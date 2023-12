Seit dem iPhone 12 aus dem Jahr 2020 markiert die Bezeichnung „Max“ das Maß der Dinge beim Apple Smartphone. Seit Kurzem führt das iPhone 15 Pro Max die Tradition fort. Aber kann das neue Modell wirklich so viel mehr als das iPhone 14 Pro Max? Wo sind die Unterschiede? Wir geben die Antworten.

Die Pro-Max-Modelle markieren seit ihrer Einführung im Jahr 2020 die innovative Spitze in Apples Smartphone-Angebot. Gegenüber dem Pro-Modell zeichnet sie das 6,7-Zoll-Display und einzigartige Innovationen aus. Sie richten sich insbesondere an Nutzer, die bereit sind, für das ultimative iPhone-Erlebnis einen höheren Preis zu zahlen.

Mit den Pro-Modellen des iPhone 15 hat Apple die Messlatte wieder ein Stück nach oben geschoben. „Das ist das beste Pro-Lineup, das wir je entwickelt haben“, sagt Greg Joswiak, Marketingchef bei Apple. „iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max repräsentieren das Beste aus Apple-Design und branchenführenden Innovationen, um die alltäglichen Erfahrungen unserer Nutzer:innen zu bereichern und ihre Kreativität zu entfesseln.“

Viele, die sich in den vergangenen Monaten ein iPhone 14 Max zugelegt haben, fragen sich nun: Brauche ich jetzt schon ein Upgrade? Wir zeigen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem iPhone 14 Pro Max und dem iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max: Innovatives Design und intuitive Bedienung

Mit dem iPhone 14 eroberte die Dynamic Island das Display der Pro-Serie und brachte eine zusätzliche Anzeigefläche auf den Home-Bildschirm sowie in jede aktive App, ideal für Benachrichtigungen und Steuerfunktionen. Das Display überzeugt mit einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits im Freien und einer geschmeidigen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, möglich gemacht durch die ProMotion-Technologie. Diese Technologie optimiert das Scroll-Erlebnis, verkürzt die Reaktionszeiten und sorgt für flüssige Bewegungsabläufe – ein klarer Gewinn, besonders für Gamer.

Beim iPhone 15 Pro Max gibt es aber auch Neuerungen zu entdecken: Das Smartphone zeigt sich in einem neuen Design. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, bei dem Edelstahl den Rahmen setzt, kombiniert das neue Modell Aluminium mit einer Titan-Legierung, wie sie auch in der Raumfahrt zum Einsatz kommt. Dieser Rahmen ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch angenehm in der Hand mit seiner feinen Bürstentextur und leicht konturierten Kanten. Die Materialauswahl macht sich auch beim Gewicht bemerkbar: 221 statt 240 Gramm. Zudem unterstützt der Aluminiumrahmen die Wärmeableitung und erleichtert den Austausch des Rückglaspanels.

Eine weitere Innovation ist der Action Button, der den bisherigen Stummschalter ablöst. Ein leichter Druck genügt, und schon sind nützliche Funktionen wie Kamera, Taschenlampe oder Sprachnotizen zugänglich. Auch Bedienungshilfen wie die Lupe sind blitzschnell aktiviert. Ein visuelles Feedback auf der Dynamic Island gewährleistet dabei eine intuitive Bedienung und signalisiert, welche Aktion gerade ausgeführt wird.

Kamera-Upgrade: Mehr Zoom , eindrucksvollere Porträts, reichhaltigere Farbdarstellung

Sowohl das iPhone 14 Pro Max als auch das iPhone 15 Pro Max beeindrucken mit einem hochauflösenden Kamerasystem, das aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und einem 12-Megapixel-Tele-Objektiv besteht. Beim iPhone 15 Pro Max jedoch erhalten Fotobegeisterte zusätzlich einen 5-fach optischen Zoom bei 120 Millimeter Brennweite, der den 3-fach Zoom des Vorgängers ablöst. Die Hauptkamera bietet mit 24 Megapixeln nun eine zusätzliche Standardauflösung.

Auch die Porträtfunktion hat Apple weiter optimiert. Das iPhone 15 Pro Max bietet eine raffinierte Fokus- und Tiefenkontrolle, die Porträts auf ein neues Level heben. Ob Mensch oder Tier – mit nur einem Fingertipp erfasst das Smartphone alle notwendigen Tiefeninformationen, um auch in der Nachbearbeitung perfekte Porträts zu erstellen. Die Resultate bestechen durch schärfere Details, kräftigere Farben und eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Auch beim Nachtmodus und bei Smart HDR legt das iPhone 15 Pro Max nach. Die fünfte Generation des Smart HDR ermöglicht eine detailreichere Erfassung von Motiven und Hintergründen, vor allem bei der Darstellung von Hauttönen. Die Bilder zeichnen sich durch strahlend hellere Bereiche, sattere Mitteltöne und dunklere Schatten aus und erzeugen so eine beeindruckende Bildtiefe.

Die Photonic Engine in Kombination mit dem LiDAR-Scanner sorgt für schärfere Details und lebendigere Farben, selbst bei Porträtaufnahmen im Nachtmodus. Mit dem iPhone 15 Pro Max unterstreicht Apple erneut seine Ambitionen, Innovationen voranzutreiben, die insbesondere den hohen Ansprüchen kreativer Profis gerecht werden.

Prozessor-Power: Performance-Boost für Fotos, Videos und Games

Die beeindruckenden Neuerungen des iPhone 15 Pro Max sind maßgeblich dem brandneuen A17 Pro Chip zuzuschreiben. Im Gegensatz zum iPhone 14 Pro Max, das noch mit dem A16 Bionic Chip ausgestattet ist, legt das iPhone 15 Pro Max mit dem A17 Pro Chip in Sachen Performance deutlich zu. Durch Optimierungen in Mikroarchitektur und Design sprintet die neue CPU mit einer bis zu zehnfachen Geschwindigkeit voraus, während die GPU um 20 Prozent zulegt. Hardware-beschleunigtes Raytracing entfaltet eine neue Grafikqualität, die vor allem in Augmented-Reality-Anwendungen und Spielen brilliert. Konsolenklassiker wie Resident Evil könnt ihr nun ruckelfrei auf dem iPhone 15 Pro Max spielen.

Doch nicht nur Gamer kommen auf ihre Kosten, auch Kreative und Filmemacher:innen ziehen Vorteile aus dem Prozessor-Upgrade. Der A17 Pro Chip ebnet den Weg für eine deutlich verbesserte Videoqualität, insbesondere bei Aufnahmen in schwachem Licht und im Action Modus. Das iPhone 15 Pro Max wird somit zum tragbaren Studio für Profis: Zusammen mit Drittanbieter-Software wie Capture One entsteht ein umfassendes Aufnahme- und Bearbeitungsstudio rund um das Smartphone. Die Option, Bilder in ProRAW mit 48 Megapixeln zu schießen und direkt auf den Mac zu übertragen, sowie ProRes-Videos direkt auf externe Speichermedien mit bis zu 4K bei 60 fps zu speichern, erweitert die kreativen Möglichkeiten am Set enorm. Die neue Tele-Zoom Kamera des iPhone 15 Pro Max vergrößert dabei euren Spielraum bei Nahaufnahmen, Tierfotos und Aufnahmen aus der Ferne.

Filmemacher:innen werden die Unterstützung von Log-Codierung zu schätzen wissen, da sie mehr Dynamic-Range-Informationen im Farbprofil speichert, und die Nachbearbeitung von überbelichteten oder übersättigten Motiven vereinfacht. Die iPhone-15-Pro-Modelle sind zudem die weltweit ersten Smartphones, die ACES (Academy Color Encoding System), einen globalen Standard für Farb-Workflows, unterstützen.

Konnektivität: USB-C-Premiere und drahtloser Turbo

Statt des bisherigen Lightning-Anschlusses, der wie beim iPhone 14 Pro USB 2 unterstützte, hält nun erstmals der USB-C-Anschluss mit USB-3-Unterstützung Einzug. Diese Neuerung ist Apples Antwort auf die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte und verleiht dem iPhone 15 Pro Max zusätzliche Funktionsvielfalt. Jetzt könnt ihr eure AirPods, die Apple Watch oder andere Geräte direkt über den USB‑C-Anschluss des iPhones laden. Dank USB 3 erlebt ihr Datenübertragungen mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde – ein 20-facher Geschwindigkeitsboost – und eine flüssige Videoausgabe in 4K mit 60 fps HDR.

Auch bei der drahtlosen Performance legt das iPhone 15 Pro Max deutlich zu. Der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation an Bord ermöglicht eine Verbindung zwischen zwei iPhone-Geräten mit diesem Chip über eine bis zu dreifache Entfernung im Vergleich zu früher. Dieser Fortschritt optimiert die Funktion „Genaue Suche“ in der App „Freunde finden“. Das erleichtert das Teilen eures Standorts und das Auffinden von Freunden in Menschenmengen.

Das iPhone 15 Pro Max geht noch einen Schritt weiter und unterstützt nun WLAN 6E, das eine verbesserte drahtlose Performance und bis zu doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu WLAN 6 bietet. Die Pro-Modelle sind zudem die ersten Smartphones mit Thread-Kompatibilität, was neue Möglichkeiten für die Integration in Home-Apps erschließt.

Fazit: Beeindruckende Performance und edles Design

Im direkten Vergleich zwischen den beiden Pro-Max-Modellen treten Änderungen und Optimierungen in den Kategorien Design, Kamera, Prozessor und Konnektivität hervor. Bereits das iPhone 14 Pro Max beeindruckte mit Sicherheitsmerkmalen wie der Unfallerkennung und dem Satelliten-Notruf, bot 5G-Mobilfunk, das kabellose MagSafe-Laden und die eSIM-Funktionalität. Beide Modelle sind bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von sechs Metern wasserdicht. Doch beim Speicher macht Apple eine klare Ansage: Das iPhone 15 Pro Max verzichtet auf 128 Gigabyte. Zur Wahl stehen nun 256, 512 oder satte 1 Terabyte Speicher.

Wer kürzlich das iPhone 14 Pro Max erworben hat, hält nach wie vor ein Spitzengerät in den Händen. Im Performance-Ranking von Antutu liegen zwischen dem iPhone 14 Pro Max und dem iPhone 15 Pro Max nur knapp vier Prozent (Score: 1.441.109 vs. 1.500.213). Die Differenzen treten vor allem bei spezialisierten Foto- und Videoanwendungen im kreativen Sektor zu Tage. Gamer finden beim iPhone 15 Pro Max durch verbesserte Prozessorleistung einen zusätzlichen Anreiz. Praktisch erweist sich der USB-C-Anschluss mit USB-3-Unterstützung und Lademöglichkeit für AirPods und Apple Watch.

Abgesehen davon und vom Preisunterschied, entpuppt sich die Entscheidung zwischen dem iPhone 14 Pro Max mit seinem Edelstahlrahmen und dem iPhone 15 Pro Max im Titan-Gewand als Frage des persönlichen Geschmacks. Beide Modelle präsentieren sich in vier attraktiven Farbvarianten: Das iPhone 14 Pro Max schimmert in Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz, während das iPhone 15 Pro Max in Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Schwarz auftritt.