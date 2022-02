Streits gehören zu einer Beziehung dazu. Sie machen Meinungsverschiedenheiten deutlich, führen – im Optimalfall – zu konstruktiven Diskussionen und Verbesserungen und können eine angespannte Atmosphäre lösen.

Wer streitet, möchte wieder eine Balance in eine Situation bringen oder zeigen, dass ihm etwas in der Beziehung missfällt. Auch wenn eine Auseinandersetzung ziemlich laut und heftig vonstatten gehen kann, sollten Sie genau bedenken, was Sie zu Ihrem Gegenüber sagen.

Einige Worte können nämlich unschöne Reaktionen auslösen und sogar zu einem Knacks in der Beziehung führen. Wir verraten Ihnen, welche Sätze nicht in einen Streit mit dem Partner gehören.

Ihren Partner sollten Sie stets ernst nehmen

Gerade wenn Ihr Partner mit dem Streit und Vorwürfen Ihnen gegenüber begonnen hat, fällt es manchmal nicht leicht rational zu bleiben.

Dann nehmen Sie Ihren Partner nicht ernst und fragen sich, wo denn jetzt eigentlich das Problem liegt – und das sagen Sie ihm direkt ins Gesicht. Wichtig ist jedoch, auf den anderen einzugehen und zu verstehen, was ihn gerade aufbringt.

Beschweren Sie sich nicht über seine starke Reaktion und machen Sie sich auf keinen Fall über ihn lustig – Das macht alles nur schlimmer. Versuchen Sie besonnen zu bleiben und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Greifen Sie weder Ihren Partner noch Ihre Beziehung an

Worte können verletzen. Üben Sie daher niemals Kritik am Charakter Ihres Partners. Gerade Menschen, die unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden, fühlen sich dann tief getroffen und haben Angst, nicht mehr geliebt zu werden.

Stellen Sie zudem niemals Ihre Beziehung oder die Gefühle zu Ihrem Gegenüber in Frage. Sind Sie aufgebracht, können Sie die Situation womöglich nicht richtig einschätzen und reagieren über.

Einmal gesagt, können Worte nur schwer wieder zurückgenommen werden. Denken Sie daher stets nach, bevor Sie sprechen und erfahren Sie in unserer Bildershow, welche zehn Dinge Sie niemals in einem Streit sagen sollten.