Programme und Dateien sollten Sie nur von Webseiten herunterladen, welche vom Hersteller betrieben werden. Oder Sie nutzen seriöse Webseiten für Downloads. So können Sie vermeiden, dass zwielichtige Betreiber den Dateien zusätzliche Viren hinterher senden.

Datei heruntergeladen, mit Linksklick ausführen und fertig? Besser nicht! Sobald eine Datei heruntergeladen ist, sollten Sie diese zunächst in einem Ordner speichern und erst einmal überprüfen. Manche Browser ermöglichen die sofortige Ausführung gleich nach dem Download. Stattdessen sollten Sie die Option wählen, die Datei zunächst abzuspeichern. Navigieren Sie anschließend zum Download-Ordner und klicken Sie doppelt auf die Datei.

Nutzer von Google Chrome sind zusätzlich geschützt, denn dieser Browser speichert alle Downloads automatisch ab, ohne sie sogleich auszuführen. Das ist so in den Grundeinstellungen festgelegt. Dadurch landen sie automatisch im Download-Ordner und lassen sich zunächst mithilfe eines Virus-Programms scannen. Sollte der Chrome-Browser anders mit Ihren Downloads verfahren, dann setzen Sie die Einstellungen am besten wieder zurück.