Google hat ein großes Sicherheitsrisiko erkannt und nachgebessert: Nun ist es leichter möglich, persönliche Daten und pikante Bilder aus den Suchergebnissen zu entfernen.

Suchergebnisse werden verbessert: Google bietet überarbeitetes Tool

Es sind intime Bilder oder persönliche Daten von Ihnen im Netz und wollen diese unbedingt loswerden? Dann kommt die Verbesserung von Google gerade recht. Neue Tools werden eingeführt, um den persönlichen Schutz im Netz zu verbessern und den Überblick über die eigenen Daten zu behalten. Insgesamt erfährt dadurch die Online-Sicherheit eine deutliche Verbesserung.

Das Tool "Suchergebnisse über dich" gibt es bereits seit 2022, nun will Google dieses noch einmal überarbeiten. Es soll dann leichter sein, Suchergebnisse zu entfernen, in denen persönliche Daten wie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse enthalten sind. Durchführbar ist das Entfernen über jeden normalen Google-Zugang, auch direkt über die Google-App kann ein nicht erwünschten Suchergebnis entfernt werden.

Neuigkeiten durch das Tool

Diese Verbesserung bringt ein neues Dashboard mit, über das Nutzer darüber informiert werden, ob es Suchergebnisse mit persönlichen Daten oder Bildern gibt. Nun können betroffene Nutzer die Löschung der Ergebnisse direkt aus der Google-Suche beantragen. Außerdem bietet Google eine entsprechende Benachrichtigung an, wenn neue Ergebnisse im Netz auftauchen, in denen die nicht erwünschten Daten wieder enthalten sind.

Um das Tool nutzen zu können, klicken Sie einfach auf Ihr Bild im Google-Konto. Dort wählen Sie "Suchergebnisse über dich" aus und passen die Daten wie gewünscht an. Noch ist das alles nur in Englisch verfügbar, doch Google verspricht, das Tool schon bald in weiteren Sprachen anzubieten.

Durch das Tool können zum Beispiel Nacktbilder aus der Suche entfernt werden. Wer entsprechende Bilder einmal ins Netz gestellt hat, musste in der Vergangenheit damit leben, dass sie immer wieder aufgetaucht sind. Durch das neue Tool sollen diese Bilder nicht mehr in den Suchergebnissen vorkommen. Zur Beantragung der Löschung muss ein Formular ausgefüllt werden, welches von Google bereitgestellt wird. Nach dem Ausfüllen und der Übermittlung des Formulars prüft Google den Fall und nimmt in der Regel die Löschung direkt vor.

SafeSearch mit neuen Einstellungen

Jugendgefährdende oder anstößige Inhalte werden fortan bei Google stets unscharf dargestellt, wenn nach ihnen gesucht wird. Die entsprechende Funktion kann jedoch individuell deaktiviert werden. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn ein Elternteil oder der Administrator im Schulnetzwerk die entsprechenden Einstellungen ausgewählt hat. Sie können dann nicht von einer nicht autorisierten Person verändert werden. Wer das möchte, muss sich an den Administrator wenden, der wiederum die Einstellungen entsprechend vornimmt.

Google-Konto: Die Aktivitätsdaten löschen