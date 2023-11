Ein Range Rover wirkt ab Werk, als besäße sein Besitzer einen Adelstitel, Ländereien oder einen Pferdestall. Queen Elizabeth II. hatte Ländereien, Pferde, einen Adelstitel und einen Range Rover. "Princess Auto Mechanic", wie sie wegen ihrer Ausbildung zur Mechanikerin und Lastwagenfahrerin während des Zweiten Weltkrieges auch genannt wurde, fuhr bis ins hohe Alter selbst Land Rover und Range Rover.

Range Rover der Queen mit 175.000 km

Ein Range Rover der dritten Generation L322, den die Queen fuhr, versteigert Iconic Auctioneers am 11. November 2023 in Birmingham. Das 2004er-Modell ist in Epsom Green lackiert, hat ein edles Interieur in Beige und als spezielle Ausstattung doppelte Fensterheberschalter hinten sowie zusätzliche Haltegriffe zum Entern der Rückbank. Trittstufen an den Schwellern, Schmutzfänger und ein Hundegitter zeigen, dass die royale Kundschaft bei der Bestellung praktisch dachte.

Lenkrad, Sitze und Kofferraum zeigen, dass dieser Range Rover benutzt wurde – und zwar während 109.675 Meilen, das entspricht strammen 175.480 Kilometern. Die hat möglicherweise nicht allein die Queen auf den 4,4-Liter-V8 von BMW draufgefahren. In den vergangenen neuneinhalb Jahren war der Geländewagen 14-mal beim Service – zuletzt im Juli dieses Jahres.

Der angestrebte Preis liegt auf respektabler Höhe: 50.000 bis 60.000 britische Pfund entsprechen 57.500 bis 69.000 Euro. Das dürfte 2004 ein Jahreswagen ohne royalen Vorbesitz gekostet haben.