Was lange währt, wird endlich gut: Erste Hinweise bezüglich des neuen Features "Sende dir selbst eine Nachricht" gab es bereits im Oktober 2022. Einen Monat später konnten es schon ausgewählte Beta-Tester ausprobieren. Nun macht WhatsApp die neue Funktion nach und nach für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich. "Sende dir selbst eine Nachricht" ist sowohl auf Geräten mit den Betriebssystemen Android als auch auf iOS-Endgeräten verfügbar.

So funktioniert das neue Feature

Die Nutzung der neuen Funktion ist denkbar einfach. Starten Sie einfach WhatsApp und beginnen Sie einen neuen Chat. Jetzt erscheint eine Liste mit Ihren Kontakten. Wenn Ihre Version das neue Feature unterstützt, erscheint Ihr eigener Kontakt ganz oben in dieser Auflistung. Als Bezeichnung dient "Sende dir selbst eine Nachricht". Wenn Sie auf Ihren Kontakt bzw. Ihre Nummer klicken, können Sie sich selbst Mitteilungen schreiben. Später verwendet die App Ihren bei WhatsApp genutzten Namen und setzt dahinter den Hinweis "(du)". Sie können das Feature nicht finden? Dann benötigen Sie noch etwas Geduld. WhatsApp rollt die neue Funktion nämlich gerade für alle aus.

Was bringt "Sende dir selbst eine Nachricht"?

Einige Leserinnen und Leser mögen sich fragen, welche Vorteile die neue Funktion genau hat. Ganz einfach: Durch "Sende dir selbst eine Nachricht" avanciert WhatsApp zum digitalen Notizblock. Sie können nicht nur wichtige Gedanken festhalten, sondern sogar via WhatsApp Ihr eigenes Tagebuch führen. Auch Einkaufszettel, Erinnerungen oder To-do-Listen sind mögliche Anwendungsbereiche für das neue Feature. Auch praktisch: Wenn Sie WhatsApp auf mehreren Geräten - etwa auf Smartphone, Desktop und Notebook - parallel nutzen, lassen sich so Gedanken und Notizen zentral zusammentragen. Weil viele Ihr Smartphone immer dabei haben, ist auch das digitale Notizbuch auf WhatsApp so immer in Reichweite, wenn es etwas zu notieren gilt. Zuvor benötigten Sie dafür entweder eine Extra-App oder einen speziellen Workaround. Ein echter Innovator ist WhatsApp mit "Sende dir selbst eine Nachricht" allerdings nicht. Andere Messengerdienste wie Signal oder Telegram bieten Ihren Nutzerinnen und Nutzern diese Funktion nämlich bereits seit geraumer Zeit an.