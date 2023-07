In der Autostart-Konfiguration bestimmen Sie, welche Programme beim Hochfahren des Betriebssystems ebenfalls hochgefahren werden. Einige Programme schalten sich von selbst ein, auch wenn der Nutzer sie gar nicht braucht. Andere werden von Windows für wichtig genug gehalten, dass sie nach dem Hochfahren automatisch betriebsbereit sind. Wenn Sie hier nicht regelmäßig ausmisten, dann braucht Windows beim Hochfahren immer länger, denn es muss gleichzeitig immer mehr Programme starten.

RAM-Verbrauch verringern

Kommt es bei der Arbeit am Rechner oder beim Zocken zu Rucklern, geraten Programme ins Stocken oder lässt sich die Maus nicht mehr bewegen, dann kann das an einem erhöhten RAM-Verbrauch liegen. Häufig lassen sich in diesem Zustand die Programme nicht mehr schließen. Im Task-Manager können Sie für Abhilfe sorgen, indem Sie nicht benötigte Prozesse beenden und dadurch wertvollen RAM zur Verfügung stellen.

Rufen Sie wieder den Task-Manager auf, indem Sie die Tastenkombination Strg-Alt-Entf gedrückt halten. Hier klicken Sie auf "Prozesse", wo Sie alle zurzeit aktiven Programme und Hintergrundprozesse einsehen können. Der Task-Manager zeigt Ihnen ebenfalls an, wie hoch die Auslastung an Arbeitsspeicher ist, den die Programme und Prozesse veranschlagen. Der Browser gehört häufig zu den gierigsten RAM-Fressern, vor allem, wenn Sie eine große Anzahl an Tabs geöffnet haben. Dazu kommen einige sehr rechenintensive Programme. Sie können diese beenden, indem Sie im Task-Manager auf die Zeile des Programms klicken und anschließend rechts unten auf "Task beenden". Damit wird der Prozess augenblicklich beendet und RA