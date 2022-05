Klar: Wir tragen die Dessous, in denen wir uns rundum wohlfühlen und die uns gefallen. Manchmal gibt es aber Momente, in denen wir unseren Partner um den Finger wickeln möchten. Und dann wählen wir Wäsche, in der er uns richtig heiß findet.

Dabei spielt es keine Rolle, ob wir den hübschen neuen Nachbarn verführen, unser Freundschaft-Plus neuen Pepp verleihen oder unseren langjährigen Partner verführen möchten. Kleiden wir uns für den Mann an unserer Seite sexy, schmeichelt ihm das und wir fühlen uns begehrt.

Doch auf welche Dessous stehen Männer? Wir verraten es Ihnen.

Sexy Wäsche steht hoch im Kurs

In welcher Unterwäsche uns unser Partner am liebsten sieht? Natürlich in knappen Dessous. Stringtangas lassen kaum ein Geheimnis offen und steigern seine Vorfreude. Und wenn unser Wäscheset dann noch von schöner Spitze verziert wird, bringt ihn das erst recht um den Verstand.

Aber: Es muss nicht immer viel nackte Haut sein. Bodys setzen unseren Körper toll in Szene – ebenso wie Panties, die unseren Po betonen. Männer finden uns dann besonders schön. Auch bei den Farben hat die Männerwelt Vorlieben: Schwarz und Rot gehören zu ihren Lieblingen.

Am Ende zählt die Frau in der Wäsche

Auch wenn wir uns gerne Mühe geben, um unserem Schatz zu gefallen, spielt für diesen vor allem eines eine Rolle: Dass wir in der Wäsche stecken. Tragen wir gerne High-Waist-Höschen, stehen auf den superbequemen Baumwoll-Slip oder den bügellosen T-Shirt-Bra, ist das für unseren Liebsten ebenso ok, denn: Kleiden wir uns selbstbewusst so, wie es uns gefällt, finden das die meisten Männer richtig sexy.

Hinzu kommt, dass die Männerwelt häufig gar nicht mehr weiß, was wir eigentlich vor dem Sex getragen haben. Ihr Blick wandert schließlich auf unseren Körper und nicht auf den neuen BH.

In unserer Bildershow haben wir noch einmal für Sie zusammengefasst, welche Unterwäsche Männer an Frauen mögen.