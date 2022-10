Das Sternzeichen liefert den Date-Ort

Erste Verabredungen sind immer aufregend. Weil wir den anderen noch nicht wirklich kennen. Weil wir gespannt sind, wie gut die Chemie passt. Und weil noch alles möglich ist. Da soll natürlich das Setting möglichst gut passen – und genau hier beginnt dann der weniger coole Teil der Aufregung: Denn was genau sollen Sie nur mit Ihrem Date unternehmen? Mag der oder die andere lieber Romantik oder Action? Und mit welcher Art Unternehmung sollten Sie lieber gar nicht erst aufwarten?

Wir geben an dieser Stelle Entwarnung . Denn um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen Sie lediglich das Sternzeichen Ihres Flirts kennen. Ob Stier , Löwe oder Steinbock – jedes Sternzeichen hat bei romantischen Treffen seine Lieblingsorte .

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den besten Date-Ideen für jedes Sternzeichen .

Der Krebs mag es lauschig, der Löwe liebt Trubel

Die meisten von uns gehen zum Date standardmäßig ins Restaurant oder in ein nettes Café. Kann man natürlich machen. Aber besser ist es, wenn Ihr Gegenüber sich damit auch wirklich wohl fühlt. Denn manche Sternzeichen wie etwa der sensible Krebs mögen hier keine überfüllten Lokale, sondern ziehen das leckere Essen in vertrauter Atmosphäre vor.

Holen Sie sich jetzt Ihr persönliches Horoskop!

Andere wie die Löwe-Geborenen könnten sich beim Restaurantbesuch schnell langweilen, weil sie lieber ein cooles Konzert besuchen. Es lohnt sich also durchaus, vor dem Date den Geburtstag zu erfragen. Dann wissen Sie zum Beispiel, dass Sie bei der Waage mit einem romantischen Spaziergang ins Schwarze treffen, dem Schützen mit neue Herausforderungen und dem Widder mit Sport an der frischen Luft eine Freude machen sowie den Zwilling mit originellen Ideen wie einer Karussellfahrt erobern.

Und der schöne Nebeneffekt bei alledem ist ganz unabhängig vom Sternzeichen noch, dass Sie Ideen für weitere Verabredungen sammeln. Das Engagement, mehr als den Standard "Lass uns mal was trinken/essen gehen" vorzuschlagen, mag nämlich letztlich jeder.