Sie sehen diese tolle Frau im Supermarkt und wissen, dass Sie sie unbedingt ansprechen möchten. Um Ihr Interesse zu signalisieren, möchten Sie natürlich mit der Dame flirten. Doch Achtung: Zwischen einem harmlosen Flirt und einer unerwünschten Belästigung liegt oftmals nur eine schmale Grenze.

Was Sie in Ordnung finden, könnte für Ihr Gegenüber bereits zum No-Go werden. Maßvolles Flirten will also gelernt sein. Wir helfen Ihnen dabei und verraten, wo die Flirt-Grenzen liegen und was Sie vermeiden sollten, wenn Sie eine Frau erobern möchten.

Hören Sie der Frau zu

An den Reaktionen einer Frau können Sie häufig erkennen, wie Sie Ihren Flirtversuch empfindet. Aber: Nicht immer interpretieren Sie Gestik und Mimik Ihres Gegenübers richtig. Aussagekräftiger ist das, was Ihre Wunsch-Herzensdame Ihnen mitteilt.

Hören Sie ein „nein“ aus ihrem Mund, ist das bereits alles, was Sie wissen müssen. Dann möchte die Frau keinen Flirt mit Ihnen und fühlt sich womöglich bedrängt. Lassen Sie sie in Ruhe anstatt Sie weiter von Ihnen überzeugen zu wollen. Eine Geste, die Sie sicher nicht fehlinterpretieren können: Die Frau dreht sich deutlich von Ihnen weg und ignoriert Sie.

Vorsicht bei Berührungen

Berührungen sind Teil guter Flirts - sofern Sie zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Stellen stattfinden. Erst wenn Sie wissen, dass die Frau auch an Ihnen Interesse haben könnte, dürfen vorsichtige Berührungen ins Spiel kommen.

Streifen Sie Ihr Gegenüber kurz am Arm oder legen Sie einen Moment Ihre Hand auf ihre. Zu früh ist es hingegen für die Tuchfühlung unter dem Shirt. Auch lange Umarmungen kann Ihre Angebetete noch als zu voreilig betrachten. Und dass Sie Brüste und Po nicht anfassen sollten, müssen wir hier eigentlich nicht extra erwähnen.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch mehr Grenzen zusammengefasst, die Sie beim Flirten auf keinen Fall überschreiten sollten.