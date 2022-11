Ob im Club, im Supermarkt, im Büro: Ein süßer Typ oder eine attraktive Dame, die einem die Sprache verschlagen, findet man schnell und überall. Doch wie geht’s weiter? Flirten und das Objekt der Begierde um den Finger wickeln will gelernt sein. Die Kollegen der "FIT FOR FUN" sagen Ihnen, wie’s geht und was Sie besser lassen sollten!

In unserer Bildershow sehen Sie, was die Körpersprache beim Flirten verrät!