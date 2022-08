Der Vantourer Urban ist ein alter Bekannter, jetzt zeigt die Marke einen neuen kompakten Campervan auf V-Klasse-Basis. Das Highlight ist aber der Ausbau. Ein Modul mit X-förmigem Unterbau eröffnet viele Möglichkeiten für variable Nutzung.

Auf den allerersten Blick sieht es so aus, als ob etwas fehlen würde. Unter dem Herd ist Luft. Luftiger Raum, Platz, die Kanister für Frisch- und Abwasser stehen frei. Der klassische Grundriss ist in Teilen neu gedacht. Die Neuanordnung und Neugestaltung kommt zunächst und augenscheinlich dem Platz im Heck zugute.

Da lässt sich sogar ein Fahrrad quer hineinstellen und wenn es nicht gerade ein langes E-Bike ist, problemlos in das Haltemodul einspannen. Links im Heck ist Platz, der sich verschieden nutzen lässt. Da kann man ein Wäschesack hineinhängen oder eine Schüssel, oder nichts, dann ist da Stauraum für Koffer, Rad oder Kletterkram.

Komplett neues Stauraumsystem

Die ein oder andere Idee im neuen Vantourer kommt von Swen Dluzak. Der erfahrene Wohnmobil-Designer zeigt sich unter anderem für das Stauraumsystem verantwortlich. Hier gibt’s es mehr Taschen als Schränke und die sind so gemacht, dass sie zu Hause beladen und dann in den Van eingehängt werden. Ein Interview mit Swen Dluzak finden Sie hier.

Das Material ist an den Oberseiten ist LKW-Plane, so sind sie robust und wasserabweisend. Fächerartig kommen einem beim Öffnen Register entgegen und mit einem Gummiseil lassen die sich dann in der Aufspannweite variieren.

Einzigartige Küche mit X-förmigem Bauelement

Derzeit ein Unikum ist die Küche im X, bzw. das System Gas, Wasser, Abwasser. Die zwei Kanister stehen frei, sind in Haltetaschen verankert. Kein Schrank umbaut sie. Auch daher entsteht ein gutes Raumgefühl im Urban X. Gas kommt aus einer kleinen 2,7-kg-Flasche, die außen sitzt. Als Kocher gibt’s einen Zwei-Flammherd von Can. In dem langen, formgebenden Element, das seitlich links von vorn nach hinten läuft und den Herd beherbergt, sitzt auch eine Kühlbox, sowie ein Staufach, für das Essen, das ja auch irgendwo hin muss.

Das Thema X ist hier nicht nur eine seltsame Werbebotschaft, die eine besondere Stärke oder als "Cross" den Mehrfachfachnutzen symbolisieren soll. Es ist auch als hochwertiges Bauelement immer wieder eingesetzt. Das X ist ein Edelstahlträger, eine Stütze, was auch immer, die hinten das lange Seitenelement trägt, in das man Kletterseile hängen kann oder Äxte.

Das X trägt die Taschen in den Seitenfenstern oder sitzt sicher, stabil, vorn neben den Kanistern. Ein wirklich cleveres Element, dass sich Vantourer da hat einfallen lassen.

Betten im Vantourer Urban X

Oben schläft man in einem gängigen SCA-Aufstelldach mit punktelastischen Federelementen. Unten auf einer Zweiersitzbank, die in einem Schienensystem hin und her geschoben werden kann. Nachteil: Sie schließt seitlich nicht mit der Verkleidung ab und kann so nicht die volle Breite des Vans als Liegefläche nutzen.

Und ist mit einem Meter Breite nur im Notfall für mehr als für eine Person als Bett nutzbar. Auch die ausgeprägte Konturierung der Sitze ist auf Dauer kein bequemer Untergrund zum Liegen. Da hilft auch die nette Lounge-Funktion mittels angestellten Rückenlehnen nichts.

Daten Vantourer Urban X