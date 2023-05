Per Whatsapp Pay soll in Zukunft der gesamte Einkauf bezahlt werden können. Bis zum Start bei uns gibt es jedoch noch einige Einschränkungen

Die Option, innerhalb vom Messenger zu bezahlen, soll kommen: Meta-Chef Mark Zuckerberg machte über Facebook bekannt, dass "Whatsapp Pay" in Brasilien bereits umgesetzt werde. Hier können User teilnehmende Händler direkt vor Ort im Chat bezahlen und so den Einkauf tätigen. Es sei nicht mehr notwendig, den Chat zu verlassen, um die Bezahlung durchzuführen - es ist der offizielle Startschuss für die neue Funktion, die nun im südamerikanischen Land ausgerollt wurde.

Zwar sind die Einschränkungen derzeit noch hoch, da die Funktion lediglich in Brasilien und bei bestimmten Händlern unterstützt wird. Es ist jedoch der erste Schritt in einer lang geplanten Entwicklung.

Auch der Chef von Whatsapp, Will Cathcart, teilte über Twitter seinen Optimismus zur neuen Funktion mit: Er freue sich, dass die Zentralbank Brasiliens die Zahlungsfunktion des Messengers genehmigt habe. Somit seien die Brasilianer nun in der Lage, Produkte zu suchen, in einen Warenkorb zu legen und direkt im Chat sicher zu bezahlen. Hinterlegte Debit- oder Kreditkarten werden verschlüsselt verwahrt.

Welchen Vorteil hat Whatsapp Pay?

Whatsapp-User, die in Brasilien mit der neuen Funktion bezahlen wollen, müssen von nun an keine Websites mehr öffnen und brauchen auch keine weiteren Apps zur Bezahlung ihrer Waren verwenden. Auch das Suchen und Anfragen von Produkten wird direkt im Messenger erledigt und so auf die App konzentriert.

Auch Whatsapp selbst meldet sich in einem offiziellen Blogpost zum Thema zu Wort. So können ab sofort Menschen in ganz Brasilien direkt bei teilnehmenden Kleinunternehmern per Whatsapp-Chat zahlen. Die Integration der Funktion und die sichere Verschlüsselung der Bezahlung sei ein entscheidender Vorteil für Menschen, die den Messenger für Transaktionen nutzen wollen.

Es wurde ebenfalls angekündigt, die aktuelle Anzahl der teilnehmenden Betriebe zu vergrößern und den Service in den kommenden Monaten für eine große Anzahl von Unternehmen zu öffnen.

Mit diesen Karten wird bei Whatsapp Pay bezahlt

Whatsapp Pay stützt die Zahlungsfunktion auf die Daten hinterlegter Zahlungskarten. Visa und Mastercard lassen sich in der App hinzufügen, wie auch Prepaid-Karten anderer Banken. Eine umfangreiche Liste wurde bereits veröffentlicht und kann eingesehen werden.

Der gesamte Bezahlungsvorgang ist laut Whatsapp verschlüsselt und sicher. Alle kritischen Informationen wie Kartennummern und Inhaber seien verschlüsselt hinterlegt. Jeder einzelne Zahlungsauftrag muss zudem mit einer PIN authorisiert werden.

Außerdem muss zur Nutzung des Services die neueste Version von Whatsapp verwendet werden, iOS und Android User sollten zudem ihr Betriebssystem aktuell halten.

Ein langer Weg zur Zahlungsoption

Bis zum 02.03.2023, an dem die Brasilianische Zentralbank den Einsatz der neuen Whatsapp Funktion freischaltete, lag ein langer Weg hinter dem Unternehmen. Bereits 2020 sollte der Dienst in Brasilien gestartet werden, wurde jedoch bereits nach einer Woche von der Zentralbank des Landes gestoppt.

Nun ist der rechtliche Rahmen abgesteckt und für Whatsapp öffnet sich ein großer Markt mit 120 Millionen Whatsapp-Nutzern, die in Brasilien auf den Einsatz des Messengers setzen - einzig in Indien leben mehr Nutzer der App.

Die Funktionen hinter Whatsapp Pay basieren auf Facebook Pay. Mit Brasilien ist nun das erste Land auf die Bezahlfunktion aus dem Hause Meta aufgesprungen. Indien als größter Markt für Whatsapp bietet bereits seit längerer Zeit die Möglichkeit, direkt im Messenger zu bezahlen. Allerdings geht das nur bei einem speziellen Online-Supermarkt, bei dem nur Lebensmittel bestellt werden können.

Wann die Bezahlfunktion in Deutschland verfügbar sein wird und ob dies überhaupt geplant ist, steht noch in den Sternen.

