-Funktionen, kann der R1S automatisch die Spur halten und wechseln sowie die Geschwindigkeit anpassen. Assistenten für Notbremsungen und zur Überwachung der toten Winkel sind aufpreisfrei an Bord. Eine ganze Armada an Kameras sowie Radar- und Ultraschallsensoren sichert den Elektro-SUV in alle Richtungen ab. Mittelfristig soll der RS1 zu hochautomatisiertem Fahren auf Level 3 fähig sein. Dazu muss die Plattform allerdings weiterentwickelt werden.

Plötzlicher Preissprung um 21 Prozent

Die Launch Edition kommt mit derselben Ausstattung wie beim Pick-up-Bruder. Es handelt sich um ein Offroad-Paket mit optimiertem Unterfahrschutz, zwei Abschlepphaken im vorderen Stoßfänger und Druckluft-Kompressor. Hinzu kommen im Interieur ein 360-Grad-Surround-Soundsystem, Akzente aus Eschenholz sowie beheizte und belüftete Sitze, deren Bezüge aus veganem Leder bestehen. Zudem können die Kunden zwischen 20-Zoll-Rädern mit Gelände-Pneus und 22-Zöllern mit Sportreifen wählen. Den Preis hat Rivian auf 77.500 Dollar (etwa 69.400 Euro) beziffert.

Die regulären Modellversionen werden dagegen teurer, bevor Rivian sie überhaupt angefangen hat zu produzieren. Der Hersteller wendet dabei denselben Trick an wie beim R1T: Der R1S trug ursprünglich ein Preisschild von 70.000 Dollar (fast 62.700 Euro). Inzwischen steht das Grundmodell Explore mit 72.500 Dollar (knapp 65.000 Euro) im Konfigurator. Allerdings in der Basisversion mit nur zwei Motoren und kleiner Batterie; beides ist erst ab 2024 verfügbar. Wer vorher einen Rivian R1S haben möchte, zahlt jeweils 6.000 Dollar extra für den viermotorigen Antriebsstrang sowie die große Batterie. Kundinnen und Kunden landen damit bei mindestens 84.500 Dollar (rund 75.700 Euro) – und damit fast 21 Prozent über dem zuvor in Aussicht gestellten Preis. Die besser ausgestattete Adventure-Version kostet nun mindestens 90.000 Dollar.

Verärgerte Kundschaft

Der Ärger bei der Klientel ist auch deshalb groß, weil von der plötzlichen Preiserhöhung sogar Vorbesteller betroffen sind, die bereits 1.000 Dollar für ihre Autos angezahlt haben. Bei einer – selbstverständlich nicht repräsentativen – Umfrage in einem Rivian-Forum fällt eine Umfrage, ob die Interessenten der Marke nach der Preiserhöhung die Stange halten, entsprechend eindeutig aus: Fast 78 Prozent sagen "nein"; in vielen Kommentaren steht, dass die entsprechenden Kundinnen und Kunden ihre Vorbestellung zurückziehen wollen. Dem Anfang Oktober gestellten IPO-Antrag zufolge sind für den R1S und den R1T bis dahin bereits insgesamt knapp 50.000 (Vor-)Bestellungen eingegangen.