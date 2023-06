Soziale Medien wie Facebook, TikTok und Instagram können Depressionen verursachen und weitere negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. In diesem Artikel erfahren Sie, warum das der Fall ist. Sie erhalten Tipps zum Schutz Ihrer psychischen Gesundheit - inklusive einiger App-Empfehlungen für mehr innere Ruhe!

In Deutschland begann alles recht harmlos: Unser erstes deutsches "soziales Netzwerk" war "StudiVZ" (gestartet 2005), und es dauerte nicht lange, bis es erfolgreich wurde. Das Erstellen persönlicher Profile, das gezielte Suchen nach bekannten Personen oder Freunden sowie das Anlegen von Fotoalben waren äußerst beliebte Funktionen, was zu einem schnellen Anstieg der Nutzerzahlen führte. In seinen besten Zeiten hatte die Plattform stolze 16 Millionen Nutzer - eine wahre Erfolgsgeschichte.

Vielleicht war es jedoch auch ein Vorzeichen, denn obwohl das StudiVZ am Ende gegen Konkurrenten wie Facebook oder Instagram nicht bestehen konnte, hat es uns doch die enorme Anziehungskraft der sozialen Medien deutlich gezeigt. Und diese Anziehungskraft besteht bis heute unvermindert, wenn nicht verstärkt fort: Laut Statista nutzen weltweit etwa 4,9 Milliarden Menschen das Internet - und von ihnen sind 4,6 Milliarden Menschen regelmäßig in sozialen Netzwerken aktiv. Diese Menge entspricht rund 94 Prozent der aktiven Surfer - also nutzt praktisch jeder, der das Internet nutzt, soziale Medien.

Es ist nicht überraschend, dass immer mehr Berichte und Studien auch die negativen Folgen von Twitter, Facebook und Co. aufzeigen. Depressionen, soziale Isolation sowie Gefühle von Einsamkeit oder Angststörungen sind bei exzessivem Gebrauch von sozialen Medien keine Seltenheit und betreffen Nutzerinnen und Nutzer jeden Alters und aus allen sozialen Schichten. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Gefahren für die mentale Gesundheit in sozialen Netzwerken lauern und wie Sie sich davor schützen können.

Social Media bewusster nutzen - Schützen Sie sich mit diesen Tipps

Soziale Medien haben zweifellos positive Aspekte und können uns dabei helfen, mit anderen in Verbindung zu bleiben oder schöne Erlebnisse zu teilen. Es ist nicht notwendig, alle Social-Media-Konten zu löschen oder das Internet komplett zu meiden, um sich vor den negativen Auswirkungen zu schützen. Es gibt jedoch einige einfache und sinnvolle Tipps, um einen besseren, nachhaltigeren Umgang mit sozialen Netzwerken zu pflegen, ohne dabei in eine digitale Überlastung zu geraten.

Grenzen einziehen : Obwohl es naheliegend und logisch ist, gestaltet sich das Setzen von Grenzen bei der Nutzung von sozialen Medien oft als schwierig. Viele Probleme resultieren aus einem Überkonsum, bei dem wir zu viel Zeit mit dem Durchscrollen von Feeds, der Teilnahme an Diskussionen oder dem Vergleichen mit professionellen Selbstdarstellern verbringen. Es ist ratsam, sich selbst Zeitlimits zu setzen und diese konsequent einzuhalten. Zudem kann es eine gesunde Strategie sein, an bestimmten Tagen in der Woche komplett auf den Gebrauch zu verzichten.

: Obwohl es naheliegend und logisch ist, gestaltet sich das Setzen von Grenzen bei der von sozialen Medien oft als schwierig. Viele Probleme resultieren aus einem Überkonsum, bei dem wir zu viel Zeit mit dem Durchscrollen von Feeds, der Teilnahme an Diskussionen oder dem Vergleichen mit professionellen Selbstdarstellern verbringen. Es ist ratsam, sich selbst Zeitlimits zu setzen und diese konsequent einzuhalten. Zudem kann es eine gesunde Strategie sein, an bestimmten Tagen in der Woche komplett auf den Gebrauch zu verzichten. Die richtigen Kontakte pflegen : Bei der Auswahl unserer Kontakte im Privatleben nehmen wir uns oft Zeit, um zu überlegen, mit wem wir tatsächlich unsere Zeit verbringen möchten. Es ist ebenso wichtig, eine solche Auswahl in sozialen Netzwerken zu treffen. Wenn wir stundenlang den Lebensstil scheinbar schlanker, wohlhabender und attraktiver Influencer verfolgen, die von einem Luxusurlaub zum nächsten jetten, besteht die Gefahr, den Wert unseres eigenen Lebens zu relativieren. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, in sozialen Medien ähnlich wie im Freundeskreis nach echtem Austausch zu suchen, anstatt vorgetäuschte und nicht reale Welten zu bewundern.

Die Gefahren der sozialen Medien

Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Beweise dafür, dass soziale Medien negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können, was zuvor nur spekuliert wurde. Zahlreiche internationale Untersuchungen haben dies bestätigt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie im Journal of Affective Disorders Reports (Dezember 2022) liefert hierzu wichtige Erkenntnisse. Um Ihnen einen Überblick zu geben, fassen wir zwei bedeutende Ergebnisse der Forscher in einem Satz zusammen:

Die Nutzung von sozialen Medien kann unabhängig von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen zu Depressionen führen, wie Forschungsergebnisse zeigen. Als möglicher erster Schritt zur Intervention sollte die Reduzierung der Häufigkeit der Nutzung sozialer Medien in Betracht gezogen werden, da hier das Motto "Weniger ist mehr" gilt. Jedoch ist es leider nicht so einfach, die Problematik durch einfaches Schließen von Browsern und Apps zu lösen. Die Thematik ist komplex und wir werden genauer betrachten, auf welche Art und Weise Twitter, Facebook und andere Plattformen negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können.

Der Vergleich mit anderen kann der Psyche schaden

Das Kernproblem liegt möglicherweise hier: Bei sozialen Medien dreht es sich quasi immer darum, anderen Teile des eigenen Lebens zu zeigen. Anerkennung oder Respekt und sozialer Status hängen dann davon ab, wie klug man sich und sein Leben inszeniert und wie beneidenswert - oder im "besten Fall" sogar nachahmungswürdig - die geteilten Beiträge im Feed von Bekannten, Freunden oder Followern erscheinen. Konsumierende solcher geteilter Inhalte werden unweigerlich dazu bewegt, sich mit den dargestellten und manchmal sogar mit professioneller Hilfe inszenierten Lebensinhalten von anderen Menschen zu vergleichen. War der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, auch so unglaublich? Kann ich mir dieses bemerkenswerte Auto eigentlich auch leisten? Bin ich auch so schön?

Selbst wenn wir für uns einige dieser Fragen bejahen, kann schon durch die tolle Inszenierung solcher Dinge ein anderes Bild des Lebens in unserem Kopf entstehen. In solchen Posts fehlt dabei im Regelfall jede Spur von Realismus und Negativem. Wenn dazu Likes und Kommentare folgen, werden die Beiträge auf dem eigenen Radar umso toller - und unser eigenes Leben dabei langweiliger und teilweise beinahe unbedeutend und leerer. Es kann zu Neid, zu Unzufriedenheit oder sogar zu Minderwertigkeitsgefühlen führen.

Die Enthüllungen der Facebook-Files

Etwa drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt nutzen regelmäßig die Plattformen von Tech-Visionär Mark Zuckerberg. Darunter sind Facebook, Instagram oder WhatsApp. Die Tatsache, dass unser virtuelles, "soziales" Leben im gewissen Maße einzig dem Willen eines einzigen Menschen unterliegt, beunruhigte viele Kritiker schon lange Zeit. Seit die Whistleblowerin Frances Haugen 2021 mit brisanten Dokumenten aus dem Inneren des Konzerns an die Öffentlichkeit trat, müssen wir den Skeptikern wohl glauben: Es war intern schon lange bekannt, dass besonders Jugendliche und Kinder auf Plattformen wie dem beliebten Portal Instagram psychische Schäden erleiden können.

Die veröffentlichten Dokumente und Studien zeichnen ein erschreckendes Bild: Sie zeigen etwa, dass etwa ein Drittel der Jugendlichen, die mit psychischen Erkrankungen kämpfen, nach der Nutzung von Instagram noch schlechter abschneiden und dabei unter dem Zwang stehen, sich anzupassen und dem herrschenden, gesellschaftlichen Zwängen nachzueifern. Sie zeigen, dass das Unternehmen sich dieser Auswirkungen bewusst war - sie jedoch offenbar weitgehend ignoriert hat, um das eigenen Geschäftsmodell nicht zu beschädigen.

Intern war bereits bekannt, dass Facebook-Posts zur Gewaltverbreitung beitragen, dass großzügig Falschinformationen verbreitet wurden und gezielt Beiträge verteilt worden sind, die bei Nutzern eine besonderes große Wut auslösen. Die Dokumente zeigen auch, dass der Facebook-Algorithmus Beiträge mit Bezügen zu Essstörungen oder Fotos von gezielten Selbstverletzungen an minderjährige oder junge Nutzer weiterleitet. Mit teilweise dramatischen Folgen.

Doomscrolling - Scrollen, bis der Arzt kommt

Das Phänomen des "Doomscrolling" bezieht sich nicht ausschließlich auf soziale Medien, kann aber auch dort auftreten: Es bezeichnet den zwanghaften und übermäßigen Konsum von negativen Nachrichten mit potenziell gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Entwicklungshistorisch betrachtet lässt sich diese Affinität zu schlechten Nachrichten und potenziellen Gefahren gut erklären: Für unsere Vorfahren war es von lebenswichtiger Bedeutung, Risiken größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken. Einfach ausgedrückt: Das Annähern eines Raubtiers durften unsere Ahnen nicht ignorieren, ansonsten wäre es wohl ungemütlich geworden.

Das Phänomen des "Doomscrolling" hängt zudem mit einer weiteren menschlichen Eigenschaft zusammen, nämlich der sogenannten "Negativen Voreingenommenheit": Dieser psychologische Mechanismus führt dazu, dass wir stärker von negativen Nachrichten beeinflusst werden als von positiven Meldungen. Selbst wenn wir also sowohl positive als auch negative Nachrichten konsumieren, kann dies einen negativen Einfluss auf unser mentales Wohlbefinden haben.

Dieses Phänomen lässt sich dabei auf die heutige Zeit und die Feeds in sozialen Netzwerken übertragen. Zwar geht es dort nicht primär um die typischen Nachrichten. Allerdings: Interpretieren wir einen Beitrag negativ, etwa weil wir meinen, dass der Poster ein besseres Leben führt als wir selbst, mehr Freunde hat oder eine bessere Figur besitzt, dann empfindet unser Unterbewusstsein dies durchaus als eine Art negative Nachricht.

Aufgrund unserer angeborenen Vorliebe für negative Nachrichten folgen wir diesen Inhalten grundsätzlich bewusster. Das Problem wird dazu noch von sogenannten Content-Filtern und intelligenten Algorithmen verstärkt. Sie unterstützen uns dabei, genau diese Art von Inhalten zu konsumieren.

Vielfach können auch Nachrichtenagenturen und Pressehäuser mit diesem Phänomen in Verbindung gebracht werden - schlechte Nachrichten verkaufen sich eben einfach besser.

Cybermobbing wird durch soziale Medien erst möglich gemacht

Nicht nur Kinder und Jugendliche sind stark von Cybermobbing betroffen - obwohl diese Altersgruppen möglicherweise am stärksten betroffen sind. Auch unter Kolleginnen und Kollegen kann es schnell zu heftigen Angriffen auf das Selbstwertgefühl und die persönliche Ehre kommen. Dabei sind die Voraussetzungen im Internet für Mobbing ideal: Täter können anonym agieren und ihre Opfer angreifen und die Resultate sind sofort für alle Schadenfreudigen sichtbar. Darüber hinaus müssen sie sich nicht einmal mit den Konsequenzen ihres Handelns auseinandersetzen - das Leid ihrer Opfer spielt sich in der Regel vor dem heimischen Bildschirm ab.

Besonders bekannte Fälle wurden unlängst untersucht, wie die ständigen Angriffe auf den YouTuber "Drachenlord".

Je größer die Nutzungsdauer , desto stärker der Einfluss

In einer groß angelegten Studie wurden über einen Zeitraum von vier Jahren die Auswirkungen von sozialen Medien auf Teenager untersucht. Die Ergebnisse zeigten negative Auswirkungen. Besonders die seelische Gesundheit der Probanden wurde durch lange Nutzung in Mitleidenschaft gezogen. Eine wichtige Beobachtung der Wissenschaftler war, dass die schädlichen Effekte nicht allein darauf zurückzuführen sind, dass bei übermäßigem Konsum mitunter zu wenig Zeit für normale, soziale Aktivitäten bleibt. Das Treffen mit Freunden im echten Leben, Sport oder die Zeit mit der Familie wurden aus dem Fokus verbannt.

Die seelischen Gefahren resultieren häufig aus dem Vergleich mit anderen, der zu negativen Selbstbildern führt, insbesondere wenn man die anderen als privilegierter oder glücklicher einschätzt als sich selbst. Das klare Fazit der Untersuchung lautet: Je länger die Jugendlichen in sozialen Medien unterwegs waren, desto höher war ihr Risiko, seelische Erkrankungen zu erleiden.

Mit Apps für mehr mentale Gesundheit

Um mit dem Chaos, der Unruhe oder den negativen Gefühlen umzugehen, die mit der Nutzung sozialer Medien einhergehen können, gibt es inzwischen eine Reihe erfolgreicher Apps. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine Auswahl hilfreicher Anwendungen.