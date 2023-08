Im ständig wachsenden und sich entwickelnden Markt der Telekommunikation, gibt es ein Angebot, das sich deutlich hervorhebt: Der Green LTE 70 GB Mobilfunktarif im Telefónica Netz. Und das Beste: Dieses Angebot erhalten Sie schon für schlanke 19,99€/Monat, das einen lebenslangen Rabatt von beachtlichen 54% darstellt.

Dieser Tarif ist speziell auf die Bedürfnisse von Verbrauchern zugeschnitten, die viel mobiles Datenvolumen benötigen. Mit stolzen 70 GB LTE Datenvolumen und einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s, bietet er Ihnen die Möglichkeit, überall im Telefónica-Netz stets vernetzt zu sein. Egal ob E-Mails, Streaming oder Surfen - dieses Paket deckt all Ihre Internetbedürfnisse ab.

Aber das Green LTE 70 GB Angebot hat noch mehr zu bieten als nur schnelles und umfangreiches Datenvolumen. Sein umfassendes Paket beinhaltet zusätzlich FLAT Telefonie und SMS. Somit können Sie ohne zusätzliche Kosten europaweit kommunizieren. Auch FLAT EU-Roaming ist im Paket enthalten, wodurch sich das Angebot besonders für Vielreisende eignet.

Weiterhin ist dieser Tarif auch VoLTE- und WiFi-Call fähig, zwei Features, die eine noch bessere Gesprächsqualität garantieren. Zudem können Sie von einer Ersparnis des Anschlusspreises profitieren, indem Sie nach der Aktivierung innerhalb von 30 Tagen eine SMS mit dem Text "AP frei" an freenet senden und dieser so rückerstattet wird. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass der Tarif monatlich kündbar ist, was Ihnen maximale Flexibilität gewährleistet.

Die Produktdetails im Überblick:

70 GB LTE Datenvolumen (225 Mbit/s)

Telefónica-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

54% Lifetime-Rabatt (der Tarif bleibt immer bei 19,99€ und wird nie teurer!)

VoLTE & WiFi-Call fähig

19,99€/Monat statt 42,99€

Anschlusspreis sparen durch SMS*

Monatlich kündbar

Fragen und Antworten:

Q: Was sollte ich beim Wechsel des Mobilfunkanbieters beachten?

A: Beim Wechsel des Mobilfunkanbieters sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Funktionen, die Sie benötigen, zu einem fairen Preis erhalten. Überprüfen Sie zudem, ob der Tarif monatlich kündbar ist, um größtmögliche Flexibilität zu haben.

Q: Welche Stolpersteine gibt es beim Wechsel des Anbieters?

A: Ein häufiges Problem ist die Mitnahme der Rufnummer. Stellen Sie sicher, dass Sie diese bei Ihrem alten Anbieter rechtzeitig freigeben lassen.

Q: Wie unterscheiden sich die verschiedenen Netzanbieter?

A: In Deutschland gibt es drei große Netzanbieter: Telekom, Vodafone und Telefónica (O2). Alle haben unterschiedliche Netzabdeckungen und Geschwindigkeiten, weshalb Sie sich informieren sollten, welcher Anbieter in Ihrer Region am besten funktioniert.

Q: Muss ich meinen alten Vertrag selbst kündigen?

A: In den meisten Fällen übernimmt der neue Anbieter für Sie die Kündigung beim alten Anbieter, wenn Sie dies wünschen.

Q: Was bedeutet "AP frei"?

A: "AP frei" steht für "Anschlusspreis frei". Bei einigen Tarifen können Sie durch das Senden einer SMS mit diesem Text nach der Aktivierung den Anschlusspreis sparen.