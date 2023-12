Kompakte Fertigungstechnologie macht es möglich, selbst technisch relativ fortschrittliche Geräte als Schlüsselanhänger zu nutzen – und wir stellen einige von ihnen vor.

Sinnvoll - oder Gimmick?

Nicht jedes kleine Gadget kann ein riesiger Gewinnbringer sein. Wir stellen daher sowohl im Alltag sehr nützliche Geräte vor als auch kleine Werkzeuge, die in bestimmten Situationen nützlich sein können, aber für die Sie auch ein gewisses Faible haben müssen. Klein sind sie jedoch meistens: Wir garantieren, dass die kompakten Begleiter in der Hosentasche nicht zu auffällig sein werden.

Survival-Kit

In diesem nur wenige Zentimeter großen Gadget schlummern gleich mehrere Funktionen, die im Notfall sehr nützlich sein können. Beispielsweise ist eine kleine Lampe eingebaut, die Sie durch die offene Flamme auch verwenden können, um Feuer zu entfachen. Ein Klappmesser ist ebenfalls dabei, um kleinere versiegelte Dinge aufzuschneiden oder zu trennen. Insgesamt wiegt diese Kombination weniger als 20 Gramm und kostet auch nur etwas mehr als 10 Euro.

Zwar ist das Survival-Kit kein Schweizer Taschenmesser und die Länge der Klinge ist sicherlich arg begrenzt. Für kleinere Arbeiten hier und da ist das Gadget aber trotzdem nützlich, wenn Ihre Ansprüche nicht zu hoch sind.

Wanzen-Detektor

Moderne Kameras oder Mikrofone können winzig klein sein, sodass Sie sie unter normalen Umständen niemals sehen würden. Gleichzeitig lassen sich Geräte wie diese hervorragend für kriminelle Machenschaften verwenden. Der Wanzen-Detektor kann praktisch überall Kameras oder ähnliche Geräte entdecken und bei Bedarf Alarm schlagen. Auch versteckte Kameras, etwa hinter einem Spiegel, werden erkannt.

Eine Taschenlampe ist ebenfalls eingebaut und auch ein Bewegungsalarm ist mit an Bord. Gute sechs Stunden können Sie auf den Wanzen-Detektor vertrauen, bevor eine neue Akkuladung notwendig wird. Da das Gerät nur etwas mehr als 20 Gramm wiegt, können Sie es leicht überall hin mitnehmen - und mit einem Preisschild von 20 Euro halten sich die Ausgaben in Grenzen.

Zap-It

Nur gute vier Euro kostet Zap-It: Damit können Sie Mückenstiche lindern, indem Sie das Gerät direkt auf die Stichwunde drücken und "abfeuern". Durch elektrische Impulse lindert Zap-It dann den Juckreiz. Dies lässt zwar den Mückenstich nicht schneller verschwinden, aber der Drang, daran zu kratzen - und die Sache noch schlimmer zu machen - lässt nach. Insbesondere kann dies bei Kindern helfen, die noch keine Kontrolle über den Kratzimpuls haben. Falls es beim ersten Mal nicht funktioniert, hilft mehrmalige Anwendung. Gefährlich ist Zap-It in keinem Fall.

Apple AirTag

Der AirTag ist ein kleiner Sender, den Sie theoretisch an jedem anderen Gegenstand befestigen können. Anschließend wird er via Bluetooth mit einem iPhone oder iPad gekoppelt. Haben Sie einen Gegenstand verloren - vielleicht einen Autoschlüssel -, aktivieren Sie auf dem Smartphone die App, die Sie dann zu dem Schlüssel führen wird. Dies funktioniert auch auf große Distanzen: Laufen beispielsweise Fußgänger an einem verlorenen Schlüssel mit AirTag vorbei und haben diese ein iPhone in der Tasche, schnappt dieses das Signal auf und sendet es an Sie - anonym.

Ein AirTag kostet gute 40 Euro, was zwar erheblich teurer ist als die anderen Gadgets bisher - doch hochwertige Technik hat eben ihren Preis.

LED-Taschenlampe - mit Flaschenöffner

Eine ungewöhnliche Kombination? Sicherlich - aber sie funktioniert. 800 Lumen Helligkeit liefert diese sehr kompakte LED-Taschenlampe. Durch das geringe Gewicht kann er leicht auch an der Kleidung getragen werden - etwa beim Joggen bei Dunkelheit. An der Oberseite befindet sich außerdem ein Flaschenöffner, sodass sich Flaschen mit Kronkorken nicht nur finden, sondern auch öffnen lassen.

Gute sechs Stunden Lebensdauer pro Akkuladung können Sie von der Taschenlampe erwarten, insgesamt gibt es vier verschiedene Beleuchtungsmodi. Durch einen kleinen Standfuß können Sie die Lampe auch aufrecht hinstellen. Ein einziges Exemplar kostet etwas mehr als 6 Euro.

Mini-Geigerzähler

Radioaktive Strahlung ist Ihre größte Sorge? Dieser Mini-Geigerzähler erfasst Beta- und Gammastrahlen in der Umgebung und kann auch Röntgenstrahlen identifizieren. Die Strahlenwerte werden Ihnen auf einem beleuchteten Display angezeigt, auch bei Dunkelheit erkennen Sie also alles. Bei Bedarf laden Sie alle erfassten Daten auf einem kostenlosen Server hoch und protokollieren die Werte langfristig.

Zwar ist die Strahlenbelastung für Menschen im Alltag vernachlässigbar, doch in manchen Situationen steigt die Strahlungsintensität eben doch an. Interessieren Sie sich dafür, ist dieses Gerät mit einem recht stolzen Preis von 120 Euro vielleicht genau die richtige Investition für Sie.

Multifunktionsschlüssel

Dieser Multifunktionsschlüssel wiegt nur 50 Gramm, aber vereint stolze 24 verschiedene Schlüsselvarianten in einem einzigen Werkzeug. Beispielsweise befindet sich daran ein Sechskantschlüssel, ein Flaschenöffner, eine Feile, ein Schraubenschlüssel (mit mehreren Abstufungen), ein Lineal und vieles mehr. Dabei kostet der Multifunktionsschlüssel nur sehr überschaubare 9 Euro. Wie die meisten Hersteller von Gadgets dieser Art rechnet auch dieses Unternehmen die angebotenen Funktionen schön: 24 Werkzeuge kommen zustande, weil verschiedene Größen von einem einzigen Werkzeug mehrfach gezählt werden.

Für den niedrigen Preis können Sie beim Kauf dennoch nicht viel falsch machen - und am Schlüsselbund integriert sich das Werkzeug durch seine Schlüsselform sehr gut.

Multitool

Wir bleiben multifunktional: Das Multitool hat sechs Funktionen, wozu unter anderem ein (scharfes) Klappmesser, ein Schraubendreher mit verschiedenen Größen, ein Glasbrecher für Notfälle und ein Karabinerhaken zählen. Die Fertigung erfolgt in Edelstahl, was das Multitool so gut wie unzerstörbar macht. Farblich ist das Gerät in schlichtem Schwarz gehalten.

Für das hochwertige Metall wiegt das Multitool nur ungefähr 100 Gramm, wodurch der Transport leichtfällt. Die Länge von elf Zentimetern dürfte aber nicht mehr problemlos in jede Hosentasche passen. Handtaschen, Rucksäcke oder ähnliche Aufbewahrungsorte sind dann vielleicht besser geeignet. Gute zwölf Euro kostet das Werkzeug, das seinen Preis in jedem Fall wert sein dürfte.

Magnetischer Schlüsselanhänger

Basteln Sie häufig an Ihrem Schlüsselbund herum und ärgern sich, dass die kleinen Metallringe schwierig zu handhaben sind? Dann ist vielleicht dieser magnetische Schlüsselanhänger für relativ günstige 10 Euro der richtige Kauf. Die eine Seite befestigen Sie beispielsweise an der Hose, die andere Seite können Sie jederzeit durch den Magneten anklemmen oder wieder abnehmen. Der sehr starke Magnet löst sich erst bei einer Belastung von mehr als drei Kilogramm, was im Alltag verhindert, dass sich der Schlüsselbund versehentlich lockert.

Zu beachten ist, dass eine solche Lösung zwar bequem ist - aber ganz so sicher wie ein klassischer Schlüsselring kann ein Magnet natürlich niemals sein.

Schalthebel-Schlüsselring

Ein Gimmick für Liebhaber ist dieser Schalthebel-Schlüsselring: Das Gadget simuliert das Getriebe eines Autos - mit insgesamt sechs Gängen plus Rückwärtsgang -, sodass Sie beispielsweise Schaltabläufe trainieren können, während Sie an der Bushaltestelle auf einen verspäteten Bus warten. Auch als Geschenk für Autoliebhaber eignet sich der Schalthebel-Schlüsselring sicherlich sehr gut - und dank Kosten von 5 Euro müssen Sie sie sich nicht verschulden.

Hat dieser Schlüsselring auch einen praktischen Nutzen? Wahrscheinlich eher nicht. Betrachten Sie ihn zum Abschluss unserer Liste daher gerne als reines Spaßobjekt, das nur in den richtigen Händen einen gewissen Charme entfaltet.