Ganze 85 Jahre lang haben Wissenschaftler an der Harvard University (USA) erforscht, wie ein glückliches Leben gelingen kann. Das Ergebnis: mit diesen fünf Grundsätzen ist der Weg zum Glück ganz einfach!

Glücklich sein – das ist für viele das oberste Ziel im Leben. Doch wie wird man eigentlich glücklich? Ist es der Erfolg im Beruf, ein prall gefülltes Konto oder die Familie? Forscher an der Harvard University haben das in einer umfassenden Langzeitstudie jetzt untersucht und ziehen das Fazit: Es sind die kleinen Dinge im Leben, die das große Glück ausmachen.

Fünf goldene Regeln zum Glück

Ihre Ergebnisse fassen die Wissenschaftler in fünf goldenen Regeln zusammen. Wenn Sie diese beherzigen, so heißt es, steht dem glücklichen, erfüllten Leben nichts mehr im Weg. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildershow.

Auch schlechte Tage sind erlaubt

Niemand ist jeden Tag glücklich und strahlt dauerhaft über das ganze Gesicht. Wenn Sie nach Ihrem persönliche Glück suchen, sollten Sie sich bewusst sein, dass schlechte Tage genauso zum Leben dazugehören wie die schönen Momente. Lernen Sie, diese zu akzeptieren und machen Sie das Beste daraus.

Wenn Sie mal einen schlechten Tag haben, können diese Tipps helfen: