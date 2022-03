Am Anfang dachten Sie noch, er wäre Ihre große Liebe. Mit der Zeit aber haben Sie gemerkt, dass Sie nicht füreinander geschaffen sind und die unausweichliche Trennung folgte. Mit der Beziehung haben Sie schon längst abgeschlossen. Doch irgendwann meldet sich Ihr Smartphone zu Wort - eine Nachricht von Ihrem Ex auf dem Display.

Sofern Sie nicht im Guten auseinandergegangen und jetzt Freunde sind, ist er kein Absender, über dessen Message Sie sich freuen. Aber keine Sorge: Mit der passenden Antwort sind Sie Ihren Verflossenen genauso schnell wieder los, wie er sich bei Ihnen gemeldet hat. Wir geben Tipps für schlagfertige Reaktionen auf Nachrichten des Ex.

Zeigen Sie Ihren Humor

Auch wenn Ihr Ex-Freund und die Trennung Sie enttäuscht haben: Behalten Sie Ihren Stolz und versuchen Sie, keine Schimpftirade zu starten. Bleiben Sie in Ihrer Antwort kurz und knapp und denken Sie darüber nach, wie Sie reagieren möchten.

Sie müssen sich nicht viel Zeit für Ihren Verflossenen nehmen. Schließlich haben Sie Wichtigeres zu tun. Zeigen Sie Ihren Humor und Ihre Schlagfertigkeit. Das beweist wiederum, dass Sie längst mit der Trennung abgeschlossen haben.

Lassen Sie sich nicht auf ein Treffen ein

Dass Sie sich voneinander getrennt haben, hatte sicher gute Gründe. Lassen Sie sich daher nicht dazu verleiten, Ihrem Ex-Freund eine zweite Chance zu geben oder Ihre Beziehung auf eine andere Ebene zu bewegen.

Das heißt: Sex mit dem Ex ist keine gute Idee. Auch wenn das Liebesspiel Sie begeistert hat, sollten Sie einen Haken dahintersetzen. Wer noch einmal mit dem Ex ins Bett geht, begibt sich in eine verkrampfte Situation und weiß hinterher meist nicht, wie es weitergeht. Machen Sie sich Ihr Leben nicht unnötig kompliziert.

