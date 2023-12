© imago / Meike Engels



Wer die Beine übereinander schlägt, schädigt sein Hüftgelenk und verschlechtert die Blutversorgung in den Beinen. Wer beim Sitzen die Füße hinter die Knie aufstellt, winkelt die Kniegelenke zu stark an, was bei langem Halten zu Knieschmerzen und verkürzten Sehnen führen kann.