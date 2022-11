Ob als Heizkörper oder als Einbaugerät, in Kombination mit einem Warmwasserboiler, speziell für Wohnwagen oder Reisemobile: Truma Heizungen haben sich seit Jahrzehnten im Camping-Bereich bewährt. Informieren Sie sich über die aktuellen Truma Heizungen und welche davon für Sie die Richtige ist.

Truma Heizungen im Überblick

Combi Heizungen von Truma vereinen zwei Funktionen in einem Gerät: Sie heizen Ihr Fahrzeug und erwärmen gleichzeitig Wasser im integrierten Edelstahlbehälter. So sparen Sie Platz und Gewicht. Das Praktische: Im Sommerbetrieb, wenn keine Heizung benötigt wird, kann das Wasser unabhängig von der Heizung erhitzt werden. Die Combi Heizungen von Truma sind als Gas- oder Dieselheizung erhältlich. In der E-Variante verfügen sie jeweils über zusätzlich integrierte elektrische Heizstäbe ("Heat Hybrid"). So können Sie Ihre Truma Combi Heizung je nach Modell rein im Gas-, Diesel- oder Elektrobetrieb, aber auch hybrid nutzen.

Die VarioHeat ist eine kompakte Heizung für Reisemobil, Wohnwagen und Kastenwagen. Sie kann entweder als Hauptheizung oder in großen Reisemobilen als Zusatzheizung dienen. Diese Truma Heizung erhalten Sie in den Ausführungen eco oder comfort mit zwei oder drei Leistungsstufen, sodass Ihr Fahrzeug in kurzer Zeit aufgeheizt wird.

Die Truma S-Heizungen sind für viele Camper in Europa der Inbegriff der Wohnwagenheizung. Dabei handelt es sich um einen kompakten Heizkörper, der vor einer Wand montiert wird. Die Modelle sind flach und platzsparend gebaut. Sie werden von Truma laufend weiterentwickelt und sind äußerst robust und zuverlässig. Die mit Gas betriebenen S-Heizungen werden vorwiegend in Wohnwagen verbaut und lassen sich einfach nachrüsten.

Nun liegt es an Ihnen, machen Sie online den Vergleich und finden Sie die perfekte Heizung! Wir beraten Sie bei Bedarf sehr gerne.