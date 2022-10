Ein ausschüttender ETF sammelt die Dividenden, die ein Unternehmen an Aktionäre ausschüttet. Diese Dividenden werden dann einmal bis zwölfmal im Jahr an die ETF-Anteilseigner ausgezahlt.

Ein wiederanlegender oder thesaurierender ETF reinvestiert die Dividenden dagegen automatisch in neue Wertpapiere. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist diese Art am besten geeignet.

Am einfachsten ist es, über eine Direktbank oder einen Wertpapierhändler im Internet ein kostenloses Online-Depot zu eröffnen. Im Suchfeld des Depots können dann die Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) oder die Kennnummer (WKN) des ETFs eingegeben werden, in den man investieren möchte.

Wie funktionieren ETF-Sparpläne?

Mit einem Fondssparplan werden automatisch mit einer selbstgewählten Sparrate und Höhe Anteile an einem Investmentfonds gekauft. So können Sie z.B. monatlich 100 Euro in einen ETF investieren und dabei über einen längeren Zeitraum hinweg Kursschwankungen ausgleichen. Mit Einmaleinlagen kombiniert erhöht sich somit der Gesamtbestand des Depots und Sie profitieren zudem noch vom Zinseszins. Einen Überblick, was Ihr Sparplan zukünftig einbringen kann, gibt dieser Sparrechner.