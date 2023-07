Beim Kauf eines neuen Smartphones stehen unzählige Modelle zur Auswahl. Das kann die Entscheidung schwierig gestalten. Lesen Sie hier, welche Geräte in unserem Test überzeugen konnten.

Das Jahr 2022 hat viele hochwertige neue Smartphone-Modelle mit sich gebracht. 2023 ging es genauso weiter: Beispielsweise hat Samsung zwei interessante Einsteigergeräte vorgestellt und auch OnePlus und Google haben neue Modelle auf den Markt gebracht, die für viele Anwender eine gute Wahl darstellen. Für die zweite Jahreshälfte sind bereits viele weitere Neuerscheinungen angekündigt. Wenn Sie ein neues Gerät benötigen, ist es sinnvoll, einen genauen Blick auf die aktuell beliebtesten Smartphones zu werfen. Deshalb stellen wir Ihnen hier die zehn besten Modelle vor, die im Moment verfügbar sind.

Dabei ist es wichtig, zu beachten, dass jeder Anwender ganz individuelle Anforderungen an sein Smartphone stellt. Während Sie vielleicht viel Wert auf eine hochwertige Kamera legen, messen andere Nutzer der Leistung, der Akkulaufzeit, dem Design oder dem Preis des Geräts eine höhere Bedeutung bei. Deshalb ist es wichtig, sich genau zu überlegen, was Ihnen persönlich beim Kauf des Handys wichtig ist. So finden Sie ein Gerät, das optimal zu Ihren Bedürfnissen passt. Eine allgemeine Wertung vorzunehmen, ist hingegen schwierig, da jeder Anwender andere Wünsche hat. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die Stärken und Schwächen der einzelnen Geräte vor, sodass Sie selbst Ihre Auswahl treffen können.

Der Vergleich umfasst zehn beliebte Smartphone-Modelle. Dabei sind selbstverständlich die aktuellen Geräte der Marktführer Samsung und Apple enthalten. Hinzu kommen Produkte von Google, OnePlus, Motorola und Xiaomi. Das zeigt bereits, wie vielfältig das Angebot ist. Dennoch handelt es sich hierbei nur um eine kleine Auswahl aus den vielen Möglichkeiten. Dieses umfangreiche Angebot kann zwar dazu führen, dass es nicht immer einfach ist, sich für ein Gerät zu entscheiden. Doch können Sie so ein Handy finden, das optimal zu Ihren Bedürfnissen passt. Außerdem sorgt die große Konkurrenz auf dem Markt für immer neue Innovationen und für günstige Preise.

Das sind die besten Modelle 2023:

Gute Qualität in allen Bereichen: Google Pixel 7a Mit dem Pixel 7a präsentierte Google im Mai 2023 ein Smartphone, das sich an Anwender richtet, die Wert auf Qualität zu einem guten Preis legen. Deshalb wird es auch oft als Mittelklasse-Handy bezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen Allrounder, der in praktisch allen Bereichen eine gute Leistung bietet. Zu den größten Stärken dieses Modells gehören seine hochwertige Kamera und die Software - sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das Pixel 7a hat Google eine neue Kamera entwickelt, die sich deutlich von den Vorgänger-Modellen im Pixel 6a und dem Pixel 7 unterscheidet. Die Hauptkamera bietet 64 MP. Hinzu kommen neu gestaltete Sensoren. Die Vorteile der neuen Kamera machen sich insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen bemerkbar. Damit machen Sie selbst in dunklen Räumen oder bei Gegenlicht hervorragende Fotos. Die Akkulaufzeit des Geräts liegt im mittleren Bereich, soll sich jedoch im Laufe der Zeit verbessern, da die Adaptive-Battery-Technology die Gerätefunktionen an das Nutzungsverhalten anpasst. Die IP67-Zertifizierung sorgt für einen guten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Zudem ist es möglich, das Smartphone kabellos aufzuladen. Durch eine langfristige Software-Unterstützung erwerben Sie damit auch ein Gerät, das Sie über mehrere Jahre hinweg verwenden können. Vorteile: - Starke Leistung - Herausragende Kamera für ein Smartphone dieser Preisklasse - Starke Leistung - Zuverlässige Software Nachteile: - Display mit nur 90 Hz - Kabelloses Laden funktioniert nicht immer - Lange Ladezeiten

Spitzenqualität für Anwender mit hohen Ansprüchen: iPhone 14 Pro Mit dem iPhone 14 stellte Apple im September 2022 sein neuestes Smartphone-Modell vor. Allerdings waren die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger-Modell nur gering, was bei vielen Anwendern zu einer gewissen Enttäuschung führte. Für das iPhone 14 Pro hat der Hersteller jedoch viele neue Features eingeführt. Daher ist es sicherlich nicht zu viel versprochen, wenn man das iPhone 14 Pro als eines der besten Smartphones bezeichnet, die aktuell verfügbar sind. Eine der wichtigsten Neuerungen ist Dynamic Island. Dabei handelt es sich um den länglichen Kameraausschnitt, der sich nur wenige Millimeter vom oberen Bildschirmrand entfernt befindet. Das Besondere daran ist, dass er seine Form an die Inhalte des Bildschirms anpasst. Darüber hinaus kann er die Funktionen ändern. Auch die Kamera zeichnet sich durch eine herausragende Qualität aus. Dabei handelt es sich nicht nur um die erste Kamera mit 48 MP, die in einem iPhone verbaut ist. Hinzu kommen ein 3-faches Teleobjektiv, ein 2-facher optischer Zoom und ein Ultraweitwinkel. Sehr praktisch ist auch das Always-on-Display, das den Sperrbildschirm abdunkelt, ohne dabei die Batterie-Laufzeit zu beeinträchtigen. Vorteile: - Hervorragende Kamera mit 48 MP - Innovativer Kameraausschnitt mit Dynamic Island - Hochwertiges Always-on-Display Nachteile: - Keine Schnelllade-Funktion - Kaum Verbesserung der Ladezeit gegenüber der Vorgänger

Von vielfältigen Funktionen profitieren: Samsung Galaxy S23 Ultra Das Samsung Galaxy S23 ist die optimale Lösung für Anwender, die sich ein Android-Smartphone mit vielfältigen Funktionen und einer hohen Qualität wünschen. Herausragend ist dabei die Hauptkamera mit 200 MP. Diese bietet intensive Farben und drei verschiedene Objektive: ein Ultra-Weitwinkelobjektiv und zwei Teleobjektive mit 3- und 10-facher optischer Vergrößerung. Die Selfie-Kamera kann hier jedoch nicht mithalten - insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die rechteckige Form des Gehäuses ohne abgerundete Ecken. Dennoch liegt das Smartphone ausgezeichnet in der Hand. Allerdings ist es ungewöhnlich groß. Die Verarbeitungsqualität ist sehr hoch und auch der Bildschirm überzeugt durch eine herausragende Qualität. So kommen Apps und Videos bestens zur Geltung. Durch den S-Pen, der im Lieferumfang enthalten ist, ist die Bedienung einfach und komfortabel. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Akkulaufzeit, die mehr als einen Tag beträgt. Vorteile: - Herausragende Kamera mit 200 MP - Android-Updates für 4 Jahre - Hervorragende Akkulaufzeit - S Pen Nachteile: - Hohe Ladezeit bei nur 45 Watt - Selfie-Kamera mit schlechter Bildqualität - Sehr groß

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Google Pixel 7 Das Pixel 7 von Google bietet einen 6,3-Zoll-Bildschirm mit 90 Hz und OLED-Technologie, eine wertige Oberfläche aus Glas, sehr hochwertige Kameras und eine Funktion zum kabellosen Laden - und das alles zu einem Preis, der deutlich günstiger ist als beispielsweise beim iPhone 14. Das führt dazu, dass dieses Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Hauptkamera arbeitet mit einem 50-MP-Sensor, der Aufnahmen mit einer beeindruckenden Qualität ermöglicht. Hinzu kommt die hochwertige Foto-Software von Google. Dabei sind Funktionen wie der Magic Eraser enthalten, der es erlaubt, unerwünschte Gegenstände oder Personen ganz einfach aus den Bildern zu entfernen. Automatik-Funktionen sorgen im Handumdrehen für die richtige Belichtung und eine präzise Fokussierung. Vielfältige innovative Software-Funktionen gestalten die Verwendung des Smartphones sehr komfortabel. Beispielsweise ist das Google Pixel 7 mit einem Anruf-Screening ausgestattet. So müssen Sie bei einer längeren Warteschleife nicht ständig am Gerät bleiben. Das Betriebssystem ist sehr übersichtlich und frei von Bloatware. Ein weiterer Pluspunkt ist das überarbeitete Design, das zu einem sehr eleganten Erscheinungsbild führt. Die Rechenleistung des Geräts ist ebenfalls sehr gut und sorgt für eine schnelle Ausführung der Anwendungen. Vorteile: - Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis - Sehr hochwertige Kameras - Hochwertiger Bildschirm mit 90 Hz - Software mit einfacher Bedienung Nachteile: - Langsames Laden - Face Unlock nicht immer zuverlässig

Premium-Smartphone zum günstigen Preis: OnePlus 11 5G Beim OnePlus 11 handelt es sich um ein Premium-Smartphone mit vielfältigen Funktionen zu einem sehr attraktiven Preis. Abgesehen von der fehlenden Funktion für das kabellose Laden und dem nicht vollständigen Schutz vor Feuchtigkeit muss dieses Modell den Vergleich mit deutlich teureren Geräten nicht scheuen. Daher profitieren Sie von einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das OnePlus 11 kann in vielen Bereichen überzeugen. Es bietet eine starke Leistung und sorgt damit für flüssige Anwendungen. Das Display ist kontrastreich und farbintensiv. Die Hauptkamera mit 50 MP macht ausgezeichnete Bilder. Herausragend ist auch der lange Support: Hierbei sind vier Jahre Android-Updates gewährleistet. Der Zeitraum für Sicherheitsupdates beträgt sogar fünf Jahre. Nur wenige andere Anbieter übertreffen diese Werte. Der Bildschirm ist mit 6,7 Zoll recht groß und ermöglicht damit eine ansprechende Darstellung der Inhalte. Trotzdem ist das Gerät sehr schlank und liegt angenehm in der Hand. Sie haben dabei die Wahl zwischen einer grünen, glänzenden Oberfläche und einer schwarzen, matten Optik. Vorteile: - Starke Leistung - Hochwertiger Bildschirm - Fünf Jahre Software-Unterstützung - Erstklassige Kameras - Attraktiver Preis Nachteile: - Nicht komplett wasserdicht - Kein kabelloses Laden möglich

Allrounder mit Top-Qualität: iPhone 14 Das iPhone 14 musste bei seiner Veröffentlichung etwas Kritik einstecken, da die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell iPhone 13 nur gering ausfielen. Da jedoch dieses Modell bereits eine herausragende Qualität bot, handelt es sich auch beim iPhone 14 um eine sehr gute Wahl. Die Neuerungen sind dabei zwar nicht allzu umfangreich, doch profitieren Sie von einer etwas verbesserten Kamera. Das beeindruckendste neue Feature ist sicherlich der Action Mode bei Videoaufnahmen, der für eine Stabilisierung des Bilds sorgt, selbst wenn Sie das Gerät bewegen. Zu mehr Sicherheit trägt die Funktion für die Erkennung eines Autounfalls bei. Die technische Ausstattung des Geräts ist hervorragend. Der Akku zeichnet sich durch eine lange Laufzeit aus, die iOS-Software ist sehr stabil und darüber hinaus erhalten Sie über rund fünf Jahre hinweg Updates. Obwohl kein Teleobjektiv vorhanden ist, können Sie mit diesem Gerät Foto- und Videoaufnahmen mit einer beeindruckenden Qualität machen. Wie immer überzeugen die Geräte von Apple durch eine sehr gute Verarbeitung. Mit dem iPhone 14 Plus ist außerdem eine Ausführung mit einem größeren Bildschirm und einem stärkeren Akku verfügbar. Vorteile: - Starke Leistung - Herausragende Verarbeitungsqualität - Hochwertige Dual-Kameras - Lange Akkulaufzeit Nachteile: - Lange Ladezeiten - Display mit nur 60 Hz - RAW-Fotoaufnahme nicht möglich

Hochwertiges Smartphone zum Falten: Samsung Galaxy Z Flip 4 Mit dem Galaxy Z Flip 4 bietet Samsung ein Gerät an, das sich in der Mitte umklappen lässt. Damit hebt es sich von allen anderen Modellen in diesem Vergleich ab. Durch die Falt-Funktion lässt es sich besonders einfach verstauen - selbst in einer kleinen Tasche. Allerdings stellt sich dabei die Frage der Haltbarkeit. Samsung selbst sagt, dass sich das Smartphone mindestens 200.000 Mal öffnen und schließen lässt. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Anwender einer Nutzungsdauer von rund fünf Jahren. Unabhängige Tests sind hierzu jedoch noch nicht verfügbar. Hinsichtlich der Leistung ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger-Modell zu beobachten. Das Galaxy Z Flip 3 zeichnete sich durch eine mäßige Kameraleistung und eine geringe Akkulaufzeit aus. Deshalb hat Samsung in diesen Bereichen angesetzt und das Galaxy Z Flip 4 mit einem neuen Akku und mit den gleichen Haupt- und Ultrawide-Kameras wie beim Galaxy S22 ausgestattet. Daher kann das Z Flip 4 in diesen Bereichen voll überzeugen. Mit einem Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor und 8 GB RAM erzielt das Galaxy Z Flip 4 eine starke Leistung. Hinsichtlich des internen Speichers bestehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten, sodass Sie das Gerät genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Ein sehr praktisches Detail ist der Fingerabdrucksensor, der sich bei diesem Gerät an der Seite befindet. Vorteile: - Praktische Falt-Funktion für einen minimalen Platzbedarf - Gute Akkulaufzeit - Starke Leistung Nachteile: - Keine Teleobjektiv-Kamera - Langsames Aufladen bei nur 25 Watt - Haltbarkeit der Falt-Funktion fraglich

Für preisbewusste Anwender: Motorola Moto G62 Mit einem Preis von unter 200 Euro ist das Moto G62 ohne Zweifel im unteren Preissegment angesiedelt. Dennoch bietet es alle grundlegenden Funktionen. Es ist mit einem hochwertigen Bildschirm mit 120 Hz, mit einer ansprechenden und übersichtlichen Android-Software und mit einem Prozessor ausgestattet, der die meisten Alltagsaufgaben ohne jegliche Probleme bewältigt. Die Laufzeit des Akkus liegt bei rund zwei Tagen und ist damit ausgesprochen hoch. Zu Smartphones der Premium-Klasse bestehen zwar deutliche Unterschiede, doch ist die Leistung ist wesentlich besser als bei den meisten anderen Geräten dieser Preisklasse. Die Hauptkamera verfügt über 50 MP und sorgt für ansprechende Aufnahmen. Als Nachteil ist der fehlende Stabilisierungs-Sensor anzumerken. Damit die Bilder nicht verwackeln, ist eine ruhige Hand notwendig. Zudem ist das Gerät mit einer Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP und mit einem Makrosensor mit 2 MP ausgestattet, deren Qualität jedoch bescheiden ist. Besser ist die Selfie-Kamera mit 16 MP. Zwar gibt es andere Geräte in dieser Preisklasse, die eine noch etwas bessere Ausstattung aufweisen. Diese verfügen jedoch nur über eine 4G-Konnektivität. Wenn Sie Wert auf 5G legen, wird es schwierig, ein Modell mit vergleichbarer Qualität zu diesem Preis zu finden. Vorteile: - Bildschirm mit 120 Hz - 5G-Konnektivität - Lange Akkulaufzeit - Stimmige Hard- und Software Nachteile: - Lange Ladezeiten mit nur 15 Watt - Mäßige Bildqualität bei Aufnahmen mit schlechten Lichtverhältnissen - Leistung nicht auf 120-Hz-Bildschirm abgestimmt

Premium-Qualität für das Android-Smartphone: Samsung Galaxy S23 Plus Das Samsung Galaxy S23 Plus stellt für Anwender, die sich ein Android-Handy mit herausragender Qualität wünschen, eine sehr gute Wahl dar. Im Vergleich zum S23 Ultra ist es wesentlich kompakter und verfügt über keinen Stift. Zu den Vorteilen dieses Geräts zählen die außergewöhnliche Akkulaufzeit und die Software-Unterstützung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Kamera mit einem 200-MP-Sensor ermöglicht herausragende Aufnahmen. Diese sind sehr detailliert und farbintensiv. Neben der Hauptkamera sind Sensoren mit einem Ultraweitwinkel- und einem 3-fach-Teleobjektiv vorhanden. Hinzu kommt eine Selfie-Kamera. Diese entsprechen der Ausstattung des S23 Ultra. Das Design ist recht schlicht gehalten, was nicht alle Anwender überzeugt. Positiv ist jedoch anzumerken, dass das Kameramodul hierbei nicht hervortritt und dass auf der matten Oberfläche keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Die verwendete Software ermöglicht vielfältige individuelle Anpassungen. Der Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor verleiht dem Smartphone eine starke Leistung. Vorteile: - Hochwertige Kamera mit vielen Funktionen - Flacher Bildschirm mit ausgezeichneter Bildqualität - Sehr lange Akkulaufzeit - Software-Updates über 5 Jahre Nachteile: - Ladung mit 45 Watt recht langsam - Software erfüllt nicht immer die Anforderungen der Premium-Klasse - Hoher Preis

Hochwertiges Smartphone mit innovativer Kamera: Xiaomi 13 Pro Das Xiaomi 13 Pro verfügt über Komponenten mit einer herausragenden Qualität. Diese übertreffen die Leistung der Modelle der Marktführer sogar in einigen Bereichen. Das Problem bei diesem Gerät besteht darin, dass die MIUI-Software leider nur eine geringe Nutzerfreundlichkeit aufweist und nicht intuitiv ist. Das führt zu einem etwas unstimmigen Gesamtbild. Bei den Vorteilen dieses Geräts sind insbesondere seine Kameras hervorzuheben. Hierbei handelt es sich um eines der ersten Geräte mit einem 1-Zoll-Sensor. Dieser hebt die Kamera-Technik auf ein neues Niveau und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren bei den Premium-Geräten als Standard durchsetzen. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sind damit detailreiche Aufnahmen möglich. Hinzu kommen Ultra-Weitwinkel- und Tele-Sensoren mit jeweils 50 MP. So können Sie vielfältige Aufnahmen mit hoher Qualität machen. Etwas störend ist die Größe des Kameramoduls, das weit aus dem Gehäuse herausragt. Mit einem Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor ausgestattet, bietet das Xiaomi 13 Pro eine starke Leistung. Die lange Akkulaufzeit ist ebenfalls sehr angenehm. Vorteile: - Leistungsdaten herausragend für die Preisklasse - Starke Ladeleistung mit 120 Watt - Gute Akkulaufzeit - Sehr gute Kameras Nachteile: - Kameramodul auf der Rückseite sehr groß - Wenig intuitive Software - Hoher Preis

Wichtige Details für die Kaufentscheidung

Sie haben gesehen, dass 2023 viele hochwertige Smartphones zur Auswahl stehen. Der Vergleich hat gezeigt, dass diese in der Regel eine sehr hohe Qualität bieten. Jedes Modell hat jedoch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Kauf Gedanken darüber machen, was für Sie persönlich am wichtigsten ist.

Für fast alle Anwender spielen sicherlich die Leistung des Geräts, der Speicher und die Qualität der Kamera eine wichtige Rolle. Faktoren wie dem Design, der Verarbeitung und der Benutzerfreundlichkeit messen Nutzer jedoch nicht immer die gleiche Bedeutung bei. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich selbst im Klaren darüber sind, worauf Sie den Schwerpunkt legen.

Auch der Preis spielt eine wichtige Rolle. Die meisten hier vorgestellten Flagschiff-Handys sind ab einem Preis von rund 700 Euro erhältlich. Viele Modelle kosten jedoch auch deutlich über 1.000 Euro - wie etwa das iPhone 14 Pro. Mit dem Motorola Moto G62 steht allerdings auch ein hochwertiges Smartphone für preisbewusste Kunden zur Verfügung. Mit einem Vertrag liegen die Kosten in den meisten Fällen zwischen 30 und 50 Euro - wobei hierbei auch das gewünschte Datenvolumen eine entscheidende Rolle spielt.

Android-Handy oder iPhone: Was ist besser?

Das Betriebssystem hat einen entscheidenden Einfluss auf die Nutzung des Geräts. Der Marktführer ist hierbei Android. Die große Mehrheit der Geräte wird im Moment mit Android 13 ausgeliefert. Der wichtigste Konkurrent ist Apple mit seinem Betriebssystem iOS. Dieses überzeugt durch vielfältige Funktionen und durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass neue Apps meistens zuerst für iOS verfügbar sind.

Wenn Sie vorhaben, das Betriebssystem zu wechseln, müssen Sie beachten, dass dieser Schritt einige Veränderungen mit sich bringt. Ihre Kontakte können Sie zwar übernehmen. Bei den Apps ist das jedoch nicht so einfach - insbesondere wenn es sich um eine kostenpflichtige Anwendung handelt. Das kann zusätzliche Kosten und Aufwand mit sich bringen.

Lohnt es sich, ein entsperrtes Smartphone zu kaufen?

Ein Handy mit Simlock können Sie nur für einen einzigen Mobilfunkanbieter verwenden. Viele Kommunikations-Unternehmen bieten diese recht günstig an. Allerdings werden die Gerätekosten dann auf den Vertrag umgelegt. Die zweite Alternative besteht darin, ein entsperrtes Smartphone zu kaufen. Dieses können Sie mit jeder beliebigen SIM-Karte verwenden und es ist nicht notwendig, einen Vertrag abzuschließen.

Wenn Sie ein entsperrtes Handy kaufen und einen unabhängigen Vertrag abschließen, ist das fast immer günstiger als das Gerät im Rahmen des Vertrags zu erwerben - immer auf die gesamte Vertragslaufzeit gesehen. Allerdings müssen Sie den kompletten Kaufpreis sofort bezahlen. Zudem gibt es Ausnahmen. Insbesondere bei iPhones gibt es häufig günstige Pakete, die preiswerter sind, als Gerät und Vertrag separat zu kaufen. Daher lohnt es sich immer, die Kosten genau auszurechnen.

Worauf ist bei der Auswahl der SIM-Karte und des Vertrags zu achten?

SIM-Karten sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Mittlerweile hat sich die Nano-SIM als Standard durchgesetzt. Alle hier präsentierten Smartphones verwenden diese Größe. Beim Kauf der SIM-Karte ist es trotzdem wichtig, auf dieses Detail zu achten. Allerdings stellt es in der Regel auch kein Problem dar, die Karte umzutauschen, falls sie nicht die gewünschte Größe aufweist. Mittlerweile gibt es auch viele Modelle mit einer eSIM (embedded SIM). Dabei handelt es sich um einen fest installierten Chip, sodass Sie gar keine Karte einlegen müssen.

Wenn Sie die schnelle 5G-Technologie nutzen möchten, müssen Sie nicht nur ein 5G-fähiges Handy auswählen. Außerdem ist es wichtig, dass auch die SIM-Karte dafür ausgelegt ist. Darüber hinaus müssen Sie hierfür einen passenden Vertrag auswählen.