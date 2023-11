Die Wahl zwischen Apple oder Samsung kommt oft einem Glaubenskampf gleich. Aber welche Plattform und Umgebung zeigt sich in einem objektiven Vergleich praxistauglicher?

Die beiden Riesen im Smartphone-Sektor: Samsung und Apple

Apple und Samsung sind seit vielen Jahren die beiden bedeutendsten Hersteller von Smartphones weltweit. Bei den Marktanteilen liefern sich die beiden Konkurrenten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Lag Apple zum Ende des Jahres 2022 noch vor Samsung, hat der koreanische Konzern im zweiten Quartal 2023 mit einem Marktanteil von 20,2 Prozent erneut die Führung vor Apple übernommen, die immer noch 16 Prozent des Marktes beherrschen. Der Umsatz von Apple erreichte im Jahr 2022 stolze 394,3 Milliarden US-Dollar, was einem neuen Rekord entspricht. Samsung erzielte im selben Jahr einen Umsatz von 234 Milliarden US-Dollar.

Was den Konkurrenzkampf besonders interessant macht, ist, dass beide Unternehmen ähnliche Zielgruppen haben. So richten sich die Smartphones und anderen mobilen Geräte an junge sowie technikaffine Käuferschichten, die Wert auf hochwertige Elektronik legen. Außerdem ist die Entscheidung für Apple oder Samsung auch eine Wahl des Ökosystems. Apple schickt das eigene Betriebssystem iOS ins Rennen, während Samsung im Android-Universum zu Hause ist. Dementsprechend sind für die beiden Plattformen eigene Apps vorhanden und auch die Steuerung unterscheidet sich.

Wer hat die besseren Smartphones - Apple oder Samsung?

Sowohl Samsung als auch Apple bedienen mit ihren Top-Modellen das High-End-Segment. Dabei liefern sich die beiden Kontrahenten einen kontinuierlichen Schlagabtausch, was die Veröffentlichung neuer Modelle betrifft. Schon fast traditionell bringt Samsung im Frühjahr ein neues Smartphone auf den Markt, Apple kontert dann im Herbst. So erschien die Serie iPhone 15 im September 2023, das Samsung Galaxy S23 kam bereits im Februar davor auf den Markt.

Kunden profitieren von diesem andauernden Wettbewerb. Dieser sorgt für Innovationen und technischen Fortschritt. Neben den Aushängeschildern, dem iPhone sowie dem Galaxy S, bieten beide Unternehmen noch Tablets, Smartphones und Wearables an. Bei allen diesen Geräten stellt sich die Frage: Welcher der beiden Anbieter hat eigentliche die bessere Hardware?

Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Fakt ist, dass sowohl Apple als auch Samsung Smartphones anbieten, die zur absoluten Spitze des aktuellen technischen Stands gehören. Da sich jedoch beide in unterschiedlichen Ökosystemen bewegen, ist ein direkter Vergleich schwer. In einigen Punkten ist dann hingegen dennoch ein Vergleich möglich, gerade was die Smartphones angeht.

So fällt Apple vor allem im Bereich der Innovationen auf. Die praktische Dynamic Island im Display oder die Unfallerkennung mit automatischem Notruf sind exklusiv den Modellen von Apple vorbehalten. Viele Features sind aber bei den Smartphones beider Hersteller zu finden beziehungsweise zieht Samsung oder Apple direkt nach, sobald diese bei einem Smartphone des Konkurrenten neu sind. Das gilt in jüngerer Vergangenheit zum Beispiel für das praktische Always-on-Display oder die Zertifizierung nach IP68.

Ein wichtiger Punkt für viele Nutzer ist die Kamera. Hier zeigen sich bei den beiden Konkurrenten durchaus Unterschiede im Detail. So bietet das iPhone erweiterte Funktionen für Porträtfotos und eine intelligente Bildstabilisierung, die besonders bei Videoaufnahmen von Vorteil ist. Samsungs Galaxy punktet hingegen mit detailreichen Landschaftsaufnahmen und scharfen Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Serie Galaxy 23S hat zudem einen Sensor mit besonders hoher Auflösung von 200 Megapixeln. Grundsätzlich gilt jedoch, dass sowohl Apple als auch Samsung sehr hochwertige Kameras verbauen, die im Alltag für alle Aufgaben bereit sind und Digitalkameras vollständig ersetzen.

Wer sich nicht für die Top-Modelle von Apple oder Samsung entscheiden möchte und lieber eine günstigere Alternative sucht, hat bei beiden Herstellern eine Reihe von Optionen. Apple bietet alle Smartphones der aktuellen Generation unter dem Label iPhone an. Das Einstiegsmodell kommt ohne Namenszusatz, alle anderen Varianten mit höherer Ausstattung sind dann als iPhone Pro, Pro Max oder Plus gekennzeichnet. Samsung benennt bei der Serie Galaxy die verschiedenen Varianten mit einzelnen Buchstaben. Das Samsung Galaxy S stellt dabei das Top-Modell dar. Samsung Galaxy A ist die Einstiegsvariante, Galaxy X die robusten Outdoor-Smartphones und Galaxy Z besitzen ein faltbares Display. Die Unterschiede zwischen den Serien liegen bei der Größe des Displays, der Kapazität des Akkus und einzelnen Funktionen, die den Einstiegsmodellen vorenthalten bleiben. Die Auswahl an Modellvarianten ist jedoch bei Samsung größer.

Apple punktet hingegen bei der Integration der eigenen Smartphones. Mit iOS steht ein ganz eigenes Ökosystem zur Verfügung, das sich auch über andere Plattformen erstreckt. Dazu zählen die Tablets der Serie iPad und auch Desktopsysteme. Da die Hardware ebenfalls immer von Apple stammt, sind alle Geräte miteinander kompatibel. Außerdem gibt es regelmäßig Updates für das Betriebssystem sowie Anwendungen und Probleme mit den Aktualisierungen sind faktisch unbekannt.

Samsung hingegen setzt Android ein, ein Open-Source-Betriebssystem auf Basis von Linux. Updatezyklen gibt es auch hier, jedoch hat Samsung keinen direkten Einfluss auf diese. Samsung liefert die eigenen Smartphones dazu mit zahlreichen vorinstallierten Apps aus. Teilweise fallen diese in die Kategorie Bloatware und sind nicht einfach zu deinstallieren. Das verärgert Nutzer mitunter und belastet die Ressourcen des Smartphones unnötig.

Das Fazit lautet also, dass beide Hersteller hochwertige und leistungsfähige Smartphones anbieten, die technisch sehr nah beieinander liegen. Apple punktet im Bereich Design und Innovation, Samsung hingegen bei der Modellvielfalt. Bei den Preisen bewegen sich die beiden Konkurrenten ebenfalls in ähnlichen Gefilden. Vom Bereich der Mittelklasse bis zum High End platzieren sowohl Apple als auch Samsung ihre Geräte in vergleichbaren Preisklassen.

Wer hat bei den Wearables die Nase vorne?

Smartwatches und ähnliche Wearables haben in sehr kurzer Zeit einen enormen Beliebtheitsgrad erreicht. Sowohl Apple als auch Samsung bieten Geräte in diesem Bereich an. Vor allem Apple hat sich hier einen Namen gemacht und gilt mit der Apple Watch als Gradmesser für andere Hersteller. Die Galaxy Watch von Samsung ist hier also der Herausforderer und muss sich gegenüber der etablierten Apple Watch beweisen.

Ein wichtiger Punkt geht direkt an das Unternehmen aus Korea - die Akkulaufzeit. Samsung schafft es, der eigenen Smartwatch eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen zu verleihen. Die Apple Watch hingegen muss jeden Abend an die Ladestation.

Für die Apple Watch spricht hingegen der größere interne Speicher. Bei der Apple Watch 8 stehen bis zu 32 GB zur Verfügung, Samsungs Gegenstück, die Galaxy Watch 6, bietet 16 GB. Das Display mit seiner viereckigen Form bietet zudem mehr Fläche als die runde Smartwatch von Samsung. Hier entscheidet jedoch auch die eigene Vorliebe, welche Form bei der Smartwatch bevorzugt wird.

Ein gutes Argument für die Samsung Galaxy Watch ist wiederum der Preis. Das Produkt von Samsung ist ein gutes Stück günstiger zu haben als Apples Smartwatch. Insgesamt hat Samsung also bei den Smartwatches die Nase vorn und bietet das bessere Gesamtkonzept an.

MacBook und Samsung Book im Vergleich - wer bietet hier das bessere Paket?

Notebooks und Laptops - ein unglaublich breiter Sektor mit unterschiedlichsten Geräten. Apple und Samsung sind hier ebenfalls aktiv. Bei Samsung besetzt die Serie Galaxy Book den Bereich der High-End-Laptops. Das Gegenstück von Apple ist das MacBook Pro, das seit mehreren Generationen im Bereich der mobilen Geräte sehr beliebt ist.

Apples MacBook Pro überzeugt vor allem durch den leistungsstarken Prozessor und das hochwertige Display. Mit einer Größe von 14 oder 16 Zoll stellt das Apple MacBook Pro eine unglaublich komfortable Plattform für das mobile Arbeiten zur Verfügung. Auch das Samsung Galaxy Book gibt es in einer Variante mit 16-Zoll-Display. Gleichzeitig stehen deutlich mehr Modelle zur Auswahl, die bis in die Einstiegsklasse hinabreichen. Apple fokussiert sich hingegen vor allem auf Anwender, die viel Leistung und Bedienkomfort suchen.

Das MacBook Pro von Apple zeigt seine Stärken bei der sehr langen Akkulaufzeit, was durch die hochwertige Hardware möglich ist. Auch das Display hat dank der hellen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung eine hohe Qualität und ermöglicht immer eine sehr gute Lesbarkeit. Samsungs Galaxy Book ist hingegen etwas leichter und ist auch mit enorm leistungsfähigen Grafikkarten wie zum Beispiel der NVIDIA GeForce RTX 4070 erhältlich.

Das Fazit fällt dementsprechend nicht eindeutig aus. Wer einen Laptop für Videospiele sucht, ist alleine durch Windows mit einem Gerät von Samsung besser bedient. Für viele andere Aufgaben ist das MacBook Pro von Apple hingegen die bessere Wahl. Aus diesem Grund trägt Apple in dieser Kategorie den Sieg davon.

Galaxy Tab oder Apple iPad - was können die Tablets der Hersteller?

Tablets sind in den letzten Jahren zu multifunktionalen Alleskönnern geworden. Mit der Serie iPad stellt Apple den Platzhirsch, der maßgeblich für den Hype der Tablets verantwortlich ist. Samsung kontert mit einem günstigeren Preis und einer breiteren Auswahl, was die Displaygrößen betrifft. Dennoch reicht es nicht, um Apple auf dem Feld der Tablets das Wasser zu reichen. Vor allem die leistungsstarke Hardware der Apple iPads sichert den ersten Platz. Dazu zeigt sich das iPad deutlich funktionsfähiger, was die Foto- und Videobearbeitung angeht.

Die Sprachassistenten von Samsung und Apple im direkten Vergleich

Samsung und Apple bieten beide eigene Sprachassistenten. Bei Apple nennt sich dieser Siri, Samsungs Pendant hört auf den Namen Bixby. Aus diesem direkten Vergleich geht Siri eindeutig als Sieger hervor. Der Sprachassistent von Apple ist einfach vielseitiger, intelligenter und einfacher zu bedienen. Dennoch gibt es einen Minuspunkt für Besitzer von Apple-Hardware. Und zwar sind Nutzer hier an Siri gebunden und haben keine Alternative. Wer ein Smartphone oder eine Smartwatch von Samsung hat, kann über die Geräteeinstellungen hingegen einfach den Sprachassistenten wechseln - zu Google Assistant. Diese Sprachsteuerung ist dann wiederum praktischer als Siri von Apple. Alleine, weil es eine enorm große Bandbreite an Hardware gibt, die sich via Google per Sprachassistent über das Smartphone steuern lässt, beispielsweise das Smart Home von unterwegs oder den Google Terminkalender. Die Geräte von Samsung gehen somit als Sieger aus diesem Vergleich hervor, aber nur dank der Schützenhilfe von Google.

Direkter Datenaustausch - welcher Hersteller hat die bessere Lösung parat?

Schnell ein Foto mit einem Freund teilen und das ohne Social Media? Dafür bieten sowohl Apple als auch Samsung Lösungen an. Bei Samsung nennt sich das Ganze "Quick Share". Zwei Smartphones in der Nähe können sich via WLAN verbinden und Daten austauschen. Dies ist sicher, wenn der Austausch mit "Private Share" vorgenommen wird, denn dann sind alle Informationen via TSL verschlüsselt.

Apple bietet mit "AirDrop" exakt dieselben Funktionen. Auch hier ist es möglich, eine begrenzte Anzahl an Dateien verschlüsselt und somit sicher zu teilen. Aus diesem Grund schneiden in diesem Vergleich beide Hersteller gleich gut ab und meistern die Aufgabe problemlos.

Health Apps für Apple Watch und Samsung Watch - wer macht das Rennen?

Health Apps erfreuen sich einer großen Beliebtheit und sind vor allem auf den Smartwatches nützlich. So bieten auch beide Hersteller hier eigene Lösungen. Apple-Health bietet viel Freiheit für die individuelle Anpassung. Zu den Grundfunktionen gehören die Protokollierung der täglichen Bewegung, Kontrolle des Schlafes oder Überwachung der Körperfunktionen. Auch als Tagebuch für den Menstruationszyklus eignet sich die Health App von Apple.

Samsungs App bietet grundsätzlich dieselben Funktionen. Zusätzlich gibt es die Option, mit modernen Samsung Smartwatches den Blutzucker zu messen und andere Besitzer der App zu sportlichen Wettkämpfen herauszufordern. Außerdem ist die Bedienung bei Samsung etwas intuitiver und einfacher gestaltet. Aus diesen Gründen gewinnt Samsung den Wettkampf im Bereich der Health Apps. Ein interessanter Bonus: Die App von Samsung ist auch für iOS und somit alle Apple-Geräte verfügbar. Apple-Health hingegen ist an das Betriebssystem iOS gebunden.

Bezahlen mit dem Smartphone - welche Lösung funktioniert in der Praxis besser?

Digital und kontaktlos zahlen wird immer beliebter. Apps, die das Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch ermöglichen, gibt es für die Geräte von beiden Herstellern. Sowohl Apple als auch Samsung bieten hier eigene Lösungen an. Einmal nennt sich dies Apple Pay, beim anderen Hersteller Samsung Pay.

Die Funktionen gleichen sich hier. Mit beiden Apps ist es möglich, die eigene Kredit- oder Debitkarte in der App zu hinterlegen. Dann gelingt das kontaktlose Zahlen mit dem Smartphone, ohne dass die Kreditkarte mitgeführt werden muss. Apple Pay bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Die Entsperrung und Autorisierung von Zahlungen mittels Face oder Touch ID minimiert das Risiko für Missbrauch nochmals.

Ein interessanter Vorteil pro Apple: Diese Wallet steht auch an den iMac-Computern zur Verfügung. Somit ist ein sicheres Zahlen ebenfalls am Desktop möglich. Samsung Pay ist hingegen mit einer Blockchain Wallet ausgestattet und somit für die Verwaltung der eigenen Kryptowährungen geeignet.

Ein Blick auf die Akzeptanz und Beliebtheit zeigt: Apple wird an deutlich mehr Kassensystemen akzeptiert und kommt häufiger zum Einsatz. Damit hat Apple mit der eigenen Zahlungslösung klar die Nase vorne. Für Apple Pay spricht zudem, dass Transaktionen auch ohne aktive Internetverbindung möglich sind. Bei Samsung gelingt dies nicht. Diese Runde geht also an Apple.

Umstieg auf die Plattformen von Apple oder Samsung - was ist einfacher?

Wer auf ein neues Smartphone oder Tablet umsteigt, der möchte natürlich auch seine vorhandenen Daten mitnehmen. Das reicht von Kontaktinformationen über Bilder bis hin zu Apps. Viele Nutzer zögern aus diesem Grund mit dem Wechsel der Plattform und bleiben lieber beim selben Hersteller. Wer einfach nur von einer auf die nächste Generation wechselt, zum Beispiel vom iPhone 14 auf das iPhone 15, hat keine Probleme, denn die Übertragung ist ganz simpel. Hier müssen die Geräte einfach nur noch nebeneinander platziert werden, den Rest übernimmt der Assistent bei der Einrichtung des neuen Smartphones. Aber wie sieht dies aus, wenn ich ein iPhone besitze und mir nun ein Samsung Galaxy anschaffen möchte oder umgekehrt?

Die gute Nachricht vorweg: Mittlerweile sind solche Wechsel zwischen Android und iOS sowie unterschiedlichen Plattformen kein Problem mehr. So bietet Samsung mit "Smart Switch" eine App, die durch den Prozess führt und alle gewünschten Daten von einem iPhone auf das neue Galaxy S oder ein anderes Smartphone überträgt. Auch Apple hat eine eigene App für den Import von Android-Daten. Nutzer können Schritt für Schritt auswählen, welche Informationen übertragen werden sollen. Dazu zählen Fotos, Kontakte, E-Mails und auch Chatverläufe aus WhatsApp und anderen Messengern. Fazit in diesem Punkt: Gleichstand. Samsung und Apple lösen die Aufgaben optimal und kundenfreundlich.

Welcher Hersteller gewinnt den Gesamtvergleich: Apple oder Samsung?

Bei dem Vergleich gibt es keinen klaren Sieger. Sowohl Apple als auch Samsung haben ein breites Spektrum an durchwegs durchdachter und hochwertiger Hardware im Sortiment. Auch die Software und die Dienste sind mittlerweile umfangreich sowie gut auf die Plattformen abgestimmt. Wer den Fokus auf Design und Innovation legt, ist wahrscheinlich bei Apple besser aufgehoben. Samsung bietet mehr Auswahl in der Produktpalette und spricht gerade im mittleren Preissegment eine größere Käuferschicht an. Am Ende entscheiden deshalb oft die persönlichen Präferenzen.