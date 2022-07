Im Urlaub ist Verhütung unsicherer

Schwanger trotz Pille? In der Reisezeit ist das Risiko einer ungeplanten Schwangerschaft besonders hoch.

Aber nicht etwa, weil wir im Sommer häufiger Sex haben. Grund sind zum Beispiel klimatische Unterschiede oder die Zeitverschiebung .

Wer eine Überraschung verhindern will, sollte daher auf die richtige Handhabe bei der Verhütung achten.

Die größten Verhütungsfehler im Urlaub

1. Kein Ersatz dabei

Die Pille steckt im Koffer, aber der kommt nicht an? Schönes Pech! Denn wenn die Pille nur einen Tag nicht eingenommen wird, ist Sex für die Länge des restlichen Zyklus der Frau sich mehr sicher. Wer die Verhütungsmittel statt im Koffer in der Handtasche transportiert, hat dasselbe Problem, wenn diese geklaut wird. Im Idealfall teilen Sie die Verhütung auf beide Gepäckstücke auf – so haben Sie im Fall der Fälle immer Ersatz dabei und auch im Urlaub Spaß am Sex!



2. Falsche Lagerung am Urlaubsort

Kondome und die Pille sind hitzeempfindlich. Bei Temperaturen über 30 Grad besteht die Gefahr einer verminderten Wirksamkeit der Pille. Auch Kondome werden bei extremer Hitze porös – vor allem, wenn sie in der prallen Sonne lagern. Am besten lagern Sie Verhütungsmittel am Urlaubsort im Kühlschrank.



3. Falsche Einnahme wegen Zeitverschiebung

Wer bei der Reise mehrere Zeitzonen überschreitet, sollte auch den Rhythmus der Einnahme der Pille verändern. Denn die Minipille muss jeden Tag zur gleichen Zeit eingenommen werden. Schon eine Differenz von mehr als 3 Stunden, kann die Wirkung herabsetzen. Wenn Ihre Partnerin unsicher ist, sollte sie vor der Reise ihre Frauenärztin um Rat bitten.



4. Reisekrankheit

In fremden Ländern wird anders gegessen. Ungewohnte Speisen können allerdings zu Verdauungsproblemen führen. Auch Reisekrankheit durch Bakterien, die sich in warmen Ländern in Lebensmitteln schnell vermehren, kommt nicht selten vor. Bei Durchfall oder Erbrechen sinkt jedoch der Schutz durch die Pille. Um eine ungeplante Schwangerschaft zu verhindern, sollten Sie in diesem Fall zusätzlich mit Kondom verhüten.



5. Kondome am Strand kaufen

Wenn die Lust groß ist, muss es manchmal schnell gehen. Dann ist der nächstbeste Kondomautomat meist die Rettung. Doch das ist keine gute Idee! Besorgen Sie Kondome besser schon vor Ihrer Reise oder kaufen Sie sie am Urlaubsort in einer Apotheke. Denn wer Gummis an einem Strandkiosk oder einem Automaten kauft, kann nicht sichergehen, dass die Verhüterli nicht schon extremer Hitze ausgesetzt waren oder seit Ewigkeiten in dem Automaten gammeln.



6. Das Hormonpflaster löst sich ab

Viele der genannten Fehler können Sie umgehen, wenn die Liebste ein Hormonpflaster zur Verhütung trägt. Die sind in der Regel wasserfest und können selbst beim Schwimmen getragen werden. Wenn sich das Pflaster allerdings doch mal löst, sollte es innerhalb von 24 Stunden wieder aufgeklebt werden, um den vollen Schutz zu gewährleisten.



Mehr Schutz durch die Hormonspirale oder Vaginalring

Männer, deren Partnerinnen mit Hormonspirale, -stäbchen oder Vaginalring verhüten, müssen sich am wenigsten Sorgen um eine ungeplante Schwangerschaft machen.

Denn die müssen sich weder über die Einnahmezeit und die Zeitzonen , noch über die Außentemperaturen oder die Lagerung der Verhütungsmittel Gedanken machen.