Dateiduplikate sind in der Regel sinnfreier Datenmüll, der keinen weiteren Zweck hat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die doppelten Dateien finden, entfernen und Speicherplatz freigeben.

Datenreplikation: langfristig unvermeidlich

Arbeiten Sie mit Ihrem Notebook, PC oder vergleichbaren Geräten, sind Datenduplikate unvermeidlich: Dateien werden kopiert, importiert, heruntergeladen, in verschiedenen Versionen gespeichert und so weiter. Über kurz oder lang fallen dadurch größere Mengen doppelter Dateien an, wobei die meisten Personen wahrscheinlich immer nur eine einzige Version - die aktuelle Variante - benötigen.

Dies hat im Alltag mehrere Nachteile:

• Doppelte Dateien verbrauchen (mindestens) doppelten Speicherplatz. Kapazitäten auf diese Weise zu verschwenden, ist niemals eine gute Idee - vor allem, wenn Ihr Gerät eine eher zu geringe Speicherkapazität besitzt.

• Mehrere Dateien machen es komplizierter, die aktuelle Version zu finden - etwa an einem Dokument, an dem Sie im Moment arbeiten. Dadurch verschwenden Sie viel Zeit auf der Suche nach den "richtigen" Dateien.

Gleichzeitig sind viele etablierte Tools aber nicht unbedingt geeignet, um Dateien automatisiert zu entfernen. CCleaner beispielsweise ist für viele Aufgaben gut geeignet - aber für diese nicht. Das Tool prüft nur, ob identische Dateinamen vorliegen. Findet es gleiche Namen, ist dies für das Programm ein Duplikat. Es können aber sehr wohl Dateien mit unterschiedlichen Inhalten, aber identischen Dateinamen existieren. Von der Nutzung von CCleaner für diese Aufgabe sollten Sie daher absehen.

Besser machen es Programme wie der Duplicate File Finder von Auslogics. Diese beziehen wesentlich mehr Informationen in den Such- und Löschprozess ein, ein einfacher Abgleich der Dateinamen reicht nicht aus. Daher können Sie sich dort sicherer sein, dass keine eigentlich wertvollen Dateien gelöscht werden. Übrigens: Im Fall der Fälle können Sie die meisten unter Windows gelöschten Dateien auch im Nachhinein noch retten (oder einfach aus dem Papierkorb holen).

Dateien finden und löschen - automatisch

Kein Programm - und erst recht kein Mensch - ist unfehlbar. Bevor Sie sich auf die Suche nach doppelten Dateien machen, sollten Sie daher eine Sicherheitskopie anlegen. Danach laden Sie das erwähnte Programm auf der Webseite herunter.

Installieren Sie den Duplicate File Finder und starten Sie das Programm anschließend. Befolgen Sie danach die folgenden Schritte:

Entscheiden Sie sich für das Laufwerk, das Sie zuerst durchsuchen möchten. Wählen Sie außerdem aus, ob Sie alle Dateitypen durchsuchen möchten oder nur bestimmte Dateitypen (vielleicht Bilder oder Dokumente) in die Auswahl einbeziehen wollen. Starten Sie die Suche, die nach einigen Minuten abgeschlossen sein sollte. Danach zeigt Ihnen Duplicate File Finder alle gefundenen Doppeldateien an (sofern überhaupt vorhanden). Klicken Sie auf "Auswählen", um alle doppelten Dateien anzuklicken. Alternativ treffen Sie Feineinstellungen, um zum Beispiel bestimmte Versionen von Duplikaten zu löschen, aber andere zu behalten. Treffen Sie die Auswahl und löschen Sie schließlich die Dateien. Durch einen Klick auf "Ausgewählte Dateien löschen" wandern diese für 30 Tage in den Papierkorb. Möchten Sie dies ändern, klicken Sie auf den kleinen Pfeil. Dort können Sie eine dauerhafte Löschung sofort einstellen. Duplicate File Finder wird Sie nun ein letztes Mal warnen, dass Ihre Dateien entfernt werden. Sind Sie damit einverstanden, bestätigen Sie den Vorgang durch "OK". In ein paar Sekunden sollte alles abgeschlossen sein.

Ab jetzt sind die doppelten Dateien von Ihrem Computer verschwunden. Einen ähnlichen Job erledigt übrigens Parallels Toolbox. Das Programm kostet 25 Euro, aber bietet dafür auch mehr Funktionen.