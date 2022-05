Bei Herzschmerz, Kummer und Notlage steht die beste Freundin stets mit einem offenen Ohr zur Seite. Einige Geständnisse sind allerdings selbst für die persönliche Seelentrösterin zu heikel.

Online-Beichtstuhl

Was tun, wenn das gut gehütete Geheimnis immer stärker auf der Zunge brennt? Ab in den Beichtstuhl. Nein, wir meinen nicht den staubigen und unbequemen Ort der kirchlichen Sündenlossprechung.

Im Internet läuft das Ganze wesentlich komfortabler ab. Ganz anonym vertrauen sich die Geständigen keinem Priester, sondern unzähligen Instagram-Nutzern an.

Lesen Sie hier die pikantesten Netz-Beichten:

Sex-Spiele, Schwärmereien und Bäume

Auf der Instagram-Seite „deinbeichtstuhl“ tummelt sich so manches intimes oder schlüpfriges Geständnis. Von Geschichten über Sex mit dem Ex der Mutter bis zur Offenbarung des ersten Dreiers ist alles dabei.

Der Querschnitt heikler Schuldenbekenntnisse lässt so manche Kinnlade herunterfallen. Geschichten über Baumliebhaberinnen und Zeugnisfälscher sorgen für Heiterkeit und Ungläubigkeit zugleich. Was wahr ist und was nicht, werden wir wohl nie erfahren.

Eine Lossprechung der Sünden gibt es hier zwar nicht, dafür umso mehr Spaß für die Leser der Beichten. Sie wollen noch mehr Geheimnisse erfahren? Hier lesen Sie mehr über die Fantasien des starken Geschlechts: Das googeln Männer heimlich im Internet!