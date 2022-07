In der V-Serie von Sun Living tut sich was. Genau für den Klassiker-Grundriss mit Querbett in der Sechs-Meter-Karosserie gibt es eine neue Variante. Der Zusatz "Tent-Top" deutet es schon an: den V 60 SP gibt es nun auch mit Aufstelldach.

Großer Bus mit vielen Schlafplätzen

Endlich, könnte man sagen, denn einige andere Marken bieten diese Option schon länger. Schwesternmarke Adria stellte den Twin Sport mit Aufstelldach bereits auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2020 vor.

Doch etwas zu warten, kann sich manchmal auch auszahlen. In diesem Fall etwa dadurch, dass das neue Sun Living Tent-Top gleich einige der Details mitbringt, die in den letzten Jahren zur Verbesserung der Aufstelldächer entwickelt wurden. Zum Beispiel einen großzügig aufzippbaren Zeltbalg mit Fliegengitter, der im Dachgeschoss das Schlafen fast wie unter freiem Himmel ermöglicht. Neuartig und clever sind zudem die ratschenartigen Verschlüsse des Aufstelldachs, die an Schnallen von Snowboardstiefeln erinnern.

Der Aufpreis für das Tent-Top-Aufstelldach mit Bett liegt bei 6.299 Euro. Zusammen mit dem Grundpreis, der bei der Wahl zwischen den Basisfahrzeugen von Citroën und Fiat nochmals einen Unterschied von 300 Euro hat, landet man in der Grundausstattung etwa bei um die 55.000 Euro für den ausgebauten Camper.

Bewährter Grundriss V60 SP

Das Querbett im Heck lässt sich in der Mitte hochklappen, sodass der Bereich darunter zum Fahrradtransport dient. Entlang der Decke sind auf beiden Flanken oberhalb des Betts Dachschränke als Verstaumöglichkeit angebracht, genauso wie in der Küche und in der Sitzgruppe.

Das Kompaktbad ermöglicht es zu duschen, auf Toilette zu gehen oder sich schlicht die Zähne zu putzen – so ist man weitestgehend autark unterwegs. Gegenüber in der Küche steht neben einem Zweiflamm-Gasherd auch ein 84-Liter-Kompressorkühlschrank bereit. Für 399 Euro extra kann man sich in dieser Campingbus-Version auch einen 138-Liter-Kühlschrank einbauen lassen.

Gegen Aufpreis (499 Euro) ist der Abwassertank isoliert und beheizbar eingebaut, sodass man auch im Winter campen kann. Die Falt-Verdunkelung im Wohnraum und Fahrerhaus ist beim Citroën schon inklusive, beim Fiat muss man sie im "Drive+Travel"-Paket zu 1.999 Euro noch dazubestellen – darin enthalten sind auch Berganfahrhilfe, Rückfahrwarner, Fliegenschutz und vieles mehr.

Sun Living V60 SP (2023)

Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,05/2,59 Meter (ohne Aufstelldach)

5,99/2,05/2,59 Meter (ohne Aufstelldach) max. Gesamtgewicht : 3,5 Tonnen

: 3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze: 4/2 (4 mit Aufstelldach)

4/2 (4 mit Aufstelldach) Basisfahrzeug : Citroën Jumper, 140 PS; Grundpreis : 48.799 Euro

: Citroën Jumper, 140 PS; : 48.799 Euro Basisfahrzeug: Fiat Ducato, 120 PS; Grundpreis: 48.499 Euro

Baureihe Sun Living V (2023)

Die übrigen Grundrisse der V-Serie bleiben bestehen, sodass die Baureihe insgesamt aus 6 Modellen besteht. Alle Grundrisse sind auf Fiat Ducato oder Citroën Jumper erhältlich. Die Standard Außenlackierung ist die Farbe "Icy White", optional kann man sich den Bus auch in "Expedition Grey" bestellen.