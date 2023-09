Nicht immer ist teurere Software automatisch besser. Manchmal kann es sich jedoch lohnen, für zusätzliche Funktionen mehr Geld auszugeben, wenn diese auch genutzt werden. Bei Windows 11 Pro ist das der Fall. Windows 11 Home ist für die meisten Nutzer völlig ausreichend. Sollten Sie allerdings ein Power-User sein oder meinen, den technischen Support eines Power-Users in Anspruch nehmen zu müssen, können Sie mit der Pro-Version zusätzliche Funktionen freischalten lassen. Diese sind ihren Preis wert, denn mit dem Upgrade können Sie das Betriebssystem noch besser kontrollieren.

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir nicht nur, wie ein Upgrade durchgeführt werden kann, sondern legen Ihnen in einer kurzen Übersicht auch die wichtigsten Gründe für das Upgrade dar.

So aktualisieren Sie einen PC auf Windows 11 Pro

Für das Upgrade von Windows 11 Home auf Windows 11 Pro gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kaufen Sie das Upgrade (das geht über die Aktivierungseinstellungen) und die Store-App von Microsoft oder Sie erwerben einen Code für Pro, den Sie dann in die Aktivierungseinstellungen eingeben. Beide Optionen haben jeweils ihre Vorteile.

Upgrade auf Windows 11 mit einem Code durchführen

1. Schritt: Kaufen Sie sich einen Code

Den Produktschlüssel für Windows 11 Pro können Sie auf zwei verschiedene Arten kaufen. Entweder per Code für die Windows 11 Pro Vollversion oder per Upgrade-Code. Der Code für die Vollversion funktioniert sowohl als Vollinstallationsschlüssel als auch als Upgrade. Den Upgrade-Schlüssel können Sie bei Einzelhändlern erwerben.

Kostengünstiger ist eine nur einmalig verwendbare OEM-Lizenz. Diese ist an den jeweils verwendeten PC gebunden. Im Einzelhandel sind diese Lizenzen normalerweise für bis zu 259 Euro zu bekommen. Günstiger gibt es sie aber im Rahmen von Sonderangeboten. Im Microsoft Store müssen Sie für einen Upgrade-Schlüssel zurzeit 145 Euro bezahlen. Damit können Sie ein Upgrade von Windows 10/11 Home auf Windows 10/11 Pro durchführen.

Tipp: Wer noch mehr sparen möchte, kann das eventuell mit einem OEM-Code für die Windows-10-Pro-Version erreichen. Denn manchmal ist dessen Preis günstiger als der für Windows 11 Pro. So kostet die Windows-10-Pro-Lizenz bei seriösen Anbietern um die 50 Euro. Mit diesem Produktschlüssel können Sie nicht nur Windows 10 Home auf Pro upgraden, sondern auch Windows 11 Home auf Pro.

2. Schritt: Aktivierungseinstellung in Windows 11 öffnen

Um die Aktivierungseinstellungen in Windows 11 zu öffnen, können Sie die Menüfolge Einstellungen -> System -> Aktivierung aufrufen oder ins Suchfeld der Startmenüzeile "Aktivierungseinstellungen" eingeben. Sobald ein Ergebnis für Aktivierungseinstellungen angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste.

3. Schritt: Produktschlüssel ändern

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil unter Windows-Edition aktualisieren. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. "Produktkey ändern" sollte hier in der ersten Zeile stehen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche "Ändern".

4. Schritt: Produktschlüsselcode eingeben

Nach dem Klick öffnet sich das Fenster "Product Key eingeben". Geben Sie hier den 25-stelligen Code ein. Diesen haben Sie erhalten, nachdem Sie den Lizenzschlüssel gekauft haben.

War die Aktivierung erfolgreich, müsste nun Windows 11 Pro in Ihren Einstellungen als Betriebssystem angezeigt werden.

Upgrade über den Microsoft Store auf Windows 11 Pro

1. Schritt: Aktivierungseinstellungen in Windows 11 öffnen

Um die Aktivierungseinstellungen in Windows 11 zu öffnen, können Sie die Menüfolge Einstellungen -> System -> Aktivierung aufrufen oder ins Suchfeld der Startmenüzeile "Aktivierungseinstellungen" eingeben. Sobald ein Ergebnis für Aktivierungseinstellungen angezeigt wird, drücken Sie die Eingabetaste.

2. Schritt: Microsoft-App öffnen

Gehen Sie nun zum mit "Upgrade Ihrer Windows-Edition" bezeichneten Abschnitt. Klicken Sie dort auf den kleinen Pfeil, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Suchen Sie nach "in der Microsoft-App upgraden". Klicken Sie dann auf den Button "Store öffnen".

3. Schritt: Upgrade für Windows 11 Pro kaufen

Nach dem Klick sollte sich die Microsoft Store-App öffnen und eine Seite angezeigt werden, auf der man ein Upgrade auf Windows 10/11 Pro kaufen kann. In unseren Breiten kostet das Upgrade aktuell 145 Euro. Klicken Sie auf den Button "Kaufen" und folgen Sie dann den Anweisungen. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, sollte in den Aktivierungseinstellungen Windows 11 Pro stehen.

Upgrade auf Windows 11 Pro: Die 6 wichtigsten Vorteile

Microsoft Remote Desktop

Windows bietet die Möglichkeit des entfernten Zugriffs auf einen PC. Das bedeutet, Sie können sich bei einem entfernten PC anmelden und diesen komplett steuern. Als Client kann jeder Windows 11 Home-PC dienen (dort, wo Sie sich physisch anmelden). Als Host können dagegen nur Windows 11 Pro-PCs fungieren (das Gerät, wo Sie sich logisch anmelden).

Um von unterwegs - etwa auf Reisen - auf Ihren Computer zuzugreifen, ist eine Pro-Lizenz erforderlich. Nur so ist eine Anmeldung an Ihrem PC von einem anderen PC möglich. Das gilt selbstverständlich auch, wenn ein Familienmitglied oder ein Freund Ihnen von einem anderen PC aus bei der Behebung eines Fehlers auf Ihrem PC helfen möchte. Auch ein Dritter benötigt dann eine Pro-Lizenz.

BitLocker

Per Standard aktiviert Windows 11 Home die Geräteverschlüsselung auf Geräten, die kompatibel sind. Dadurch erhalten Sie einen grundlegenden Schutz. Über Windows 11 Pro erfolgt die Freischaltung jedoch als Funktion. Sie können so Ihren PC flexibler steuern und dessen Sicherheit erhöhen.

Wenn Sie das Gerät verschlüsseln, erfolgt in dem mit Ihrem Microsoft Konto verknüpften PC automatisch die Sicherung einer Kopie Ihres Wiederherstellungsschlüssels. Diesen können Sie mit BitLocker auf verschiedene Arten speichern (darunter fällt auch die Sicherung im Microsoft-Konto). Zudem können Sie beliebig viele Kopien von Ihrem Wiederherstellungsschlüssel erstellen.

Während die Geräteverschlüsselung Ihr gesamtes Gerät verschlüsselt, können Sie mit der BitLocker-Verschlüsselung Laufwerke und/oder Partitionen separat verschlüsseln.

Windows-Sandbox

Auch wenn sich mit Windows 11 Pro virtuelle Maschinen erstellen lassen, weiß man vorher nie so genau, wie viele Ressourcen dabei tatsächlich beansprucht werden. Das können mehr sein, als Ihr PC gerade besitzt oder auch mehr als Sie bereit sind, darin zu investieren. Das hängt nicht nur mit der Hardware zusammen, sondern auch mit Lizenzbestimmungen. Wie bei jedem physischen PC sind für die virtuellen Maschinen separate Lizenzen zu erwerben, wenn Windows darauf laufen soll.

Wer eine virtuelle Maschine dennoch aus Schutzgründen benötigt, weil er etwa Software fragwürdiger Herkunft testen oder zweifelhafte E-Mails öffnen möchte, kann auf eine Windows Sandbox als Alternative zurückgreifen. Anders als bei der virtuellen Maschine stellt eine Sandbox Windows-Ressourcen bereit, die zur Ausführung einer Anwendung benötigt werden. Die Datei muss jedoch auf den PC heruntergeladen werden. Ansonsten würde sie unter Quarantäne gestellt werden, so wie es bei einer virtuellen Maschine der Fall ist.

Hyper-V

Wenn Sie bei einer Software auf Nummer Sicher gehen wollen, dass es sich nicht um Malware handelt, können Sie die Software auf einer virtuellen Maschine ausführen. Dabei handelt es sich um einen anderen PC, der mit einer Software erstellt wurde. Hierfür müssten Sie VMware oder ein vergleichbares Programm kaufen. Alternativ können Sie aber auch Windows 11 auf Windows 11 Pro für Hyper-V upgraden. Mit HyperV können Sie Testumgebungen einrichten, die in sich geschlossen sind. Nachdem Sie Anwendungen heruntergeladen haben, können Sie diese in jeder aufgesetzten virtuellen Maschine ausführen.

Bei Ausführung in einer HyperV-Instanz ist für jede einzelne Instanz eine Windows-Lizenz erforderlich. Zudem haben virtuelle Maschinen keinen Schutz vor Malware. Zwar können Sie in der Regel schädliche Software unter Quarantäne stellen. Das hindert einige Viren aber nicht daran, virtuelle Maschinen zu infizieren. Andere erkennen sogar, dass ihre Ausführung auf einer virtuellen Maschine erfolgt. Erst in einer nicht-virtuellen Umgebung entfalten sie dann ihren bösartigen Charakter.

Zusätzlicher RAM verfügbar

In Windows 11 Home stehen Ihnen bis 128 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Das kling nach viel, reicht manchen Nutzern aber dennoch nicht aus. So etwa bei der gleichzeitigen Nutzung vieler virtueller Maschinen oder beim Zugriff auf riesige Datenbanken. Zwar kommen die meisten Benutzer mit 128 GB RAM aus, haben mit Pro aber trotzdem noch eine Reserve, falls mehr RAM benötigt wird. Hier stehen Ihnen bis zu 2 Terabyte Speicher zur Verfügung.

Mehr Kontrollmöglichkeiten über das Betriebssystem

Um in die Tiefe zu gehen, stehen Ihnen in Windows 11 Pro Funktionen wie der Gruppenrichtlinien-Editor zur Verfügung. Darüber können Sie Zugriffe auf einem entfernten PC genau festlegen. Auch wenn Sie kein IT-Spezialist sind, profitieren Sie von diesen Funktionen. Etwa dann, wenn ein guter Freund mit der Kindersicherung Probleme hat und Sie ihm helfen möchten. Auch kleine Unternehmen können Sie so von Ihrem PC aus unterstützen.

Der Gruppenrichtlinien-Editor erlaubt Ihnen, Windows jeweils exakt an die Bedürfnisse anzupassen, indem Sie etwa bestimmte Elemente und Funktionen aktivieren oder auch deaktivieren. Für ausgewählte Nutzer des Rechners können Sie den Zugriff auf Anwendungen auch einfach sperren.