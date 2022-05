Haben Sie auch so einen zu Hause? Kaum spürt er ein leichtes Hüsteln in der Brust, verkriecht er sich im Bett. Schal um den Hals, Thermometer im Mund und das Leiden der ganzen Welt im Gesicht: Schatz, mir geht’s ja soooo schlecht…

Jede zweite Frau kann von genau so einer Mimosenhaftigkeit ihres Mannes ein Lied singen, ergab eine aktuelle Umfrage (F&S Medienservice GmbH): 47 Prozent sind von der Wehleidigkeit ihres Partners nämlich richtig genervt. Doch wie geht SIE damit richtig um? Den eingebildeten Kranken einfach (links) liegen lassen – oder sein Leiden mit einem knappen "Nun übertreib’ mal nicht!" abtun? Falsch! "Die schlaue Frau geht anders vor", weiß Dr. Claudia-Anja Kaune, Heilpraktikerin für Psychotherapie, aus Frankfurt. "Bemitleiden Sie ihn aufrichtig, loben Sie ihn für seine Tapferkeit – bis er merkt, dass er übertreibt." Spätestens nach einer Runde eiskalter Wadenwickel ist Schluss mit der Show…

Die Macken der Männer – woher kommen sie bloß?

Plötzlich starrt er anderen Frauen hinter, knausert mit dem Geld, lässt seine schmutzigen Socken verstreut in der Wohnung liegen… – waren diese Macken eigentlich schon immer da? "Wir setzen sie auf die Liste dessen, was wir noch an ihm ändern wollen", weiß Dr. Kaune. Im großen Taumel der Verliebtheit wollen sich die Partner nur großartig finden – Ecken und Kanten, Macken und Ticks werden nicht beachtet. Psychologische Studien beweisen, dass Liebe blind macht: Alle Infos, die nicht ins Idealbild passen, werden von Frisch-Verliebten schlichtweg abgewehrt und ausgeklammert.

Dr. Kaune: "Am Anfang zeigt sich jeder von seiner Schokoladenseite – und ist intensiv damit beschäftigt, dem Anderen möglichst liebenswert zu erscheinen." Untersuchungen ergaben: Spätestens wenn man zusammenzieht, lässt die Sorgfalt nach. Beide verstellen sich immer weniger, werden bequem – und dann zeigen sich viele Gewohnheiten, von denen so manche eine handfeste Macke ist.

Wie gehen Frauen am besten mit seinen Macken um?

"Da hilft nur eins: Reden!", so Dr. Kaune. "Der Partner muss erfahren, was dem anderen auf den Geist geht." Wichtig dabei ist allerdings Ehrlichkeit und eine Portion Toleranz – ständiges Nörgeln bewirkt meist eher das Gegenteil. "Vieles ist eine Frage des Blickwinkels", so Dr. Kaune. "Versuchen Sie auch die positiven Aspekte darin zu sehen – Macken können sogar liebenswert sein." Ein kurioses Beispiel: "Der ungewöhnlichste Fall in meiner Praxis war bislang, dass herumliegende Wäsche sich als eine ganz besondere Liebeserklärung herausstellte. Es lohnt sich also auch, unkonventionelle Botschaften mit in Betracht zu ziehen…" Übrigens: Um seinen Genius auf die Sprünge zu helfen, deponierte der große Dichter Schiller regelmäßig Äpfel in seiner Schreibtisch-Schublade, bis sie verrotteten – immerhin scheint dieser absurde Spleen ja wirklich inspirierend ja gewesen zu sein…