WLAN-Passwörter auslesen Auf dem Mac konnte man schon immer über die Schlüsselbundverwaltung das zugehörige Passwort einer mit WPA/WPA2-verschlüsselten Verbindung auslesen. Das klappt ab sofort auch auf dem iPhone und iPad. In den Einstellungen unter WLAN tippt ihr einfach auf das “i” neben der aktuellen WLAN-Verbindung und anschließend auf das mit Punkten versteckte WLAN-Passwort. Nach der Bestätigung mit Code, TouchID oder FaceID wird euch das Passwort angezeigt.

Fühlbare Tastaturanschläge In der Standardeinstellung sind Tastaturanschläge auf dem iPhone und iPad hörbar. Deaktivieren könnt ihr das Feature in den Einstellungen unter Töne und Tastaturanschläge beziehungsweise Töne & Haptik und Tastaturfeedback. Dass die Einstellung auf dem iPhone etwas anders heißt, hat einen Grund: Neben dem Tastatur-Ton aktiviert ihr hier auch die Tastatur-Haptik. Dabei „spürt“ ihr Tastaturanschläge durch kurze Vibration der Taptic Engine. Es fühlt sich also fast so an, als würdet ihr Tasten tatsächlich drücken.

Gelöschte iMessage-Nachrichten wiederherstellen Durch regelmäßiges Löschen alter Unterhaltungen in der Nachrichten-App schafft ihr Ordnung und spart Speicherplatz. Dabei wischt ihr einfach auf der entsprechenden Unterhaltung von rechts nach links oder öffnet durch Gedrückthalten das Menü mit dem Eintrag Löschen. Bisher war der Löschvorgang endgültig. Die neuen Betriebssysteme enthalten jedoch einen Papierkorb, aus dem ihr versehentlich gelöschte Nachrichten wiederherstellen könnt. Dazu tippt ihr einfach oben links auf Bearbeiten und dann auf „Zuletzt gelöscht“ anzeigen. Markiert hier einfach die gelöschten Nachrichten und wählt unten rechts Wiederherstellen.

Übersetzen und Umrechnen mit der Kamera-App iOS 16 und iPadOS 16 erkennen auf gespeicherten Fotos und Videos Textinhalte. Das ist gleich in vielerlei Hinsicht praktisch: Dank Texterkennung übersetzt ihr ganz einfach, rechnet Währungen um oder konvertiert Maßeinheiten. Das funktioniert aber nicht nur auf Fotos, sondern auch direkt in der Kamera-App. Nach einem kurzen Moment erscheint unten rechts das Texterkennungs-Symbol. Einfach antippen und schon erstellt die App einen Screenshot, auf dem ihr per Fingertipp auf Zahlen oder Textpassagen übersetzt und umrechnet.

Änderungen an Fotos kopieren und einfügen Belichtung korrigieren, Farben anpassen, Schatten hervorheben, Highlights zurückfahren und ordentlich Vignette auf 100 Prozent? Bis zum perfekt bearbeiteten Bild dauert es manchmal ein wenig. Nervig, wenn ihr noch 20 weitere Fotos auf genau die gleiche Art und Weise anpassen wolltet. Ab sofort könnt ihr Änderungen einfach kopieren und auf andere Bilder anwenden. Dazu tippt ihr einfach bei einem bereits bearbeiteten Bild oben rechts auf die drei Punkte und wählt Änderungen kopieren. Wechselt zu einem noch nicht bearbeiteten Foto, springt ins gleiche Menü und tippt Änderungen einsetzen.

Bildschirm-Sperre während eines Anrufs aktivieren Vielleicht kennt ihr folgende Situation: Während eines Telefonats mit Headset springt in andere Apps und wollt das iPhone anschließend wieder in der Hosentasche verstauen. Nur leider ist der Gesprächspartner weg: Statt Sperrbildschirm erscheint „Anruf beendet“. Damit das nicht mehr versehentlich passiert, aktiviert einfach die Funktion Beendigung von Anrufen durch Sperrtaste verhindern unter Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen.

Schöner daddeln mit weiteren Controllern Xbox Controller, PlayStation DualSense oder spezielle Joysticks für Apple-Geräte wie der SteelSeries Nimbus+ harmonierten bereits mit dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Ab sofort sind zwei weitere beliebte Controller mit Apple-Geräten kompatibel: Der Nintendo Switch Joy-Con und Pro-Controller.

Wichtige Webseiten-Tabs anpinnen Ob als Lesezeichen, Favorit oder Symbol auf dem Home-Bildschirm: iOS und iPadOS enthalten viele Möglichkeiten, wichtige Webseiten stets in Reichweite zu haben. Version 16 der beiden Systeme bietet mit angepinnten Tabs die Option, von euch gewählte Webseiten in der Tab-Übersicht zu behalten, selbst wenn ihr alle geöffneten Tabs schließt. So funktioniert’s: Haltet in einem geöffneten Tab die URL-Leiste gedrückt und tippt auf Tab fixieren. Anders als Lesezeichen aktualisieren sich fixierte Tabs im Hintergrund selbst und bieten euch so den schnellsten Zugriff auf Lieblings-Webseiten.

Prozent-Anzeige für den Akku reaktivieren In früheren iOS-Versionen vorhanden, mit iOS 14 ins Kontrollzentrum verbannt und jetzt wieder da: Die präzise Anzeige des Akkustands als Prozentwert. Diese aktiviert ihr in den Einstellungen unter Batterie mit der Option Batterieladung in %. Das funktioniert aber nur, wenn ausreichend Platz zwischen Kamera-Ausschnitt und Displayrand vorhanden ist. Deshalb bleiben das iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini und iPhone 13 außen vor.