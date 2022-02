Das Auktionshaus Artcurial versteigert im Rahmen der Rétromobile 2022 in Paris am 18. und 19. März insgesamt 372 Fahrzeuge. Das Angebot reicht dabei vom Porsche-Traktor bis zum Exoten-Sportwagen – und weil wir Ihnen die Qual der Wahl nicht zumuten möchten, haben wir in der Redaktion die heißesten Kandidaten bereits aus dem Ouvre desilliert. Nach und nach werden Sie in diesem Artikel jene Autos finden, die wir als besonders interessant erachten. Den Anfang macht ein kleiner schwarzer Kraftprotz.

Peugeot 205 GTi: Flitzer der Diplomaten-Gattin

Die Rede ist von einem Peugeot 205 GTi mit 1,9 Litern Hubraum, 128 PS und ohne Katalysator. Das Beste an dem kleinen Franzosen aus dem Jahr 1991 ist aber seine geringe Laufleistung. Gerade mal 14.500 Kilometer hat der Peugeot auf der Uhr, entsprechend jungfräulich muten Ledersitze und Bedienelemente im Innenraum an. Die Frau eines Diplomaten hatte den Flitzer für gelegentliche Ausfahrten genutzt und wollte offenbar bei aller Sportlichkeit keinen Komfort missen. So wurde bei der Bestellung quasi jedes Options-Kreuz gesetzt – vom Schiebedach über Servolenkung bis ABS und Klimaanlage.

Nach einer umfangreichen Inspektion ist der 205 in bester Verfassung und voll fahrbereit. Attribute, die ihren Preis haben, denn mit einem Erlös von 40.000 bis 60.000 Euro rechnet Articurial vermutlich nicht zu Unrecht. Schließlich wird der neue Besitzer potenziell noch viel Freude mit dem kleinen Krawallbruder haben.

Wie versprochen, folgen hier in den kommenden Tagen noch weitere Highlights der Artcurial-Auktion. Wiederholtes Reinklicken lohnt sich also.