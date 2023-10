Das letzte je gebaute BMW Z3 M Coupé von 2002 wurde am 8.10.2023 bei Bonhams versteigert: Eine seltene Farbe und ein niedriger Kilometerstand führten zu einem sechsstelligen Preis.

Für 149.500 Euro hat Bonhams am 8. Oktober 2023 in Knokke-Heist ein ganz besonderes BMW Z3 M Coupé versteigert. Der 2002 gebaute Zweitürer ist das letzte gebaute Z3 M Coupé und hat als spätes Modell den S54-Reihensechszylinder aus dem E46-M3 unter der Haube. Doch das sind nicht die einzigen Besonderheiten dieses Autos.

BMW Z3 M Coupé mit 33.500 km

Nur 1.112 der rund 18.000 Z3 Coupés haben den S54 unter der Haube. In nur 269 Fällen steckt die 325 PS starke Version dieses Hochdrehzahl-Reihensechszylinders in einem Linkslenker. WBSCN91040LJ90393 wurde laut Bonhams am 20. Februar 2003 erstmals zugelassen – zunächst auf BMW. Ein Mitarbeiter übernahm das Auto und fuhr es wenig: Knapp 33.500 Kilometer standen zum Zeitpunkt der Versteigerung auf dem LC-Display im Tacho. Das macht weniger als 1.600 Kilometer pro Jahr.

Das Auto ist laut Beschreibung unfallfrei, wie neu und original. Die letzte Wartung fand im Juli 2020 bei rund 32.000 Kilometern statt. Die originale Bedienungsanleitung, das Serviceheft, die Schlüssel sowie Zulassungsdokumente sind vorhanden. Doch das sollte bei einem solchen Auto selbstverständlich sein.

Rarität in Stahlgrau

Was dieses Z3 M Coupé neben Zustand, Laufleistung, Motor und dem Status des letztgebauten Exemplars zu einer Rarität macht, sind Farbe und Ausstattung. Nur 15 S54-Z3 M Coupé wurden laut Bonhams in Stahlgrau Metallic lackiert. Die Kombination mit kiwigrünem Interieur und Glasdach dürfte es gar zu einem Unikat machen.