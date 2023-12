Immer wieder dürfen sich Besitzer von Youngtimern anhören, dass ihre Autos nie zu richtigen Klassikern werden, sondern zur ewigen Jugend verdammt sind. Daraus könnte man ableiten, dass für Youngtimer grundsätzlich weniger Geld über den Tresen wandert als für Oldtimer, doch das ist falsch. Einige Preis-Überraschungen in diesem Jahr zeigen, dass auch Youngtimer sprunghafte Wertsteigerungen in kürzester Zeit erleben können.

Es kommt eben nicht unbedingt darauf an, wie alt ein Fahrzeug ist, sondern auf die Anzahl der Exemplare in gepflegtem Zustand, wie viele davon zu welchem Preis in den vergangenen Monaten verkauft wurden und natürlich auf die Nachfrage. Hat ein Fahrzeug erst mal das Tal der Tränen verlassen und ist in der Youngtimer-Szene emporgestiegen, ragt die Preiskurve unweigerlich in die Höhe. Der Jahresvergleich von Classic Analytics bringt so manches vorgezogene Weihnachtsgeschenk für Youngtimer-Besitzer.

Die Top 12 Youngtimer mit Wertzuwachs

Eine der vielen Überaschungen landet in diesem Jahr mit einem stolzen Zuwachs von 515 Prozent auf dem ersten Platz: der Mazda 626 16V GT mit 140 PS. Laut der Hochrechnung von Classic Analytics erfreut sich der von 1989 bis 1990 gebaute Japaner einer Wertsteigerung von 13.400 Euro. Auf dem zweiten Platz findet sich ebenfalls ein Mazda, der 121 Canvas Top. Ein Kleinwagen von 1991 mit dem liebevollen Spitznamen Käseglocke. Hier hat der Wert nicht so stark angezogen, aber immerhin wuchs er von 900 auf 3.100 Euro, was einen Prozentsatz von 244 ausmacht. Unerwartet legte auch der Opel Vectra A 16V mit 2.0-Liter-Motor und Turbounterstützung an Wert zu, nämlich 14.700 Euro.

Die Lancia Kappa Limousine mit 3-Liter V6-Motor verzeichnet einen Wertzuwachs von gut 187 Prozent. In Geld ausgedrückt bedeutet das eine Steigerung um 4.500 Euro. Nicht so viel im Vergleich zum größten Sprung in der Liste auf Platz zehn. Der Ford Escort RS Cosworth, einst ein Rallye-Homologations-Modell, steigerte seinen Wert um 32.000 Euro. Im Januar betrug der Wert für ein Exemplar in gepflegtem Zustand noch rund 18.000 Euro, im Dezember ist die Rede von 50.000 Euro. Unter den Top 12 finden wir auch den Nissan Skyline wieder. Nicht verwunderlich, denken Sie vielleicht, aber es handelt sich nicht um das beliebte Modell aus den Fast and Furious Filmen, sondern um die fünfte Generation, den C210. Hier können sich Besitzer um immerhin ein Plus von 17.000 Euro freuen.