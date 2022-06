Es ist eine der schönsten und zärtlichsten Gesten zwischen zwei Menschen: der Kuss. Ob stürmisch, zaghaft oder experimentierfreudig: Die Lippenbekenntnisse sorgen nicht nur für ein tiefes Verbundenheitsgefühl, sondern machen auch glücklich. Denn beim Küssen werden im Körper Endorphine ausgeschüttet – also Glückshormone.

Das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir davon nicht genug bekommen. Immerhin verküssen wir laut Elitepartner.de in 70 Lebensjahren durchschnittlich 110.000 Minuten. Dabei busseln Frauen und Männer aus ganz unterschiedlichen Gründen: Während Frauen beim Küssen den Knutschpartner auf seine Beziehungsfähigkeit testen, ist für die Männer der Kuss – im Idealfall – die Vorstufe zum Sex. Aber ohne die richtige Technik läuft so oder so nichts. Wer küsst wie?

Der Anfänger

Er gibt sich wirklich Mühe. Aber er kann es einfach (noch) nicht besser. Beim Anfänger hapert es an Erfahrung. So können Zärtlichkeiten schnell mit wilden Zungenstunts und feuchten Schlabberattacken enden. Wer sich davon jedoch nicht abschrecken lässt, kann aus dem Anfänger einen echten Virtuosen machen. Nach ein paar Stunden im Kuss-Trainingslager werden Sie gar nicht mehr voneinander ablassen können.

Der Lässige

Der Lässige lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Leidenschaftliche Küsse? Voller Köpereinsatz? Da sind Sie bei dem lässigen Kuss-Typen leider an der falschen Adresse. Er hält lieber cool einen Drink in der Hand oder schielt ganz ungeniert auf sein Handy, während seine Flamme den größten Teil der (Kuss-) Arbeit übernehmen muss – anstrengend.

Der Romantiker

Monotones Zungenkreisen ist dem Romantiker fremd. Er zelebriert jeden einzelnen Kuss und überrascht die Liebste mit zarten Lippenbekenntnissen. Er liebt es, während des Küssens mit den Haaren der Angebeteten zu spielen oder ihr Liebesschwüre ins Ohr zu hauchen. Das Beste: Der Romantiker meint es ernst. Er ist treu und gibt sich in der Liebe ganz hin.

Der Poser

Je mehr Zuschauer, desto besser. Der Poser läuft vor Publikum meist zur Höchstform auf. Allerdings hat Küssen für ihn nicht viel mit Emotionen zu tun. Er will eine gute Leistung abliefern und keine Leidenschaft entfachen. Den Poser-Typen erkennt man daran, dass er beim Küssen die Augen geöffnet hat – schließlich will er wissen, wie seine Lippenakrobatik bei der Liebsten und dem Publikum ankommt

Der Leidenschaftliche

Sie haben Lust auf ein Abenteuer mit ganz viel erotischem Knistern? Dann ist der leidenschaftliche Küsser ein Volltreffer. Er weiß genau, wie er Lippen, Zunge und Zähne einsetzten muss, um sein Objekt der Begierde in den Kuss-Himmel zu katapultieren. Wenn es nach ihm geht, soll es aber nicht nur dabei bleiben. Seine gut einstudierte Kuss-Vorstellung ist für ihn meist nur die Vorstufe zum Sex. Für eine ernsthafte Beziehung ist der Leidenschaftliche-Typ kein geeigneter Kandidat: Treue nimmt er nicht so ernst. Schade eigentlich, bei diesen exzellenten Kuss-Qualitäten.