Sie sitzen mit Ihren Freundinnen in der Bar und haben ein Ziel: Sie wollen diesen heißen Typen abschleppen, der da gerade zur Tür hereinkommen ist. Bevor Sie aber mit Ihrer Flirtoffensive starten, sollten Sie zunächst abwarten, was Ihr Traummann beim Barkeeper bestellt.

Sein Lieblingsdrink kann nämlich eine Menge über seine Qualitäten als Liebhaber aussagen.

Wissen Sie, was er Ihnen im Bett höchstwahrscheinlich bieten wird, können Sie entscheiden, ob Sie weiter an ihm interessiert sind oder sich doch lieber seinem hübschen Kumpel widmen.

Was das Getränk vor ihm aussagt, verraten wir Ihnen im Folgenden.

Diese Drinks deuten auf romantischen Kuschelsex

Sie lieben es romantisch und mögen im Bett keine Experimente? Dann könnte Ihnen einen Blick auf seinen Lieblingsdrink weiterhelfen.

So gelten etwa Männer, die am liebsten Weinschorle trinken als Fans von klassischen Positionen wie der Missionars- oder Löffelchenstellung. Auch Champagner ist ein Indiz für guten Sex, der zwar leidenschaftlich ist, aber auf härtere Gangarten aus der BDSM-Welt verzichtet.

Auch ein Bier-Trinker kann ganz nach Ihrem Geschmack sein. Dieser steht mit beiden Beinen im Leben und weiß auch im Bett genau, was er möchte – nämlich klassischen Geschlechtsverkehr ohne Hilfsmittel, hunderte Stellungswechsel und Co.

Mit diesen Männern wird es aufregend

Mit Blümchensex können Sie nicht viel anfangen – mit Spannung und Abwechslung hingegen schon? Dann achten Sie doch mal darauf, ob der Mann an der Bar einen Tequila bestellt. Womöglich fallen Sie beide schon übereinander her, bevor Sie überhaupt in der Wohnung angekommen sind.

Haben Sie Lust, die Welt des BDSM kennenzulernen oder sind Sie hier sowieso schon zu Hause, könnte der Gin Tonic-Trinker Ihr neuer Liebling sein. Der mag es nämlich härter und holt schon einmal Peitsche und Handschellen heraus.

So extrem muss es nicht sein? Dann flirten Sie mit dem Rum-Cola-Trinker, der häufige Stellungswechsel ziemlich toll findet.

