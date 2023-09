Porsche 964, Ford GT40 Mk2, Land Rover Series IIA: Man kann wahrlich nicht behaupten, dass die Elektromodder von Everrati keinen Mut hätten. Ein Auto muss offensichtlich zur ganz besonders ikonischen Sorte Oldtimer gehören, um von den Briten einen Umbau auf E-Antrieb zu erhalten. Insofern ist es nur konsequent, dass inzwischen ebenfalls der Mercedes W113 an der Reihe ist. Der Schwabe, besser bekannt als SL Pagode, tauscht sein Sechszylinder-Herz gegen eine Elektromaschine samt passendem Eingang-Getriebe ein. Publikumspremiere feiert der elektrifizierte Roadster bei der Monaco Yacht Show, die noch bis zum 30. September 2023 stattfindet.

Wer hier einen E-Verrat am Original wittert, sollte sich zuerst die Daten zu Gemüte führen. Legt man die Daten des Topmodells 280 SL zugrunde, kam der Mercedes mit seinem ursprünglichen 2,8-Liter-M-130-Reihensechser auf 170 PS und maximal 240 Newtonmeter. Die Werte des Everrati-SL: 304 PS und höchstens 300 Newtonmeter. Kein Wunder, dass die Elektro-Version klar schneller von null auf 60 mph (96,6 km/h) beschleunigt als das Original (unter 7,0 statt 8,8 Sekunden). Die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h schafft die Pagode als Verbrenner ebenso wie als E-Auto.

Reichweite von fast 260 Kilometern

Auf den wunderbar mechanisch-seidigen Motorklang des ab Werk verbauten Otto-Triebwerks müssen Everrati-Fahrer freilich verzichten. Und lange Touren erfordern eine intensive Planung: Die 68-Kilowattstunden-Batterie gewährleistet Everrati zufolge eine Reichweite von mehr als 200 Meilen, was umgerechnet gut 322 Kilometern entspricht. Für einen geschmeidigen Sonntagstrip bei offenem Dach reicht das jedoch allemal. Zumal die modifizierte Pagode ganz Elektroauto-like Bremsenergie per Rekuperation zurückgewinnen kann. Das Gewicht und dessen Verteilung soll sich wiederum an jenem des Originals orientieren.

Die eigentliche Restaurierung des SL übernimmt Everrati allerdings nicht selbst. Dafür haben sich die Briten mit der Firma Hilton & Moss einen namhaften Spezialisten ins Boot geholt. Das liegt nahe – im wahrsten Sinne des Wortes: Beide Firmensitze sind nur etwa zwei Autostunden voneinander entfernt. Und es bietet die Möglichkeit, künftig weitere Mercedes-Klassiker einem Elektromod-Umbau zu unterziehen.

Optisch extrem nah am Original

Das dürfte dann ähnlich ablaufen wie bei der komplett in Handarbeit restaurierten Pagode, die beim Umbau bis auf das nackte Chassis zerlegt, repariert und für die jahrzehntelange Nutzung gegen Rost versiegelt wird. Beim anschließenden Aufbau verwendet Hilton & Moss nach Möglichkeit aufbereitete Originalteile. Das erklärt, warum die optisch extrem nah an der bekannten SL-Ästhetik bleibt. Außen sowieso: Selbst der Kennerblick muss ein paar Sekunden länger auf dem Oldtimer verweilen, um ihn als Elektroauto zu identifizieren. Innen geht es etwas schneller: Everrati installiert an den neuen Antrieb angepasste Instrumente, die sich in ihrem Aussehen jedoch an den Vorbildern orientieren.

Seine Elektro-Pagoden bietet Everrati zu Preisen ab 295.000 Pfund (knapp 340.000 Euro) an. Und wer weiterhin skeptisch ist: Die Briten versprechen, dass sich der Umbau wieder komplett rückgängig machen lässt.