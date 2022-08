Es existieren eine Menge Sprüche über Elektrikkomponenten der britischen Firma Lucas (deren Markenrechte heute ZF gehören), etwa das inoffizielle Motto "Get home before darkness", "Erfinder des ersten Intervallscheibenwischers" oder auch der "ersten Wegfahrsperre". Jedenfalls waren standardmäßig mit Lucas ausgerüstete britische Fahrzeuge weder für ihre Weitsicht noch für ihre Leuchtkraft in der Nacht bekannt. Doch das ändert sich nun für einige Modelle.

Denn Osram hat seine Kompatibilitätsliste der LED-Leuchtmittel jüngst auf die ersten Klassiker erweitert – und diese sind allesamt Briten. Die Night Breaker LED ersetzen die alten H4-Birnen und sorgen umgehend für Durchblick bei Nacht und Nebel. Einfach bei Osram in der Liste die Scheinwerfer-Genehmigungsnummer vergleichen und die Allgemeine Bauartgenehmigung herunterladen. Diese muss mitgeführt werden.

Aktuell bietet Osram für folgende Klassiker eine Allgemeine Bauartgenehmigung: