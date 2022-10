Vanestro bringt zwei neue kompakte Campervans, die bis zu sieben Sitzplätze bieten. Auch sonst sind sie modular ausgestattet. Mit dem Atlantic und dem Pacific hat Vanestro zwei Ausbauten im Programm, beide basieren auf dem Ford Tourneo Custom. Der polnische Ausbauer, für den La Marca hierzulande den Vertrieb übernimmt, ist erst seit einem Jahr auf dem deutschen Markt vertreten.

Vanestro Pacific: Modularer Kompaktcamper

Besonders am Pacific ist, dass er laut Hersteller wirklich flexibel in seiner Nutzung ist, denn nur ein Teil der Möbel ist festverbaut. Er ist mit einer Möbelzeile auf der Fahrerseite ausgestattet, der Küchenblock kann durch die fahrerseitige Schiebetür im Tourneo Custom komplett entnommen werden. Möglich macht das natürlich die zweite Schiebetüre, auf die viele andere Campervans verzichten müssen. Es gibt sie sonst zum Beispiel beim Tonke EQV. Ohne Küchenschrank passen so bis zu fünf Mitfahrende in den Fond, insgesamt also sieben Personen ins Fahrzeug.

Schlafplätze gibt es dann freilich nur noch im Dach. Aufgesetzt auf den Ford ist ein Polymer Panorama-Aufstelldach, mit einer Absturzsicherung und USB-Leseleuchten. Dort finden Reisende eine Liegefläche mit 2,06 x 1,13 Meter vor. Das ist für zwei Personen zwar viel Länge, aber wenig Breite. Es wird also eher kuschelig. Die Matratze liegt auf einem Lattenrost. Sind unten weniger Sitze montiert, lässt sich die untere Sitzbank auch zur Schlafbank umbauen. So erhält der Van insgesamt vier Schlafplätze.

Ausstattung des Vanestro Pacific

Serienmäßig kommt der Vanestro Pacific mit sieben Sitzen – neben der Zweier-Schlafsitzbank von Schnierle gehören drei Einzelsitze zur Grundausstattung. Im Küchenblock gibt es eine Kocher-Spülkombination und Staufächer, an die Vorderseite lässt sich ein Tisch anbauen. Außerdem gibt es einen 20-Liter-Frisch und -Grauwassertank. Beide Pilotensitze sind auf Drehkonsolen verbaut. Was uns beim Pacific gefallen hat: Der Kompaktcamper besitzt gleich zwei Aufbaubatterien mit jeweils 120 Ah Kapazität. Es gibt auf der Fahrerseite zudem einen Kleiderschrank sowie einen Dachstaukasten im Heck.

Je nach Wunsch gibt es den Pacific in der Variante Titanium, Titanium X oder Sport, die jeweils mit unterschiedlichem Sonderzubehör ausgestattet sind. Dazu gehören Standheizung, Anhängerkupplung, Lackierung in Metallic oder Sound-Pakete.

Vanestro Pacific im ersten Check

(+) zwei Schiebetüren und entnehmbarer Küchenblock

(+) sieben Sitze serienmäßig

(+) Basisfahrzeug auch als Hybrid-Version erhältlich

(-) Wenig Stauraum im Küchenblock.

Vanestro Pacific Daten

Basisfahrzeug: Ford Turneo, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe

Ford Turneo, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Preis: ab ca. 75.000 Euro

Vanestro Atlantic: Schlichter Kompaktvan

Noch mehr Sitzplätze (bis zu acht), aber weniger Campingausstattung gibt es im zweiten Kompaktcamper von Vanestro. Der Atlantic kommt ebenfalls mit Aufstelldach und einem Boden in Holzoptik. Wer auf die dritte Sitzreihe verzichtet, kann dort ein Möbelmodul einbauen. Dort finden CamperInnen Platz für eine Kühlbox, Kocher und Stauraum. Wie der Pacific verfügt auch der Atlantic über zwei Schiebetüren und kommt in Serie mit 150 PS.

Der Atlantic bietet ebenfalls die Option auf Standheizung (1.129 Euro), Anhängerkupplung (ca. 700 Euro) und mehr.

Vanestro Atlantic Daten