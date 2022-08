In einem allgemein angeschlagenen Börsenumfeld haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter zurückgehalten.

Der Leitindex Dax gab nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone zuletzt geringfügig auf 13.183,47 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Mittwoch um 0,06 Prozent auf 25.947,78 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle.

Hierzulande stand insbesondere CTS Eventim im Fokus. Der Veranstalter und Ticketverkäufer zeigt sich nach einem starken Gewinnschub im ersten Halbjahr optimistisch für eine deutliche Erholung von der Corona-Pandemie. Die Aktien schwankten im Handelsverlauf deutlich und stiegen zuletzt an der MDax-Spitze um rund zwei Prozent.

Abseits der großen Indizes bescherten starke Halbjahreszahlen den Aktien von SFC Energy ein Plus von knapp elf Prozent. Analyst Johannes von der Ohe von der Bank Oddo BHF attestierte dem Hersteller von Brennstoffzellen ein respektables erstes Halbjahr mit einem zweiten Quartal, das sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Gewinn seine Erwartungen übertroffen habe. Getrieben von der starken Auftragsentwicklung und Preiserhöhungen habe SFC eine Antwort gefunden auf den herrschenden Inflationsdruck.

Der Euro notierte bei 0,9925 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 0,9927 (Montag: 1,0001) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 1,0074 (0,9999) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 1,20 Prozent am Vortag auf 1,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 133,68 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,22 Prozent auf 150,24 Punkte.