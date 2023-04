Artificial Intelligence (AI) - zu Deutsch: Künstliche Intelligenz (KI) - ist aktuell eines der Top-Themen. In aller Munde ist in diesem Zusammenhang vor allem das Chatbot-Sprachmodell ChatGPT. Neeva will sich die Fähigkeiten einer KI mit NeevaAI zunutze machen, um das eigene Angebot zu verbessern

Was ist Neeva?

Neeva ist eine Suchmaschine, die 2019 an den Start ging. Dahinter stehen der ehemalige Google-Mitarbeiter Sridhar Ramaswam sowie Vivek Raghunathan, der zuvor für YouTube tätig war. Dabei kommt die Suchmaschine komplett ohne Werbung aus und verzichtet zudem darauf, Nutzerinnen und Nutzer zu tracken. Seit Oktober 2022 steht Neeva auch in Europa zur Verfügung.

Was ist NeevaAI?

Vor einigen Monaten bot Neeva Nutzerinnen und Nutzern erstmals KI-Zusammenfassungen auf Basis von Zitaten an. Dieser Service steht inzwischen auch in Deutschland zur Verfügung. NeevaAI ist dabei die Bezeichnung der KI, die Neeva für die Verbesserung der Antworten auf Suchanfragen einsetzt.

Welche Vorteile versprechen die Macher?

Die Einbindung der KI soll vor allem die Vorteile von Suchmaschinen und Sprachmodellen verbinden. So sind Suchmaschinenergebnisse zwar aktuell, aber letztlich nur Linklisten. Sprachmodelle liefern hingegen zwar ausgefeilte Antworten. Diese basieren aber derzeit auf Daten, die meistens mehrere Monate alt sind. Somit soll NeevaAI gleichzeitig aktuelle und maßgeschneiderte Antworten bieten. Ein weiterer Vorteil sind die sogenannten Zitierkarten. Auf diesen blätterbaren Karten finden sich zusammengefasste Top-Suchergebnisse. Zudem schlägt die KI weitere Anfragen zum gesuchten Thema vor. Das alles soll - so Neeva-CEO Sridhar Ramaswam - zu verlässlicheren Suchergebnissen führen und eine verantwortungsvolle Integration der KI sicherstellen.

Wie funktioniert NeevaAI?

Bei Suchanfragen soll NeevaAI auf die Quellen der Webseiten mit der größten Relevanz zurückgreifen. Auf dieser Grundlage formuliert die KI dann maßgeschneiderte Antworten. Dafür durchsucht die Software jeden Tag eine neunstellige Anzahl von Internetseiten und speichert diesen in einem separaten Index. Dabei muss NeevaAI die Seiten verstehen, um entscheiden zu können, ob diese einen Mehrwert für die jeweilige Suchanfrage bedeuten. Um sich schnellstmöglich an die Dynamik des Web anzupassen, erfolgt das alles in Echtzeit.

Wie viel kostet das?

Die KI-Suche ist in der Basisversion gratis. Sie müssen für die Nutzung allerdings zunächst einen kostenfreien Account anlegen. Wer Premiumfunktionen nutzen möchte, kann zudem ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.