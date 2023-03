Das erwartet uns 2023 in der Dating-Welt.

Dating kann Spaß machen. Schließlich treffen wir womöglich die Liebe unseres Lebens – oder haben zumindest einen unvergesslichen Abend. Manchmal zerren Verabredungen aber auch an unseren Nerven: Wir verstehen uns nicht mit unserem Gegenüber, fragen uns noch Wochen später, was er oder sie eigentlich von uns hält oder haben einfach keine Lust mehr, immer wieder Zeit mit Fremden zu verbringen.

Doch für den Rendezvous-Frust gibt es eine Lösung: Wir ändern jetzt die Art und Weise, wie wir daten. Damit Sie endlich Erfolge in Sachen Liebe feiern können, verraten wir Ihnen die besten Dating-Trends 2023.

Wir werden offener

Einige von uns neigen dazu, immer wieder den gleichen Typ Mensch zu daten – sei es charakterlich oder optisch. 2023 werden wir offener: Wir treffen Frauen oder Männer, die uns auf den ersten Blick nicht gefallen, auf den zweiten aber unser Herz erobern. Und auch unsere Dating-Grenzen erweitern wir. Dann fahren wir auch mal drei Stunden in die nächste Großstadt oder können uns eine Liebe in einem anderen Land vorstellen.

Offen werden wir auch, wenn es um Gesprächsthemen geht, die lange tabu waren. Ob sexuelle Vorlieben oder ein mentales Tief – Wir lassen den Anderen an unseren Gedanken und Gefühlen teilhaben.

Dating wird ernsthafter

2023 nehmen wir das Daten ernster. Das bedeutet: Wir treffen nur noch eine Person statt vier oder fünf gleichzeitig. Und sobald wir uns sicher sind, ob der Andere unsere zweite Hälfte werden könnte oder nicht, reden wir Klartext mit ihm. Spielchen sind schließlich nicht mehr angesagt und verwirren alle Beteiligten nur.

Außerdem werden wir jetzt kreativer, was unser Date-Setting betrifft. Es muss nicht immer der Drink in der Bar sein. Wie wäre es stattdessen mit einer heißen Schokolade und dem Spaziergang durch den Park? In unserer Bildershow haben wir noch einmal für Sie zusammengefasst, welche die Dating-Trends 2023 sind.