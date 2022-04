Die Finger einer Hand genügen nicht ganz, alle schwedischen Cabrios aufzuzählen: Saab 900 I, 900 II, 9-3, Volvo 1900, C70 I und C70 II. Ein siebtes ist fast unbekannt: Der Olme Spyder, den Studenten der Umea University 2009 bauten.

Funcar mit Lerneffekt

Der gelbe Zweisitzer entstand, damit Studenten den Design-Prozess von der Skizze bis zum fertigen Auto besser verstehen. Weil der Olme Spyder ein offenes Auto sei, bekamen die Studenten die Aufgabe, das Interieur und das Exterieur zu gestalten. Das Material sponsorte Ove Bengtsson, ein Ingenieur mit einem Herz für selbstgebaute Autos. Bengtsson gab auch vor, was er von dem Roadster erwartete – es gab also auch so etwas wie ein Lastenheft.

Designer von Saab und Volvo halfen den Studenten. Diese skizzierten das Design mit Papier und Stift, erstellten Renderings von Interieur und Exterieur am Computer, bauten mehrere kleinere Ton- sowie ein großes Holzmodell und frästen schließlich mit einer CNC-Maschine das Chassis. Weil das Auto nicht nur ein Showcar werden, sondern ganz legal auf der Straße fahren sollte, musste es gesetzlichen Regularien entsprechen.

Opel-Diesel mit 88 PS

Seine Premiere feierte das zulassungsfähige Einzelstück auf der Elmia Custom Motor Show. Am 27. Juli 2010 wurde der Olmea Spyder mit dem Kennzeichen CLH 827 für den Straßenverkehr zugelassen. Zwischen Passagieren und Hinterachse steckt ein gewöhnlicher Antrieb in ungewöhnlicher Lage: Den 1,3-Liter-Direktenspritzer verwendete Opel unter anderem im Agila. Der 88 PS starke Diesel aus dem schmalen und hohen Van produziert mit dem rustikalen Klang eines landwirtschaftlichen Geräts 88 PS. Fahrer und Beifahrer sitzen direkt davor auf einer Art sonnengelber Terrasse: Die Frontscheibe reicht kaum bis auf Höhe der Sitzschalen, statt Türen gibt es tiefe Einstiege.

Ove Bengtsson, der im Alltag Hyundai i30 und Suzuki Alto fuhr, nutzte seinen Spyder im Sommer, fuhr damit bis 2016. Jetzt steht der Studenten-Roadster bei dem schwedischen Auktionshaus Bilweb Auctions zum Verkauf. Eine Inspektion und eine Hauptuntersuchung sind fällig, der Tacho steht bei 26.500 Kilometern. Der Schätzpreis liegt bei 120.000 bis 150.000 schwedischen Kronen, umgerechnet 11.650 bis 14.560 Euro.