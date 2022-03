Hände weg vom Handy

Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt: Sie waren abends unterwegs, kommen leicht beschwipst nach Hause – und fühlen sich plötzlich so einsam.

Sie nehmen Ihr Handy zur Hand und schreiben eine Nachricht. An den Ex. "Ich vermisse Dich so sehr. Bitte komm zu mir zurück!"

Am nächsten Morgen, wieder nüchtern, kurz nachgedacht, der Schock. Wie peinlich! Hätte einem doch bloß jemand auf die Finger gehauen. Doch jetzt ist es zu spät.

Verbotene Nachrichten

Es dauert oft nur ein paar Sekunden, eine Nachricht ins Handy zu tippen, sie abzuschicken – und anschließend zu bereuen.

Oder noch schlimmer: Man selbst hat gar nicht gemerkt, was man damit beim Anderen anrichtet – dass man ihn mit der Kurznachricht nämlich einfach nur nervt.

Doch leider, leider kann man eine einmal verschickte Nachricht nie mehr zurück holen. Die verbotenen SMS-Nachrichten sehen Sie in unserer Bildershow!